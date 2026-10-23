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Право

Аккредитация профорганизаций бухгалтеров: уточнен порядок оказания госуслуг

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 10:34 Фото: pexels
Приказом министра финансов от 15 октября 2026 года внесены изменения в правила оказания госуслуг по аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров и организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при обнаружении ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представлению неполного пакета документов услугодатель в течение двух рабочих дней со дня приема заявлений и документов приостанавливает процесс оказания услуги, о чем направляет услугополучателю уведомление.

На устранение недостатков отводится:

  • до 3 рабочих дней – для аккредитации профессиональной организации бухгалтеров;
  • до 8 рабочих дней – для аккредитации организации по профессиональной сертификации бухгалтеров.

Продление сроков оказания госуслуг не допускается.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания госуслуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

Также уточняется, что обработка запроса, в том числе регистрация, осуществляется услугодателем с момента поступления запроса в цифровой системе "Е-лицензирование":

при выдаче свидетельства:

  • документы, представленные услугополучателем, принимаются работником управления по документообороту услугодателя и передаются соответствующему управлению в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности услугодателя для распределения в последующем исполнителю – в течение одного рабочего дня;
  • проверка исполнителем полноты представленных документов на предмет соответствия пункту 8 приложения 1 к настоящим Правилам – в течение одного рабочего дня;
  • исполнитель рассматривает содержание представленных документов – в течение одного рабочего дня;
  • подготовка исполнителем и согласование с руководителем управления в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, руководителем управления юридической службы услугодате ля проекта заключения, проекта приказа о выдаче свидетельства, а также их утверждение уполномоченным лицом услугодателя, регистрация приказа либо подготовка мотивированного ответа об отказе и выдача свидетельства об аккредитации либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги – в течение двух рабочих дней;

при переоформлении свидетельства:

  • документы, представленные услугополучателем, принимаются работником управления по документообороту услугодателя и передаются соответствующему управлению в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности услугодателя для распределения в последующем исполнителю – в течение одного рабочего дня;
  • подготовка исполнителем и согласование с руководителем управления в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, руководителем управления юридической службы услугодателя проекта заключения, проекта приказа о переоформлении свидетельства, а также их утверждение уполномоченным лицом услугодателя, регистрация приказа либо подготовка мотивированного ответа об отказе и переоформление свидетельства об аккредитации либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги – в течение двух рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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