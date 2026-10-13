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Право

Обновлен перечень цифровых платформ, предоставляемых "цифровым правительством"

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 11:13 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 5 октября 2026 года внес изменения в перечень цифровых услуг, оказываемых оператором "цифрового правительства" государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в перечень услуг по предоставлению цифровой платформы.

Уточняется, что в него входят:

  • Национальная система биометрической аутентификации;
  • единая платформа цифровых ресурсов государственных органов;
  • цифровая платформа "Smart Bridge".

Помимо этого, как и ранее, перечень включает:

  • облачный документооборот;
  • Е-обращение;
  • электронный почтовый сервис государственных органов;
  • мобильное рабочее место;
  • витрину сервисов;
  • "Социальный кошелек".

Из перечня исключили программное обеспечение "Antitrust".

Приказ вводится в действие с 23 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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