Дополнительный акциз на бензин и дизель предлагают снизить в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики РК разработало проект изменений в постановление правительства об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.
Проектом предусматривается снижение доли плавающего дополнительного акциза, применяемой при увеличении оптовых цен на нефтепродукты, с 95% до 50%.
Это позволит вернуться к порядку, действовавшему до 1 сентября 2026 года.
Цель изменений заключается в улучшении экономического эффекта нефтедобывающих организаций и расширении инвестиционных возможностей для развития и модернизации предприятий отрасли.
Ожидаемый срок достижения результатов – январь 2027 года.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября 2026 года.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане скорректированы правила расчета акцизов на бензин и дизельное топливо при реализации по цене выше установленного порога.
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