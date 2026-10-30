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События

45 метров над пропастью и 9 лет стройки: в Казахстане запустили уникальный мост

мост, горы, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:30 Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
В Восточно-Казахстанской области сегодня, 30 октября 2026 года, состоялось открытие движения по новому мосту через реку Пихтовку высотой до 45 метров, сообщает Zakon.kz.

Одновременно, как уточнили в пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол", завершены основные работы по реконструкции 28 километров республиканской автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи.

дороги, горы, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:30

Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Стоит отметить, что главным инженерным сооружением нового маршрута стал мост через реку Пихтовку протяженностью 175 метров.

"Его высота над горным рельефом достигает 45 метров. Конструкция состоит из семи пролетов и восьми опор, на которых установлены 79 железобетонных балок".АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Известно, что строительство велось в сложных горно-геологических условиях и потребовало нестандартных инженерных решений. В частности, мост построен по изогнутой траектории с учетом особенностей горного рельефа.

мост, горы, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:30

Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

горы, строительство, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:30

Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Осиновский перевал на протяжении многих лет оставался одним из наиболее сложных участков республиканской дорожной сети. Крутые повороты, затяжные подъемы, снегопады и гололед существенно осложняли движение, особенно в зимний период.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:30
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Строительство моста через реку Пихтовку и всей дороги в обход Осиновского перевала заняло около 9 лет. Проект фактически стартовал в 2017 году: с остановками, сменой подрядчиков и решением сложных инженерно-геологических задач.

Ранее сообщалось, что крупный центр для сотен гимнастов построят в Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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