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Право

Акцизы на бензин и дизтопливо: уточнен порядок расчета

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 09:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства от 27 августа 2026 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

В частности, скорректированы правила расчета акцизов на бензин и дизельное топливо при реализации по цене выше установленного порога.

Для бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива сохраняется базовая ставка 38 134 теңге за тонну при оптовой реализации, импорте и передаче продукции из давальческого сырья. Если цена превышает 214 584 теңге за тонну, к базовой ставке добавляется 50% от суммы превышения средневзвешенной оптовой цены над установленным порогом с учетом НДС.

При розничной реализации производителями и использовании топлива для собственных производственных нужд базовая ставка составляет 38 634 теңге за тонну.

Для дизтоплива ценовой порог установлен на уровне 284 350 тенге за тонну. Базовые ставки составляют 35 726 теңге при оптовой реализации, импорте и передаче из давальческого сырья и 35 786 теңге – при розничной реализации производителями и использовании для собственных нужд.

Таким образом, новые правила не повышают базовые ставки, а уточняют механизм их расчета при превышении ценового порога.

Постановление вводится в действие с 31 августа 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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