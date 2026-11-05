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Право

Токаев подписал закон о сотрудничестве с Пакистаном в таможенных делах

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах", сообщает Zakon.kz.

Документ подписан в Исламабаде 4 февраля 2026 года.

Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией, согласование мер по предотвращению и пресечению угроз, а также координацию действий компетентных органов, обеспечивая постоянное и эффективное взаимодействие

Ратификация Соглашения позволит сформировать правовые и организационные основы для взаимодействия и обеспечения своевременного сотрудничества в сфере таможенного дела, включая оперативный обмен информацией и согласование мер по сотрудничеству в данной сфере.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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