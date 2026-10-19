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Право

Обновлен перечень сильнодействующих веществ, влияющих на здоровье человека

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 11:29 Фото: freepik
Приказом министра здравоохранения от 6 октября 2026 года внесены изменения в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции. В него вошли 23 вещества:

  • GW 1516
  • Даназол
  • 2,4-Динитрофенол
  • Закись азота
  • Залеплон
  • Зеранол
  • Зилпатерол
  • Зопиклон
  • Клозапин
  • Левомепромазин
  • Остарин
  • Прегабалин
  • Пропилгекседрин
  • Сибутрамин
  • Тапентадол
  • Тригексифенидил
  • Тропикамид
  • Фепрозиднин
  • Хлороформ
  • Цефедрин
  • Циклопентолат
  • Эрготал
  • Этилхлорид (хлорэтил).

Как поясняется, в перечне перечислены соли веществ, включая соли сложных эфиров, простых эфиров и изомеров, и все лекарственные препараты их торговые наименования, в состав которых входят указанные вещества.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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