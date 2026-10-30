Утвержден перечень расходов бюджета в форме цифрового теңге
Фото: Zakon.kz
Правительство РК постановлением от 23 октября 2026 года утвердило перечень расходов бюджета, исполнение которых осуществляется в форме цифрового теңге, сообщает Zakon.kz.
Так, в Перечень расходов бюджета, исполнение которых осуществляется в форме цифрового теңге, включено:
- Приобретение продуктов питания.
- Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения.
- Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования.
- Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов.
- Оплата прочих услуг и работ.
- Приобретение земли.
- Приобретение помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств
- Приобретение транспортных средств.
- Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
- Приобретение нематериальных активов.
- Приобретение биологических активов.
- Приобретение прочих основных средств.
- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.
- Капитальный ремонт дорог.
- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий.
- Капитальный ремонт прочих основных средств.
- Капитальные затраты, направленные на развитие.
- Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.
- Строительство дорог.
- Строительство и доставка судов.
- Создание, внедрение и развитие цифровых систем.
- Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов государственных предприятий.
- Расходование средств Специального государственного фонда.
- Расходование средств Фонда инфраструктурного развития.
Постановление вводится в действие с 30 октября 2026 года.
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