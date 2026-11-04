Расширен перечень товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен

Министр финансов приказом от 28 октября 2026 года внес изменения в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен (МУЦ), сообщает Zakon.kz.

В целом, количество товарных кодов увеличилось с 89 до 1 030. В новый перечень включено 978 позиций, исключено 37 ранее действовавших кодов.

В частности, в обновленный перечень включены:

Мясо и рыба: туши и полутуши свиней, различные виды свежей, охлажденной и мороженой рыбы, рыбное филе, копченая рыба.

туши и полутуши свиней, различные виды свежей, охлажденной и мороженой рыбы, рыбное филе, копченая рыба. Молочная продукция: отдельные виды кисломолочных продуктов, пахта, молочная сыворотка, молочные пасты, сыры.

отдельные виды кисломолочных продуктов, пахта, молочная сыворотка, молочные пасты, сыры. Сельскохозяйственная продукция: лук, чеснок, различные виды капусты, корнеплоды, грибы, виноград, абрикосы, нектарины, сливы, ягоды, сушеные фрукты, рис и зерновая продукция.

лук, чеснок, различные виды капусты, корнеплоды, грибы, виноград, абрикосы, нектарины, сливы, ягоды, сушеные фрукты, рис и зерновая продукция. Пищевые продукты: мука, крахмал, крупы, солод, маргарин, мясные продукты, консервы, шоколад, кондитерские изделия и готовые продукты питания.

мука, крахмал, крупы, солод, маргарин, мясные продукты, консервы, шоколад, кондитерские изделия и готовые продукты питания. Непродовольственные товары: цветы и растения, парфюмерия, косметика, средства гигиены, бытовая химия, одежда, текстиль, пластмассовые изделия, резина, шины, металлопродукция, строительные материалы, оборудование и запасные части.

Порядок расчета МУЦ не меняется. МУЦ по-прежнему рассчитывается ежеквартально на основании статистических данных и ценовой информации.

Но при этом уточняется, что орган государственных доходов ежегодно до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября запрашивает у уполномоченного органа в области государственной статистики средние цены предприятий-производителей на товары за три месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.

Средние цены предприятий-производителей предоставляются в теңге за единицу измерения товара.

Предпринимателям необходимо проверить товарные коды ТН ВЭД ЕАЭС: именно код, а не наименование товара, определяет применение МУЦ.

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2026 года.