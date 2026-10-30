Обновлены правила выдачи учетно-контрольных марок на алкоголь

Министерство финансов приказом от 22 октября 2026 года обновило порядок получения, учета, хранения и выдачи учетно-контрольных марок (УКМ), а также представления обязательств и отчетов производителями и импортерами алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Изготовление УКМ, их доставку и выдачу получателям осуществляет РГП "Банкнотная фабрика Национального Банка РК" согласно договорам (контрактам), заключенным с Комитетом государственных доходов МФ РК и услугополучателями.

Предусмотрено, что уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после регистрации в Министерстве юстиции актуализирует информацию о порядке оказания государственной услуги и направляет в Единый контакт-центр, оператору "цифрового правительства", услугодателю и соуслугодателю.

Услугополучатели для получения УКМ посредством регистраторской цифровой системы на веб-портале www.Qoldau.kz не позднее, чем за 30 календарных дней до наступления нового календарного года или не позднее, чем за 30 календарных дней до начала второго полугодия текущего года, в котором осуществляется получение УКМ, представляют услугодателю и соуслугодателю:

заявку на изготовление учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию, производимую на территории РК;

заявку на изготовление учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию, импортируемую на территорию республики.

Услугополучатели, вновь созданные или начавшие деятельность по производству или импорту алкогольной продукции, посредством цифровой системы представляют услугодателю и соуслугодателю:

заявку на производство в срок не позднее, чем за пять календарных дней до 1 числа месяца, в котором осуществляется получение УКМ;

месяца, в котором осуществляется получение УКМ; заявку на импорт в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до 1 числа месяца, в котором осуществляется получение УКМ.

При изменении количества УКМ в дополнительной заявке указываются изменения с плюсовым или минусовым значением в зависимости от того необходимо увеличить или уменьшить значение.

Прием заявок на импорт от услугополучателей, импортирующих алкогольную продукцию, производится при представлении копии внешнеторгового договора (контракта), на основании которого осуществляется ввоз подакцизных товаров.

Обязательным условием согласования заявки на импорт является отсутствие задолженности по налогам и обязательным платежам в бюджет, а также по социальным платежам, отсутствие неисполненных уведомлений.

Представленные услугополучателями заявки на производство или заявки на импорт не переносятся на следующий календарный год.

Соуслугодатель согласовывает представленные заявки на производство или импорт или отказывает в их согласовании посредством цифровой системы:

заявку на производство – в течение двух рабочих дней с даты поступления указанной заявки;

с даты поступления указанной заявки; заявку на импорт – в течение 15 рабочих дней с даты поступления указанной заявки.

Не допускается:

передача УКМ, полученных одним услугополучателем, другому услугополучателю;

использование УКМ для маркировки алкогольной продукции, полученных во исполнение одного внешнеторгового договора (контракта) услугополучателя, для исполнения другого внешнеторгового договора (контракта) услугополучателя.

Согласованные с соуслугодателем заявки на производство и импорт автоматически поступают посредством цифровой системы услугодателю для изготовления.

При устранении причин отказа в согласовании представленной заявки услугополучатель может повторно подать заявку на УКМ в порядке, установленном настоящими Правилами.

Оплата за изготовление УКМ производится путем перечисления денег на банковский счет услугодателя в соответствии с их заявкой на УКМ, по каждому месяцу отдельно, в срок не позднее, чем за пять) календарных дней до первого числа месяца, в котором осуществляется получение УКМ.

При представлении заявления на получение УКМ для маркировки алкогольной продукции дополнительно представляется:

обязательство:

об уплате акциза – производителем в случае уплаты акциза в день отгрузки (передачи) алкогольной продукции;

о целевом использовании УКМ – импортером;

документ (платежный документ, банковская гарантия, договор поручительства, договор залога имущества), подтверждающий обеспечение исполнения обязательства.

Обязательным условием для выдачи УКМ для маркировки алкогольной продукции, импортируемой на территорию РК, является отсутствие задолженности по налогам и платежам в бюджет, а также задолженности по социальным платежам.

При признании услугополучателя банкротом или применении реабилитационной процедуры к заявлению на получение УКМ прилагаются:

копия вступившего в законную силу судебного акта о признании банкротом или применении реабилитационной процедуры;

копия приказа о назначении банкротного или реабилитационного управляющего либо вступившего в законную силу судебного акта об оставлении права управления имуществом и делами должника за собственником имущества должника, уполномоченным им органом, учредителями (участниками);

отчет об инвентаризации.

Соуслугодатель согласовывает посредством цифровой системы заявления на получение УКМ либо отказывает в их согласовании в течение двух рабочих дней с даты поступления такого заявления.

При согласовании заявления на получение УКМ соуслугодатель проверяет достоверность представленных сведений, уплату акцизов, сверяет оплаченные суммы, указанные в платежных документах, с данными, имеющимися в органах государственных доходов.

Выдача УКМ услугополучателям для маркировки алкогольной продукции, производимой в Республике Казахстан, производится услугодателем в течение двух рабочих дней с даты подтверждения соуслугодателем заявления на получение УКМ с нанесенным штрих-кодом на УКМ и осуществленными привязками диапазонов номеров УКМ к заявлению на получение УКМ.

Выдача УКМ услугополучателям для маркировки алкогольной продукции, импортируемой на территорию РК, производится услугодателем в течение 60 календарных дней с даты подтверждения соуслугодателем заявления на получение УКМ с нанесенным штрих-кодом на УКМ и осуществленными привязками диапазонов номеров УКМ к заявлению на получение УКМ.

Сроки оказания государственных услуг приостанавливаются в следующих случаях:

смерти заявителя (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами, судом или в ином порядке, предусмотренном законодательством РК.

обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов.

Услугодатель предоставляет два рабочих дня для устранения выявленных недостатков, которые не включаются в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков услугополучателем в пределах срока приостановления, днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

При выдаче услугополучателям УКМ на алкогольную продукцию услугодателем оформляется накладная в электронном виде посредством цифровой системы.

В накладной отражаются следующие данные:

номер и дата оформления накладной;

дата выдачи УКМ;

номер и дата подачи заявления на получение учетно-контрольных марок;

фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование услугополучателя, ИИН или БИН;

наименование, вид и емкость алкогольной продукции;

серии, диапазоны номеров и количество УКМ.

Выдача УКМ производится в соответствии с количеством, указанным в заявлении на получение УКМ.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2026 года.