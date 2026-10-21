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Общество

Представительство таможенной службы Казахстана откроют в Узбекистане

Флаги Узбекистана и Казахстана, флаги Узбекистана и РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 10:43 Фото: akorda.kz
Депутаты Курултая 21 октября 2026 года одобрили в двух чтениях законопроект "О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб", передает корреспондент Zakon.kz.

Соглашение совершено в Ташкенте 15 ноября 2025 года.

"Целью данного проекта закона является обеспечение представления интересов таможенной службы государств по вопросам таможенного дела. Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией, согласование мер по предотвращению и пресечению угроз, а также координацию действий компетентных органов двух государств в целях эффективного взаимодействия", – говорится в заключении к документу.

Ожидается, что реализация положений Соглашения позволит повысить уровень взаимодействия в таможенном деле, а также укрепить взаимное сотрудничество Казахстана и Узбекистана в части обмена опытом и таможенной информацией.

Ранее мы писали, что до 60 поездов в сутки будут ездить из Казахстана в Узбекистан.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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