Утвержден перечень цифровых объектов "электронного здравоохранения"
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Министерство здравоохранения приказом от 18 мая 2026 года утвердило Перечень цифровых объектов, входящих в состав информационно-коммуникационной платформы "электронного здравоохранения", сообщает Zakon.kz.
Так, в Перечень цифровых объектов, входящих в состав информационно-коммуникационной платформы "электронного здравоохранения", включены:
- Информационная система "Система управления качеством медицинских услуг";
- Информационная система "Регистр острый коронарный синдром";
- Информационная система "Система управления ресурсами";
- Информационная система "Электронный регистр стационарных больных";
- Информационная система "Бюро госпитализации";
- Информационная система "Регистр прикрепленного населения";
- Информационная система и электронный информационный ресурс "Дополнительный (стимулирующий) компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи";
- Информационная система "Амбулаторно-поликлиническая помощь";
- Информационная система "Лекарственное обеспечение";
- Информационная система "Электронный регистр диспансерных больных";
- Информационная система "Электронный регистр онкологических больных";
- Информационная система "Система управления лекарственного обеспечения, мониторинга лекарственных средств";
- Информационная система и электронный информационный ресурс "Система управления медицинской техники";
- Информационная система "Регистр беременных и женщин фертильного возраста";
- Информационная система "Единая платежная система";
- Информационная система и электронный информационный ресурс "Единый информационный портал";
- Государственная информационная система "Биологическая безопасность";
- Информационная система "Эпидемиолог";
- Портал "Экспертиза";
- Портал "Оценка безопасности и качества ЛС и МИ";
- Портал "Референтное ценообразование ЛС и МИ";
- Информационная система "Портал ЕАЭС";
- Единая фармацевтическая информационная система;
- Информационная система "Санитарно-эпидемиологический надзор";
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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