Обновлены правила эксплуатации приборов учета воды в водоснабжении населенных пунктов

Министр промышленности и строительства приказом от 8 августа 2025 года утвердил новые Правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок выбора, монтажа и эксплуатации средств измерения и объектов информатизации, предназначенных для коммерческого учета объема воды, требований к ним в системах водоснабжения, включая горячее водоснабжение, и водоотведения населенных пунктов, а также минимальный уровень оснащенности узлов учета воды на водозаборных и водосбросных сооружениях, насосных станциях подъемов, перекачивающих насосных станциях систем водоснабжения и водоотведения и у водопотребителя в зависимости от категории и объекта водопотребителя и величины объемов водопотребления.

В правила добавлен ряд новых терминов:

автоматизация – процесс использования средств информационно-коммуникационных технологий для оптимизации создания, поиска, сбора, накопления, хранения, обработки, получения, использования, преобразования, отображения, распространения и предоставления информации;

– процесс использования средств информационно-коммуникационных технологий для оптимизации создания, поиска, сбора, накопления, хранения, обработки, получения, использования, преобразования, отображения, распространения и предоставления информации; объекты информатизации – электронные информационные ресурсы, программное обеспечение, интернет-ресурсы, и информационно-коммуникационная инфраструктура;

– электронные информационные ресурсы, программное обеспечение, интернет-ресурсы, и информационно-коммуникационная инфраструктура; дистанционный сбор и передача данных – удаленное снятие показаний приборов учета воды без участия человека в любом месте и в любое время с использованием различных технологий проводной и беспроводной (радиоканальной) связи;

– удаленное снятие показаний приборов учета воды без участия человека в любом месте и в любое время с использованием различных технологий проводной и беспроводной (радиоканальной) связи; устройство сбора и передачи данных (УСПД) – устройство (элемент) узла учета воды, подключаемое и (или) встроенное к прибору учета воды, предназначенное для автоматического сбора показаний с приборов учета воды и последующей передачи данных в информационно-измерительной системе учета воды (ИИС) и (или) автоматизированной системе учета энергопотребления поставщика;

– устройство (элемент) узла учета воды, подключаемое и (или) встроенное к прибору учета воды, предназначенное для автоматического сбора показаний с приборов учета воды и последующей передачи данных в информационно-измерительной системе учета воды (ИИС) и (или) автоматизированной системе учета энергопотребления поставщика; общедомовой прибор учета воды – прибор учета воды, устанавливаемый на границе раздела эксплуатационной ответственности на каждом вводе водоснабжения в многоквартирный жилой дом (блок, корпус) для определения общего объема водопотребления и (или) водоотведения собственниками квартир и нежилых помещений.

Требования правил не распространяются:

на элементы узлов учета воды, допущенных поставщиком в эксплуатацию до введения в действие настоящих Правил и до окончания срока их эксплуатации;

на организацию учета воды (питьевой, технической, сточной и других видов вод), не включенных в системы водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов, обслуживающие и эксплуатирующие организациями по водоснабжению и (или) водоотведению;

на организацию первичного учета вод.

Узел учета воды оборудуется приборами учета воды, внесенными в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, по результатам утверждения типа либо метрологической аттестации, а также должны иметь оттиск поверительного клейма, который наносится на средство измерений или эксплуатационную документацию, и сертификат о поверке.

По истечении установленного интервала между поверками прибор учета воды должен быть снят с коммерческого учета и не подлежит для расчетов с водопотребителями.

Правилами установлено, что приборы учета воды, устанавливаемые на системах водоснабжения и водоотведения водопотребителя, вводятся и выводятся из коммерческого учета поставщиком.

Узлы учета устанавливаются на каждом вводе системы водоснабжения в жилое и (или) нежилое помещение. В случае выхода из строя одного прибора учета или более объем предоставленных услуг водоснабжения определяется по среднему расходу за три предыдущих месяца согласно показаниям приборов учета на период отсутствия приборов, но не более одного месяца. Водопотребитель в течение тридцати календарных дней производит замену прибора учета воды.

При положительном результате поверки прибора учета воды срок его эксплуатации признается продленным на следующий межповерочный интервал, согласно реестру государственной системы обеспечения единства измерений РК. Срок эксплуатации не должен превышать указанного срока в техническом паспорте прибора учета, предусмотренный заводом изготовителем.

