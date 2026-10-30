#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
453.71
505.8
5.63
Право

Выбор и установка счетчиков в системах водоснабжения: что изменилось

Счетчик воды, счетчики воды, водяной счетчик, водяные счетчики, водомер, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:46 Фото: pixabay
Приказом министра промышленности и строительства от 23 октября 2026 года внесены изменения в Правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды, предназначенных для коммерческого учета объема воды в системах водоснабжения, включая горячее водоснабжение, водоотведения населенных пунктов, а также минимальный уровень оснащенности узлов учета воды на водозаборных и водосбросных сооружениях, насосных станциях подъемов, перекачивающих насосных станциях систем водоснабжения и водоотведения и у водопотребителя в зависимости от категории и объекта водопотребителя и величины объемов водопотребления.

Уточняется, что работы по оборудованию узлов учета воды, ИИС и АСУЭ, включая проектирование, демонтаж, монтаж (первичную и последующую установку), пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию, выполняются организациями, имеющими соответствующие разрешения.

Приборы учета воды подразделяются:

По месту установки:

  • на объектах водозабора, водосброса, насосных станциях первого и повторного подъема, перекачивающих насосных станциях – относятся к приборам контроля производственного назначения;
  • в жилых и нежилых зданиях – являются составной частью систем внутреннего водоснабжения.

По принципу действия:

  • механические (турбинные, крыльчатые, одноструйные, многоструйные);
  • электронные (ультразвуковые, электромагнитные);
  • комбинированные.

В случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 107 Кодекса, устанавливаются приборы учета воды с дистанционной передачей данных.

Конкретная технология дистанционной передачи данных этими правилами не устанавливается.

Указывается, что ранее установленные исправные приборы учета воды продолжают эксплуатацию до наступления оснований для их заменыэ

Прибор учета воды обеспечивает:

  • непрерывное измерение и индикацию объема потребленной воды;
  • дистанционную передачу данных в случаях, предусмотренных законодательством РК;
  • регистрацию событий (низкий уровень элемента питания, обратный поток, внешнее воздействие);
  • возможность локального считывания данных для контрольного снятия показаний, диагностики и технического обслуживания.

Требования к материалам и монтажу:

  • Материалы приборов учета воды устойчивы к коррозии, нетоксичны и соответствуют санитарным требованиям законодательства республики.

Монтаж радиоэлектронных средств, средств дистанционного сбора и передачи данных ИИС и АСУЭ относится к монтажу технологического оборудования, пусконаладочным работам коммуникационного оборудования и систем контроля.

Требования правил не распространяются:

  • на приборы и узлы учета воды, введенные в эксплуатацию до введения в действие данных правил, при условии прохождения ими периодической поверки в установленном порядке, до наступления полного физического износа, выхода из строя либо признания средства измерений непригодным к применению по результатам поверки;
  • на системы водоснабжения и водоотведения, не подключенные к централизованным сетям населенных пунктов;
  • на первичный учет вод из природных водных объектов.

Указывается, что при первичной установке, замене по причине признания прибора учета воды непригодным к применению по результатам поверки, полного физического износа или выхода из строя, устанавливаются приборы учета воды с дистанционной передачей данных.

В период гарантийного срока гарантийное техническое обслуживание и замена вышедших из строя элементов питания приборов учета воды и УСПД осуществляются производителем (поставщиком) или уполномоченной им организацией в соответствии с договором.

В случае если замена элемента питания конструктивно предусмотрена изготовителем в автономном отсеке, не требует вмешательства в измерительный механизм, не приводит к изменению метрологических характеристик средства измерений и осуществляется без нарушения оттиска поверительного клейма и защитных пломб, проведение внеочередной поверки только в связи с заменой элемента питания не требуется.

Если замена элемента питания связана с ремонтом, вмешательством в измерительный механизм, нарушением поверительного клейма или защитных пломб либо может повлиять на метрологические характеристики, поверка прибора учета воды проводится в порядке, установленном законодательством об обеспечении единства измерений.

Применение приборов учета воды и УСПД, использующих протоколы обмена и технологии передачи данных, отличные от стандартизированных и совместимых с ИИС поставщика, допускается до наступления их полного физического износа либо выхода из строя, если их ввод в эксплуатацию был осуществлен до введения в действие данных правил.

В жилых зданиях (домах), введенных в эксплуатацию, при первичной установке индивидуальных (поквартирных) приборов учета холодной и горячей воды, а также при замене приборов учета воды, вышедших из строя, признанных непригодными к применению по результатам поверки либо достигших полного физического износа, устанавливаются приборы учета воды, соответствующие требованиям.

При установке на прибор учета воды средства дистанционной передачи данных допуск прибора учета воды в эксплуатацию осуществляется поставщиком в соответствии с правилами и законодательством РК.

Эксплуатация, надлежащее техническое обслуживание, ремонт, организация поверки и обеспечение дистанционной передачи данных узлов учета воды осуществляются:

  • по приборам и узлам учета воды, находящимся на балансе поставщика, – поставщиком;
  • по приборам учета воды, находящимся в собственности водопотребителей, – водопотребителем;
  • на объектах незавершенного строительства – заказчиком или застройщиком до момента ввода объекта в эксплуатацию;
  • по общедомовым приборам учета воды, не находящимся на балансе поставщика, – органом управления объектом кондоминиума.

Предусмотрено, что водопотребители, органы управления объектом кондоминиума и застройщики обеспечивают целостность помещений узлов учета воды, сохранность оттисков поверительного клейма, установленных пломб и оборудования, а также доступ представителям поставщика для снятия контрольных показаний, проведения метрологических и сервисных работ.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
09:55, 10 марта 2026
Правила эксплуатации приборов учета воды изменились в Казахстане
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
09:23, 21 августа 2025
Обновлены правила эксплуатации приборов учета воды в водоснабжении населенных пунктов
Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды
16:14, 25 сентября 2026
Проведение технического аудита на системах водоснабжения: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол объявил дату возвращения на боксёрский ринг
14:26, Сегодня
Джейк Пол объявил дату возвращения на боксёрский ринг
Чемпионат мира по борьбе
13:55, Сегодня
Суперзвезда американской борьбы не пустил Болата Сакаева в четвертьфинал чемпионата мира
Голкипер &quot;Барыса&quot; Андрей Шутов
13:50, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ перед матчем "Шанхайские Драконы" - "Барыс"
Чемпионат мира по борьбе
13:49, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: казах Санжар Досжанов проиграл монголу Тулге Тимуру Очиру
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: