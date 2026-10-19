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Право

Утвержден перечень цифровых объектов "электронного здравоохранения"

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 16:50 Фото: freepik
Министерство здравоохранения приказом от 18 мая 2026 года утвердило Перечень цифровых объектов, входящих в состав информационно-коммуникационной платформы "электронного здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень цифровых объектов, входящих в состав информационно-коммуникационной платформы "электронного здравоохранения", включены:

  • Информационная система "Система управления качеством медицинских услуг";
  • Информационная система "Регистр острый коронарный синдром";
  • Информационная система "Система управления ресурсами";
  • Информационная система "Электронный регистр стационарных больных";
  • Информационная система "Бюро госпитализации";
  • Информационная система "Регистр прикрепленного населения";
  • Информационная система и электронный информационный ресурс "Дополнительный (стимулирующий) компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи";
  • Информационная система "Амбулаторно-поликлиническая помощь";
  • Информационная система "Лекарственное обеспечение";
  • Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных";
  • Информационная система "Электронный регистр онкологических больных";
  • Информационная система "Система управления лекарственного обеспечения, мониторинга лекарственных средств";
  • Информационная система и электронный информационный ресурс "Система управления медицинской техники";
  • Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста";
  • Информационная система "Единая платежная система";
  • Информационная система и электронный информационный ресурс "Единый информационный портал";
  • Государственная информационная система "Биологическая безопасность";
  • Информационная система "Эпидемиолог";
  • Портал "Экспертиза";
  • Портал "Оценка безопасности и качества ЛС и МИ";
  • Портал "Референтное ценообразование ЛС и МИ";
  • Информационная система "Портал ЕАЭС";
  • Единая фармацевтическая информационная система;
  • Информационная система "Санитарно-эпидемиологический надзор";

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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