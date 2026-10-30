Утвержден перечень расходов бюджета в форме цифрового теңге

Фото: Zakon.kz

Правительство РК постановлением от 23 октября 2026 года утвердило перечень расходов бюджета, исполнение которых осуществляется в форме цифрового теңге, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень расходов бюджета, исполнение которых осуществляется в форме цифрового теңге, включено: Приобретение продуктов питания.

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения.

Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования.

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов.

Оплата прочих услуг и работ.

Приобретение земли.

Приобретение помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств

Приобретение транспортных средств.

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.

Приобретение нематериальных активов.

Приобретение биологических активов.

Приобретение прочих основных средств.

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.

Капитальный ремонт дорог.

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий.

Капитальный ремонт прочих основных средств.

Капитальные затраты, направленные на развитие.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

Строительство дорог.

Строительство и доставка судов.

Создание, внедрение и развитие цифровых систем.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов государственных предприятий.

Расходование средств Специального государственного фонда.

Расходование средств Фонда инфраструктурного развития. Постановление вводится в действие с 30 октября 2026 года.

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