Выдача медсправки водителям старше 65 лет: подготовлены правила
В частности, сведения о результатах медосмотров планируется передавать в единую автоматизированную базу данных. Это позволит упростить обмен информацией между госорганами и повысить безопасность на дорогах.
Соответствующие изменения вносятся в Правила проведения медицинских осмотров водителей и граждан, планирующих получить водительские права.
Что изменится для водителей
Для водителей старше 65 лет, а также водителей с инвалидностью уточняется периодичность повторного медицинского осмотра — один раз в два года. Эта норма уже предусмотрена Законом "О дорожном движении".
В Минздраве отметили, что изменения направлены на приведение действующих правил в соответствие с законодательством. Главное нововведение касается цифровизации.
Так, информация о медицинском допуске водителей, а также о наличии подтвержденных медицинским заключением противопоказаний будет автоматически передаваться в информационную базу данных.
Уполномоченные государственные органы получат доступ к необходимым сведениям в пределах своей компетенции. Это позволит оперативно проверять актуальность медицинского допуска и снизить риски использования недостоверной или устаревшей информации.
"Предлагаемые изменения направлены прежде всего на повышение безопасности дорожного движения и совершенствование обмена данными между государственными органами. Новые требования к периодичности медосмотров для указанных категорий водителей не вводятся – действующая законодательная норма закрепляется в профильных правилах. Основной акцент сделан на цифровом учете и своевременном обновлении информации о медицинском допуске к управлению транспортными средствами", – пояснили в министерстве.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 октября.
C 25 августа 2026 года введены новые основания для лишения водительских прав. Речь идет о непрохождении медосмотра раз в два года по достижении 65 лет и лицами с инвалидностью.
Однако водители, получая медсправку, обратили внимание, что она выдается сроком на один год. Теперь Минздрав исправляет этот пробел.