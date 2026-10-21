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Право

Дополнительный акциз на бензин и дизель предлагают снизить в Казахстане

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 09:08 Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики РК разработало проект изменений в постановление правительства об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается снижение доли плавающего дополнительного акциза, применяемой при увеличении оптовых цен на нефтепродукты, с 95% до 50%.

Это позволит вернуться к порядку, действовавшему до 1 сентября 2026 года.

Цель изменений заключается в улучшении экономического эффекта нефтедобывающих организаций и расширении инвестиционных возможностей для развития и модернизации предприятий отрасли.

Ожидаемый срок достижения результатов – январь 2027 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане скорректированы правила расчета акцизов на бензин и дизельное топливо при реализации по цене выше установленного порога.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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