Обновлен перечень сильнодействующих веществ, влияющих на здоровье человека
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Приказом министра здравоохранения от 6 октября 2026 года внесены изменения в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции. В него вошли 23 вещества:
- GW 1516
- Даназол
- 2,4-Динитрофенол
- Закись азота
- Залеплон
- Зеранол
- Зилпатерол
- Зопиклон
- Клозапин
- Левомепромазин
- Остарин
- Прегабалин
- Пропилгекседрин
- Сибутрамин
- Тапентадол
- Тригексифенидил
- Тропикамид
- Фепрозиднин
- Хлороформ
- Цефедрин
- Циклопентолат
- Эрготал
- Этилхлорид (хлорэтил).
Как поясняется, в перечне перечислены соли веществ, включая соли сложных эфиров, простых эфиров и изомеров, и все лекарственные препараты их торговые наименования, в состав которых входят указанные вещества.
Приказ вводится в действие с 27 октября 2026 года.
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