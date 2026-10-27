Госуслуги в сфере семьи и детей: что изменилось

Приказом и. о. министра просвещения от 15 октября 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере семьи и детей, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственной услуги "Выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних" уточняется, что местные исполнительные органы в день поступления документов осуществляют их прием и проверяют полноту представленных документов в течение одного рабочего дня.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, свидетельстве о рождении ребенка, свидетельстве о заключении или расторжении брака, справке о рождении (при отсутствии сведений в цифровой системе "Регистрационный пункт РАГС"), а также документы, подтверждающие наличие имущества, справки об опеке и попечительстве (для опекунов) услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Услугополучатель дает согласие услугодателю на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственной услуги.

Также предусмотрено, что услугодатель получает цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугодатель приостанавливает срок оказания государственной услуги на два рабочих дня и направляет услугополучателю соответствующее уведомление.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник услугодателя отказывает в приеме заявления и документов.

Указывается, что при соответствии услугополучателя требованиям действующего законодательства услугодатель в течение двух рабочих дней готовит справку по распоряжению имуществом несовершеннолетних и направляет в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель формирует мотивированный отказ без проведения процедуры заслушивания.

Основания для отказа в оказании госуслуги:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя требованиям, установленным Гражданским кодексом РК и постановлением правительства РК "Об утверждении Правил осуществления функций государства по опеке и попечительству";

совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению жилища ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, не достигшего 14-летнего возраста, или заключение от их имени договора поручительства, сделок по сдаче жилища в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих им прав на наследство по закону, завещанию, раздел их жилища или выдел из него доли;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;

неустранение выявленных недостатков по истечении срока приостановления оказания государственной или социально ответственной услуги.

Аналогичные поправки внесены в:

Правила оказания госуслуги "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся без попечения родителей".

Правила оказания госуслуги "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования".

Правилах оказания госуслуги "Назначение, возврат и размер единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей".

Правила оказания госуслуги "Передача ребенка на патронатное воспитание, назначение и размер выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного патронатным воспитателям".

Правила оказания государственной услуги "Назначение и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей" и др.

Вместе с тем в последнем документе говорится, что по итогам проверки документов услугодатель готовит решение о назначении пособия услугополучателям на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель формирует мотивированный отказ без проведения процедуры заслушивания.

Указывается, что пособие услугополучателям на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, назначается на каждого ребенка, находящегося под опекой или попечительством, если сумма среднемесячных доходов ребенка в виде его заработной платы, алиментов, пенсий и других социальных выплат, а также доходов от принадлежащего ему имущества не превышает среднемесячные расходы на содержание ребенка в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствующие местные исполнительные органы.

При этом уточняется, что среднемесячные расходы на содержание ребенка в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяются ежемесячно управлением образования по формуле.

Также уточняется, что не назначается пособие на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, при:

превышении суммы среднемесячных доходов ребенка среднемесячных расходов на содержание ребенка в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствующей местные исполнительные столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года.