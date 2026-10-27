#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
451.05
504.95
5.6
Право

Госуслуги в сфере семьи и детей: что изменилось

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 16:42 Фото: pexels
Приказом и. о. министра просвещения от 15 октября 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере семьи и детей, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственной услуги "Выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних" уточняется, что местные исполнительные органы в день поступления документов осуществляют их прием и проверяют полноту представленных документов в течение одного рабочего дня.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, свидетельстве о рождении ребенка, свидетельстве о заключении или расторжении брака, справке о рождении (при отсутствии сведений в цифровой системе "Регистрационный пункт РАГС"), а также документы, подтверждающие наличие имущества, справки об опеке и попечительстве (для опекунов) услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Услугополучатель дает согласие услугодателю на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственной услуги.

Также предусмотрено, что услугодатель получает цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугодатель приостанавливает срок оказания государственной услуги на два рабочих дня и направляет услугополучателю соответствующее уведомление.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник услугодателя отказывает в приеме заявления и документов.

Указывается, что при соответствии услугополучателя требованиям действующего законодательства услугодатель в течение двух рабочих дней готовит справку по распоряжению имуществом несовершеннолетних и направляет в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель формирует мотивированный отказ без проведения процедуры заслушивания.

Основания для отказа в оказании госуслуги:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя требованиям, установленным Гражданским кодексом РК и постановлением правительства РК "Об утверждении Правил осуществления функций государства по опеке и попечительству";
  • совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению жилища ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, не достигшего 14-летнего возраста, или заключение от их имени договора поручительства, сделок по сдаче жилища в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих им прав на наследство по закону, завещанию, раздел их жилища или выдел из него доли;
  • отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;
  • неустранение выявленных недостатков по истечении срока приостановления оказания государственной или социально ответственной услуги.

Аналогичные поправки внесены в:

  • Правила оказания госуслуги "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся без попечения родителей".
  • Правила оказания госуслуги "Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования".
  • Правилах оказания госуслуги "Назначение, возврат и размер единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей".
  • Правила оказания госуслуги "Передача ребенка на патронатное воспитание, назначение и размер выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного патронатным воспитателям".
  • Правила оказания государственной услуги "Назначение и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей" и др.

Вместе с тем в последнем документе говорится, что по итогам проверки документов услугодатель готовит решение о назначении пособия услугополучателям на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель формирует мотивированный отказ без проведения процедуры заслушивания.

Указывается, что пособие услугополучателям на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, назначается на каждого ребенка, находящегося под опекой или попечительством, если сумма среднемесячных доходов ребенка в виде его заработной платы, алиментов, пенсий и других социальных выплат, а также доходов от принадлежащего ему имущества не превышает среднемесячные расходы на содержание ребенка в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствующие местные исполнительные органы.

При этом уточняется, что среднемесячные расходы на содержание ребенка в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяются ежемесячно управлением образования по формуле.

Также уточняется, что не назначается пособие на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, при:

  • превышении суммы среднемесячных доходов ребенка среднемесячных расходов на содержание ребенка в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствующей местные исполнительные столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
волейболистка, сетка
16:49, Сегодня
Тренера из Шымкента жестко наказали после скандала с юной волейболисткой
Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы
11:33, 28 марта 2025
Обновлены правила оказания госуслуг в сфере семьи и детей
Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы
14:51, 18 сентября 2026
Госуслуги в сфере оборота наркотиков: что изменилось
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе
17:22, Сегодня
Финалистка ЧА-2026 не позволила борчихе Нилуфар Раимовой выйти в финал домашнего ЧМ-2026
&quot;Ордабасы&quot; близок к подписанию полузащитника сборной Украины Алексея Гуцуляка
17:10, Сегодня
"Ордабасы" близок к подписанию полузащитника сборной Украины Алексея Гуцуляка
Чемпионат мира по борьбе
16:57, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Бейбит Сейдуалы лишилась шанса выиграть бронзовую медаль в Астане
Чемпионат мира по борьбе
16:44, Сегодня
Поражением завершилась полуфинальная схватка Зейнеп Баяновой на чемпионате мира в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: