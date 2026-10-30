45 метров над пропастью и 9 лет стройки: в Казахстане запустили уникальный мост
Одновременно, как уточнили в пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол", завершены основные работы по реконструкции 28 километров республиканской автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи.
Стоит отметить, что главным инженерным сооружением нового маршрута стал мост через реку Пихтовку протяженностью 175 метров.
"Его высота над горным рельефом достигает 45 метров. Конструкция состоит из семи пролетов и восьми опор, на которых установлены 79 железобетонных балок".АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Известно, что строительство велось в сложных горно-геологических условиях и потребовало нестандартных инженерных решений. В частности, мост построен по изогнутой траектории с учетом особенностей горного рельефа.
Осиновский перевал на протяжении многих лет оставался одним из наиболее сложных участков республиканской дорожной сети. Крутые повороты, затяжные подъемы, снегопады и гололед существенно осложняли движение, особенно в зимний период.
Строительство моста через реку Пихтовку и всей дороги в обход Осиновского перевала заняло около 9 лет. Проект фактически стартовал в 2017 году: с остановками, сменой подрядчиков и решением сложных инженерно-геологических задач.
Ранее сообщалось, что крупный центр для сотен гимнастов построят в Алматы.