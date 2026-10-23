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Право

В Казахстане медицинский допуск водителей планируют учитывать автоматически

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 14:01 Фото: unsplash
Минздрав разработал Правила автоматизированной регистрации и учета лиц, допущенных по медицинским показаниям либо имеющих медицинские противопоказания к управлению механическим транспортным средством, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается внедрение автоматизированного учета медицинских заключений о допуске водителей к управлению транспортными средствами.

Сведения о результатах медицинского осмотра будут автоматически передаваться из информационных систем медицинских организаций в государственную цифровую систему здравоохранения и обновляться без подачи дополнительных заявлений гражданами.

Уполномоченным органам будет предоставляться информация о медицинском допуске водителей, разрешенных категориях транспортных средств и сроках действия заключений с обеспечением конфиденциальности персональных медицинских данных.

В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит сократить административные процедуры, повысить доступность государственных услуг и обеспечить безопасность дорожного движения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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