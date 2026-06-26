Перечень товаров с минимальным уровнем цен значительно увеличили

Министр финансов приказом от 18 июня 2026 года обновил Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

В новом перечне содержится 89 товарных позиций, тогда как ранее он включал 35.

В него добавили различные виды молочной продукции (молоко, йогурты, сыры), натуральный мед, чай, шоколад, детское питание, косметические средства, шампуни, зубные пасты, средства личной гигиены, бытовую химию, упаковочные материалы, постельные принадлежности, ручной инструмент, осветительное оборудование и другие товары.

При этом сохранены ранее действовавшие позиции, в том числе отдельные виды алкогольной продукции, зерновых культур, муки, растительных масел, овощей, удобрений и отдельных промышленных товаров.

Таким образом, теперь перечень содержит 76 видов товаров, производимых на территории Республики Казахстан, и 12 видов импортируемых товаров.

Приказ вводится в действие с 6 июля.

Ранее мы писали, что в Казахстане установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров на второй квартал 2026 года.