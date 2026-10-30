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Право

Утвержден перечень расходов бюджета в форме цифрового теңге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 12:28 Фото: Zakon.kz
Правительство РК постановлением от 23 октября 2026 года утвердило перечень расходов бюджета, исполнение которых осуществляется в форме цифрового теңге, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень расходов бюджета, исполнение которых осуществляется в форме цифрового теңге, включено:

  • Приобретение продуктов питания.
  • Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения.
  • Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования.
  • Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов.
  • Оплата прочих услуг и работ.
  • Приобретение земли.
  • Приобретение помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств
  • Приобретение транспортных средств.
  • Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
  • Приобретение нематериальных активов.
  • Приобретение биологических активов.
  • Приобретение прочих основных средств.
  • Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.
  • Капитальный ремонт дорог.
  • Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий.
  • Капитальный ремонт прочих основных средств.
  • Капитальные затраты, направленные на развитие.
  • Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.
  • Строительство дорог.
  • Строительство и доставка судов.
  • Создание, внедрение и развитие цифровых систем.
  • Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов государственных предприятий.
  • Расходование средств Специального государственного фонда.
  • Расходование средств Фонда инфраструктурного развития.

Постановление вводится в действие с 30 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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