Выбор и установка счетчиков в системах водоснабжения: что изменилось

Приказом министра промышленности и строительства от 23 октября 2026 года внесены изменения в Правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды, предназначенных для коммерческого учета объема воды в системах водоснабжения, включая горячее водоснабжение, водоотведения населенных пунктов, а также минимальный уровень оснащенности узлов учета воды на водозаборных и водосбросных сооружениях, насосных станциях подъемов, перекачивающих насосных станциях систем водоснабжения и водоотведения и у водопотребителя в зависимости от категории и объекта водопотребителя и величины объемов водопотребления.

Уточняется, что работы по оборудованию узлов учета воды, ИИС и АСУЭ, включая проектирование, демонтаж, монтаж (первичную и последующую установку), пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию, выполняются организациями, имеющими соответствующие разрешения.

Приборы учета воды подразделяются:

По месту установки:

на объектах водозабора, водосброса, насосных станциях первого и повторного подъема, перекачивающих насосных станциях – относятся к приборам контроля производственного назначения;

в жилых и нежилых зданиях – являются составной частью систем внутреннего водоснабжения.

По принципу действия:

механические (турбинные, крыльчатые, одноструйные, многоструйные);

электронные (ультразвуковые, электромагнитные);

комбинированные.

В случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 107 Кодекса, устанавливаются приборы учета воды с дистанционной передачей данных.

Конкретная технология дистанционной передачи данных этими правилами не устанавливается.

Указывается, что ранее установленные исправные приборы учета воды продолжают эксплуатацию до наступления оснований для их заменыэ

Прибор учета воды обеспечивает:

непрерывное измерение и индикацию объема потребленной воды;

дистанционную передачу данных в случаях, предусмотренных законодательством РК;

регистрацию событий (низкий уровень элемента питания, обратный поток, внешнее воздействие);

возможность локального считывания данных для контрольного снятия показаний, диагностики и технического обслуживания.

Требования к материалам и монтажу:

Материалы приборов учета воды устойчивы к коррозии, нетоксичны и соответствуют санитарным требованиям законодательства республики.

Монтаж радиоэлектронных средств, средств дистанционного сбора и передачи данных ИИС и АСУЭ относится к монтажу технологического оборудования, пусконаладочным работам коммуникационного оборудования и систем контроля.

Требования правил не распространяются:

на приборы и узлы учета воды, введенные в эксплуатацию до введения в действие данных правил, при условии прохождения ими периодической поверки в установленном порядке, до наступления полного физического износа, выхода из строя либо признания средства измерений непригодным к применению по результатам поверки;

на системы водоснабжения и водоотведения, не подключенные к централизованным сетям населенных пунктов;

на первичный учет вод из природных водных объектов.

Указывается, что при первичной установке, замене по причине признания прибора учета воды непригодным к применению по результатам поверки, полного физического износа или выхода из строя, устанавливаются приборы учета воды с дистанционной передачей данных.

В период гарантийного срока гарантийное техническое обслуживание и замена вышедших из строя элементов питания приборов учета воды и УСПД осуществляются производителем (поставщиком) или уполномоченной им организацией в соответствии с договором.

В случае если замена элемента питания конструктивно предусмотрена изготовителем в автономном отсеке, не требует вмешательства в измерительный механизм, не приводит к изменению метрологических характеристик средства измерений и осуществляется без нарушения оттиска поверительного клейма и защитных пломб, проведение внеочередной поверки только в связи с заменой элемента питания не требуется.

Если замена элемента питания связана с ремонтом, вмешательством в измерительный механизм, нарушением поверительного клейма или защитных пломб либо может повлиять на метрологические характеристики, поверка прибора учета воды проводится в порядке, установленном законодательством об обеспечении единства измерений.

Применение приборов учета воды и УСПД, использующих протоколы обмена и технологии передачи данных, отличные от стандартизированных и совместимых с ИИС поставщика, допускается до наступления их полного физического износа либо выхода из строя, если их ввод в эксплуатацию был осуществлен до введения в действие данных правил.

В жилых зданиях (домах), введенных в эксплуатацию, при первичной установке индивидуальных (поквартирных) приборов учета холодной и горячей воды, а также при замене приборов учета воды, вышедших из строя, признанных непригодными к применению по результатам поверки либо достигших полного физического износа, устанавливаются приборы учета воды, соответствующие требованиям.

При установке на прибор учета воды средства дистанционной передачи данных допуск прибора учета воды в эксплуатацию осуществляется поставщиком в соответствии с правилами и законодательством РК.

Эксплуатация, надлежащее техническое обслуживание, ремонт, организация поверки и обеспечение дистанционной передачи данных узлов учета воды осуществляются:

по приборам и узлам учета воды, находящимся на балансе поставщика, – поставщиком;

по приборам учета воды, находящимся в собственности водопотребителей, – водопотребителем;

на объектах незавершенного строительства – заказчиком или застройщиком до момента ввода объекта в эксплуатацию;

по общедомовым приборам учета воды, не находящимся на балансе поставщика, – органом управления объектом кондоминиума.

Предусмотрено, что водопотребители, органы управления объектом кондоминиума и застройщики обеспечивают целостность помещений узлов учета воды, сохранность оттисков поверительного клейма, установленных пломб и оборудования, а также доступ представителям поставщика для снятия контрольных показаний, проведения метрологических и сервисных работ.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2026 года.