Узел учета воды оснащается УСПД, обеспечивающим автоматизированный съем, хранение и передачу измеренных показаний приборов учета в ИИС поставщика и (или) автоматизированную систему учета энергопотребления (АСУЭ).

Установка и эксплуатация приборов учета воды с нарушенной целостностью, не имеющих оттиска поверительного клейма, с истекшим сроком поверки, а также приборов учета воды, не зарегистрированных в реестре государственной системы обеспечения единства измерений, не допускается.

Прибор учета воды подлежит внеочередной поверке в случаях:

необходимости подтверждения пригодности к применению;

повреждения оттиска поверительного клейма, утери документа, подтверждающего прохождение первичной или периодической поверки, в том числе при их хранении;

ввода в эксплуатацию после хранения, в течение которого производилась периодическая поверка в связи с требованиями к консервации приборов учета воды или изделий, в комплекте которых применяются приборы учета воды;

переконсервации приборов учета воды, а также изделий, в комплекте которых применяются приборы учета воды;

передачи на длительное хранение по истечении половины межповерочного интервала на них;

монтажа водопотребителю приборов учета воды, по истечении половины межповерочного интервала на них.

При заборе воды из водных источников на узлах учета воды регистрируются следующие параметры:

текущее значение расхода воды — в кубических метрах в час (м³/ч);

суммарный объем потребленной воды за отчетные сутки — в кубических метрах в сутки (м³/сут);

продолжительность работы прибора учета — в часах (или минутах);

регистрация аварийных и нештатных режимов работы узла учета.

При монтаже прибора учета воды соблюдаются технические требования завода-изготовителя в зависимости от типа, метрологических характеристик, температурного класса, диаметра условного прохода в соответствии с условиями эксплуатации:

давление на входе;

температура измеряемой воды;

допустимая потеря давления на прибора учета и присоединительной арматуре;

уровень расхода воды Q1 (минимальный расход) и Q3 (постоянный расход) прибора учета;

совместимости физических, химических и других характеристик воды и прибора учета между собой и с условиями эксплуатации.

Также говорится, что монтаж прибора учета необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя, указанными в эксплуатационном документе к прибору учета.

При установке на прибор учета воды средства дистанционной передачи данных поставщиком осуществляется допуск в эксплуатацию приборов учета воды при наличии совместимости средств дистанционной передачи данных к ИИC поставщика.

Эксплуатация, содержание в надлежащем техническом состоянии, организация поверки приборов учета воды и аттестации применяемого оборудования, обеспечение сохранности узла учета воды, элементов ИИС, АСУЭ с оттиском поверительного клейма, пломбами изготовителя, пломбами поставщика, принявшего приборы учета воды на коммерческий учет, осуществляется:

на объекте строительства – заказчиком или застройщиком до момента передачи объекта в собственность водопотребителя;

на подведомственной территории или сданном в эксплуатацию объекте водопотребителя юридического лица – водопотребителем;

на территории или в индивидуальном жилом доме (здании), в переданных в собственность водопотребителя квартирах, – водопотребителем;

на лестничных клетках сданного в эксплуатацию многоквартирного дома (здания) – водопотребителем, при отсутствии органа управления объекта кондоминиума, в ведении которого находится здание;

в местах установки общедомовых приборов учета воды – органом управления объекта кондоминиума, при отсутствии регистрации кондоминиума – владельцами общей долевой собственности.

При расчете объема предоставленных услуг водоснабжения учитывается следующее:

неуведомление о хищении, поломке УСПД признается равным неуведомлению поставщика о неисправностях прибора учета воды;

обнаружение срыва, повреждения поверочных пломб, пломб изготовителя, поставщика на элементах узлов учета признается равным обнаружению срыва пломбы учета воды водопотребителя и (или) обводной линии узла учета воды;

необоснованное воспрепятствование водопотребителем или его представителем в установке поставщиком УСПД принимается равным необоснованному воспрепятствованию потребителем или его представителем установки приборов учета воды.

В случае расхождения показаний прибора учета воды, полученных при помощи ИИС, и на индикаторе прибора учета воды поставщика организацией, осуществляющей допуск в эксплуатацию приборов учета воды, за основу берутся показания индикатора прибора учета воды, производится соответствующий перерасчет объема предоставленных услуг водоснабжения.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2025 года.

При этом утрачивает силу приказ министра национальной экономики РК от 28 августа 2015 года № 621 "Об утверждении правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения".