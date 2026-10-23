В Казахстане медицинский допуск водителей планируют учитывать автоматически
В частности, предусматривается внедрение автоматизированного учета медицинских заключений о допуске водителей к управлению транспортными средствами.
Сведения о результатах медицинского осмотра будут автоматически передаваться из информационных систем медицинских организаций в государственную цифровую систему здравоохранения и обновляться без подачи дополнительных заявлений гражданами.
Уполномоченным органам будет предоставляться информация о медицинском допуске водителей, разрешенных категориях транспортных средств и сроках действия заключений с обеспечением конфиденциальности персональных медицинских данных.
В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит сократить административные процедуры, повысить доступность государственных услуг и обеспечить безопасность дорожного движения.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.