Обновлен перечень цифровых платформ, предоставляемых "цифровым правительством"

Фото: freepik

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 5 октября 2026 года внес изменения в перечень цифровых услуг, оказываемых оператором "цифрового правительства" государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в перечень услуг по предоставлению цифровой платформы. Уточняется, что в него входят: Национальная система биометрической аутентификации;

единая платформа цифровых ресурсов государственных органов;

цифровая платформа "Smart Bridge". Помимо этого, как и ранее, перечень включает: облачный документооборот;

Е-обращение;

электронный почтовый сервис государственных органов;

мобильное рабочее место;

витрину сервисов;

"Социальный кошелек". Из перечня исключили программное обеспечение "Antitrust". Приказ вводится в действие с 23 октября.

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