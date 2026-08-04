Утверждены правила применения инструментов урегулирования банка
Фото: Zakon.kz
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 28 июля 2026 года утверждены Правила применения инструментов урегулирования банка, сообщает Zakon.kz.
Правила определяют порядок применения инструментов урегулирования банка, находящегося в режиме урегулирования, включая:
- порядок принудительной продажи акций банка новому инвестору,
- порядок принудительной реструктуризации обязательств банка,
- порядок осуществления операции по одновременной передаче активов и обязательств банка другому банку,
- порядок создания и лицензирования стабилизационного банка, минимальный размер и порядок формирования его уставного и собственного капиталов,
- порядок совершения стабилизационным банком сделок,
- порядок передачи стабилизационным банком активов и обязательств другому банку,
- критерии проведения оценки в целях определения депозиторов и иных кредиторов банка, фактические убытки которых в результате применения к банку режима урегулирования превысили убытки, которые они понесли бы в случае принудительной ликвидации банка и др.
Указывается, что применение инструментов урегулирования банка, находящегося в режиме урегулирования, основывается на следующих принципах:
- обеспечение непрерывности деятельности банка, включая проведение критически важных банковских и иных операций;
- предотвращение возникновения и распространения системных рисков финансовой системы;
- минимизация расходов государственного бюджета при применении инструментов урегулирования;
- защита прав и интересов депозиторов и кредиторов банка;
- соблюдение очередности удовлетворения требований кредиторов в соответствии со статьей 123 Закона о банках;
- недопущение ухудшения положения кредиторов по сравнению с их положением в случае принудительной ликвидации банка без применения инструментов урегулирования;
- обеспечение прозрачности процесса урегулирования и возможности независимой оценки активов и обязательств банка с привлечением специализированных организаций, аудиторских и оценочных компаний.
При применении инструментов урегулирования и осуществлении полномочий по урегулированию уполномоченный орган:
- руководствуется целями и принципами урегулирования, предусмотренными статьей 92 Закона;
- с учетом обстоятельств, имеющих значение для применения инструментов урегулирования, выбирает инструменты урегулирования, обеспечивающие достижение целей урегулирования;
- не допускает необоснованного увеличения расходов, связанных с проведением урегулирования;
- принимает меры по недопущению необоснованного снижения стоимости активов, за исключением случаев, когда такое снижение необходимо для достижения целей урегулирования.
Цели урегулирования являются равнозначными и обеспечиваются на основе их согласованной реализации, исходя из характера, условий и масштабов осуществления урегулирования банка, с соблюдением принципов соразмерности, эффективности и стабильности финансового рынка.
Постановление вводится в действие с 14 августа 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript