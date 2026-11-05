Токаев подписал закон о сотрудничестве с Пакистаном в таможенных делах

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах", сообщает Zakon.kz.

Документ подписан в Исламабаде 4 февраля 2026 года. Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией, согласование мер по предотвращению и пресечению угроз, а также координацию действий компетентных органов, обеспечивая постоянное и эффективное взаимодействие Ратификация Соглашения позволит сформировать правовые и организационные основы для взаимодействия и обеспечения своевременного сотрудничества в сфере таможенного дела, включая оперативный обмен информацией и согласование мер по сотрудничеству в данной сфере.



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