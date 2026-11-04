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Право

Расширен перечень товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:34 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 28 октября 2026 года внес изменения в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен (МУЦ), сообщает Zakon.kz.

В целом, количество товарных кодов увеличилось с 89 до 1 030. В новый перечень включено 978 позиций, исключено 37 ранее действовавших кодов.

В частности, в обновленный перечень включены:

  • Мясо и рыба: туши и полутуши свиней, различные виды свежей, охлажденной и мороженой рыбы, рыбное филе, копченая рыба.
  • Молочная продукция: отдельные виды кисломолочных продуктов, пахта, молочная сыворотка, молочные пасты, сыры.
  • Сельскохозяйственная продукция: лук, чеснок, различные виды капусты, корнеплоды, грибы, виноград, абрикосы, нектарины, сливы, ягоды, сушеные фрукты, рис и зерновая продукция.
  • Пищевые продукты: мука, крахмал, крупы, солод, маргарин, мясные продукты, консервы, шоколад, кондитерские изделия и готовые продукты питания.
  • Непродовольственные товары: цветы и растения, парфюмерия, косметика, средства гигиены, бытовая химия, одежда, текстиль, пластмассовые изделия, резина, шины, металлопродукция, строительные материалы, оборудование и запасные части.

Порядок расчета МУЦ не меняется. МУЦ по-прежнему рассчитывается ежеквартально на основании статистических данных и ценовой информации.

Но при этом уточняется, что орган государственных доходов ежегодно до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября запрашивает у уполномоченного органа в области государственной статистики средние цены предприятий-производителей на товары за три месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.

Средние цены предприятий-производителей предоставляются в теңге за единицу измерения товара.

Предпринимателям необходимо проверить товарные коды ТН ВЭД ЕАЭС: именно код, а не наименование товара, определяет применение МУЦ.

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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