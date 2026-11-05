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Право

Утверждены правила применения ограничительных мер к рейтинговым агентствам

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 14:28 Фото: pixabay
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 30 октября 2026 года утверждены Правила применения ограниченных мер воздействия к кредитным рейтинговым агентствам, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченный орган применяет ограниченные меры воздействия к кредитным рейтинговым агентствам с учетом одного или нескольких из следующих факторов:

  • уровень риска, под которым понимается вероятность возникновения негативных последствий в виде нарушения прав и законных интересов пользователей рейтингов, рейтингуемых лиц, а также нанесения ущерба прозрачности и независимости кредитной рейтинговой деятельности в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения кредитным рейтинговым агентством требований, установленных законодательством Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности;
  • способность скорректировать ситуацию в результате применения выбранной ограниченной меры воздействия;
  • характер нарушения и возможные последствия для кредитного рейтингового агентства, пользователей рейтингов и рейтингуемых лиц;
  • частота и продолжительность нарушения.

Предусмотрено, что уполномоченный орган дает казахстанскому рейтинговому агентству обязательное для исполнения письменное предписание, которое содержит указание на принятие обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений или причин, а также условий, способствовавших их совершению, в установленный срок, либо необходимость предоставления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и причин, а также условий, способствовавших их совершению.

Коррективные меры указываются в письменном предписании и представляют собой обязательные к исполнению меры по выполнению обязательств перед рейтингуемыми лицами и пользователями кредитных рейтингов и устранению выявленных нарушений или причин, а также условий, способствовавших их совершению.

Казахстанское рейтинговое агентство письменно уведомляет уполномоченный орган об исполнении письменного предписания в срок, установленный письменным предписанием.

Если письменным предписанием предусмотрено предоставление Плана мероприятий, казахстанское рейтинговое агентство в срок, указанный в письменном предписании и составляющий не менее 15 рабочих дней, представляет в уполномоченный орган План мероприятий.

В Плане мероприятий указываются описания нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечень запланированных мероприятий, должностное лицо казахстанского рейтингового агентства, ответственное за принятие коррективных мер, и сроки исполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий в течение 10 рабочих дней после даты его поступления в уполномоченный орган и, в случае несогласия, направляет казахстанскому рейтинговому агентству заключение, которое содержит указание о необходимости корректировки запланированных мероприятий либо сроков их исполнения и представления доработанного плана мероприятий.

Доработанный План мероприятий представляется в уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней после даты получения заключения уполномоченного органа.

Затем казахстанское рейтинговое агентство письменно уведомляет уполномоченный орган об исполнении мероприятий, указанных в Плане мероприятий, не позднее 15 рабочих дней после даты их исполнения.

План мероприятий к письменному предписанию, предоставляемый казахстанским рейтинговым агентством в уполномоченный орган, подписывается первым руководителем казахстанского рейтингового агентства или лицом, его замещающим.

Предусмотрено, что в случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в плане мероприятий либо письменном предписании, по не зависящим от кредитного рейтингового агентства причинам срок исполнения плана мероприятий либо письменного предписания продлевается уполномоченным органом на основании ходатайства кредитного рейтингового агентства на срок не более шести календарных месяцев.

Ходатайство о продлении срока представляется в уполномоченный орган не позднее срока исполнения плана мероприятий либо письменного предписания.

Уполномоченный орган письменно уведомляет кредитное рейтинговое агентство о дате, до которой продлен срок исполнения плана мероприятий либо письменного предписания, либо об отказе в продлении указанного срока.

Также установлен порядок применения письменного предупреждения и письменного соглашения.

Постановление вводится в действие с 21 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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