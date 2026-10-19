Утвержден перечень цифровых объектов "электронного здравоохранения"

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Министерство здравоохранения приказом от 18 мая 2026 года утвердило Перечень цифровых объектов, входящих в состав информационно-коммуникационной платформы "электронного здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень цифровых объектов, входящих в состав информационно-коммуникационной платформы "электронного здравоохранения", включены: Информационная система "Система управления качеством медицинских услуг";

Информационная система "Регистр острый коронарный синдром";

Информационная система "Система управления ресурсами";

Информационная система "Электронный регистр стационарных больных";

Информационная система "Бюро госпитализации";

Информационная система "Регистр прикрепленного населения";

Информационная система и электронный информационный ресурс "Дополнительный (стимулирующий) компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи";

Информационная система "Амбулаторно-поликлиническая помощь";

Информационная система "Лекарственное обеспечение";

Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных";

Информационная система "Электронный регистр онкологических больных";

Информационная система "Система управления лекарственного обеспечения, мониторинга лекарственных средств";

Информационная система и электронный информационный ресурс "Система управления медицинской техники";

Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста";

Информационная система "Единая платежная система";

Информационная система и электронный информационный ресурс "Единый информационный портал";

Государственная информационная система "Биологическая безопасность";

Информационная система "Эпидемиолог";

Портал "Экспертиза";

Портал "Оценка безопасности и качества ЛС и МИ";

Портал "Референтное ценообразование ЛС и МИ";

Информационная система "Портал ЕАЭС";

Единая фармацевтическая информационная система;

Информационная система "Санитарно-эпидемиологический надзор"; Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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