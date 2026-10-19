Обновлен перечень сильнодействующих веществ, влияющих на здоровье человека

Приказом министра здравоохранения от 6 октября 2026 года внесены изменения в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции. В него вошли 23 вещества:

GW 1516

Даназол

2,4-Динитрофенол

Закись азота

Залеплон

Зеранол

Зилпатерол

Зопиклон

Клозапин

Левомепромазин

Остарин

Прегабалин

Пропилгекседрин

Сибутрамин

Тапентадол

Тригексифенидил

Тропикамид

Фепрозиднин

Хлороформ

Цефедрин

Циклопентолат

Эрготал

Этилхлорид (хлорэтил).

Как поясняется, в перечне перечислены соли веществ, включая соли сложных эфиров, простых эфиров и изомеров, и все лекарственные препараты их торговые наименования, в состав которых входят указанные вещества.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2026 года.