Обновлен перечень цифровых платформ, предоставляемых "цифровым правительством"
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Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 5 октября 2026 года внес изменения в перечень цифровых услуг, оказываемых оператором "цифрового правительства" государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.
Поправки внесены в перечень услуг по предоставлению цифровой платформы.
Уточняется, что в него входят:
- Национальная система биометрической аутентификации;
- единая платформа цифровых ресурсов государственных органов;
- цифровая платформа "Smart Bridge".
Помимо этого, как и ранее, перечень включает:
- облачный документооборот;
- Е-обращение;
- электронный почтовый сервис государственных органов;
- мобильное рабочее место;
- витрину сервисов;
- "Социальный кошелек".
Из перечня исключили программное обеспечение "Antitrust".
Приказ вводится в действие с 23 октября.
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