В Узбекистане появится представительство таможенной службы: подписан закон

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан", сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в Ташкенте 15 ноября 2025 года.

Цель закона – обеспечение представления интересов таможенной службы государств по вопросам таможенного дела.

Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией, согласование мер по предотвращению и пресечению угроз, а также координацию действий компетентных органов двух государств в целях эффективного взаимодействия.

Ожидается, что реализация положений Соглашения позволит повысить уровень взаимодействия в таможенном деле, а также укрепить взаимное сотрудничество Казахстана и Узбекистана в части обмена опытом и таможенной информацией.