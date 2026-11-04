Объективность и независимость иностранных рейтинговых агентств: утверждены критерии

Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 27 октября 2026 года утверждены Критерии объективности и независимости, раскрытия информации, надежности рейтингов, которым соответствует иностранное рейтинговое агентство, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что объективность и независимость иностранного рейтингового агентства определяются соответствием следующим требованиям:

методология, применяемая иностранным рейтинговым агентством, является надежной и подлежит проверке на основе исторических и (или) ожидаемых данных о дефолтах, а также содержит подробное описание всех ключевых количественных и качественных факторов, определяющих способность рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства, а также описание их влияния на кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам;

иностранное рейтинговое агентство не контролируется государственными органами или должностными лицами в государственных органах, квазигосударственными организациями или политическими партиями, которые не вмешиваются в деятельность рейтингового агентства и не имеют влияния на процессы присвоения рейтингов;

юридические лица, которым иностранное рейтинговое агентство присваивает, подтверждает или пересматривает рейтинг, не являются аффилированными лицами иностранного рейтингового агентства, за исключением лиц, которые прямо владеют менее 10% акций иностранного рейтингового агентства и не имеют влияния на рейтинговую деятельность иностранного рейтингового агентства;

рейтинговые аналитики иностранного рейтингового агентства, участвующие в рейтинговых действиях в отношении рейтингуемого лица, не состоят и не состояли в трудовых или деловых отношениях с рейтингуемым лицом в течение последних трех лет до даты осуществления рейтингового действия, а также не владеют прямо или косвенно, в том числе через близких родственников, финансовыми инструментами или иным имуществом рейтингуемого лица или лиц, осуществляющих контроль над рейтингуемым лицом или оказывающих значительное влияние на такое лицо;

иностранное рейтинговое агентство имеет службу внутреннего аудита или внутреннего контроля, в том числе осуществляющего функции внутреннего аудита, подотчетную совету директоров;

в иностранном рейтинговом агентстве как минимум одна треть, но не менее двух членов совета директоров являются независимыми членами, не осуществляющими рейтинговых действий, рекламы услуг рейтингового агентства и иных действий по привлечению клиентов;

доля прямого или косвенного владения акциями каждого акционера иностранного рейтингового агентства не превышает 50% от общего количества голосующих акций данного рейтингового агентства, в случае, когда акционером является финансовая организация, доля прямого владения не превышает 10%;

внутренние процедуры иностранного рейтингового агентства предусматривают меры для предотвращения неправомерного использования и раскрытия информации и обеспечивают защиту и конфиденциальность информации.

Иностранное рейтинговое агентство обеспечивает раскрытие на интернет-ресурсе рейтингового агентства следующей информации:

методологии, применяемой рейтинговым агентством при определении рейтинга;

списка кредитных рейтингов, присвоенных за последний истекший календарный год, а также рейтингуемых лиц и иных лиц, доля денежных поступлений от которых составила пять и более процентов в годовом объеме выручки иностранного рейтингового агентства по состоянию на конец последнего истекшего календарного года.

Надежность рейтингов:

иностранное рейтинговое агентство осуществляет рейтинговую деятельность непрерывно в течение не менее пяти календарных лет, предшествующих дате подачи заявления о признании;

количество организаций, которым иностранное рейтинговое агентство присваивало и пересматривало кредитный рейтинг составляет не менее 30, в том числе не менее 20 в течение трех календарных лет, предшествующих дате подачи заявления о признании, из которых не менее пяти являлись финансовыми организациями;

персонал иностранного рейтингового агентства, непосредственно занимающийся присвоением рейтингов, имеет высшее образование и обладает опытом работы в сфере финансового анализа или управления рисками не менее одного года;

не менее одного работника, участвующего в процессе принятия рейтинговых решений и являющего участником органа, принимающего рейтинговое решение, обладает не менее двухлетним опытом работы в одной из следующих организаций:

рейтинговом агентстве;

аналитическом агентстве;

исследовательском центре;

финансовой организации;

аудиторской организации;

в составе рейтингового комитета должно быть не менее пяти рейтинговых аналитиков, в число которых входит ведущий рейтинговый аналитик для рейтингуемого лица или его финансовых обязательств или финансовых инструментов, председатель рейтингового комитета и один рейтинговый аналитик, специализирующийся на виде объектов рейтинга, к которому не относится рассматриваемый объект рейтинга (в случае, если иностранное рейтинговое агентство осуществляет деятельность по присвоению рейтингов в отношении различных видов объектов рейтинга). Остальные члены рейтингового комитета должны соответствовать требованиям, установленным абзацем четвертым настоящего пункта;

иностранное рейтинговое агентство на постоянной основе осуществляет мониторинг присвоенных рейтингов, а также обеспечивает своевременное реагирование на изменяющиеся факторы, связанные с изменениями в финансовом положении, корпоративном управлении или иных аспектах деятельности рейтингуемого лица, изменениями макроэкономических условий или условий финансового рынка.

Иностранное рейтинговое агентство осуществляет обновления рейтингов не позднее календарного года с даты присвоения или последнего пересмотра рейтинга или даты последнего пересмотра применяемой методологии.

Постановление вводится в действие с 21 октября 2026 года.