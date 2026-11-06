Виды страхования: что изменилось и для кого

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 30 октября 2026 года внесены изменения в ряд постановлений в части регулирования страховой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах выдачи страховой организацией, осуществляющей деятельность по накопительному страхованию, займов своим страхователям и расчета выкупной суммы, а также порядке и условиях предоставления услуг филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, осуществляющим деятельность по накопительному страхованию, по выдаче страховой организацией-нерезидентом РК займов своим страхователям уточняется, что при обращении страхователя для получения займа к страховщику в цифровой форме путем обмена цифровыми ресурсами страховщик обеспечивает возможность:

идентификации страхователя любым способом, предусмотренным Требованиями к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК и филиалов страховых брокеров-нерезидентов РК;

отправки одноразового сообщения посредством сервиса текстовых коротких сообщений (SMS-сообщение) с указанием одноразового пароля на указанный страхователем абонентский номер, предоставленный оператором сотовой связи, сверенный с данными из государственных баз данных и (или) базой данных по страхованию, для подтверждения данного номера, за исключением случаев заключения договора займа путем входа в личный кабинет страхователя.

При оформлении договора займа в цифровой форме путем присоединения страхователя к типовым условиям займа используются интернет-ресурс страховой организации, мобильные приложения, электронные терминалы, обеспечивающие ввод данных, необходимых для заключения договоров страхования в цифровой форме путем обмена цифровыми ресурсами, и их направление на интернет-ресурс или в цифровую систему страховщика.

Также уточняется, что размер выкупной суммы по договору накопительного страхования, за исключением договора пенсионного аннуитета, составляет не менее суммы фактически внесенных страхователем страховых взносов с учетом начисленного страховщиком инвестиционного дохода за вычетом расходов страховщика, связанных с выплатой комиссионного вознаграждения, расходов по заключению и исполнению договора накопительного страхования.

При расторжении договора пенсионного аннуитета предусмотренная им выкупная сумма составляет не менее суммы уплаченной страховой премии за вычетом суммы осуществленных страховых выплат и расходов страховщика на ведение дела, с учетом начисленного страховщиком инвестиционного дохода, рассчитанного исходя из размера эффективной годовой процентной ставки доходности, установленной Методикой расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета.

В конце первого года действия договора накопительного страхования, за исключением договора страхования, страховая премия по которому страхователем оплачена единовременно за весь период накопления, и договора страхования жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы, наличие выкупной суммы не предусматривается.

При досрочном расторжении договора накопительного страхования, за исключением договора пенсионного аннуитета, страховщик выплачивает страхователю выкупную сумму, рассчитанную на дату получения заявления от страхователя о расторжении договора страхования.

В Требованиях к осуществлению страховой организацией, филиалом страховой организации-нерезидента РК страховой деятельности, в том числе во взаимоотношениях с участниками страхового рынка, к договору поручения, заключаемому между страховой организацией и страховым агентом, и полномочиям страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке, а также минимальной программе обучения страховых агентов и требований к порядку проведения обучения, говорится, что:

Страховая организация утверждает внутренний документ (руководство по раскрытию информации по страховым продуктам), устанавливающий обязательный перечень, содержание, форму и последовательность доведения информации о страховых продуктах до страхователя работниками страховой организации и страховыми агентами при консультировании и заключении договора страхования независимо от способа обслуживания.

Внутренний документ обязателен для применения всеми работниками страховой организации и страховыми агентами и используется страховой организацией при обучении, контроле и мониторинге их деятельности.

Раскрытие информации о страховых продуктах осуществляется работниками страховой организации и страховыми агентами бесплатно на этапах консультирования, заключения и сопровождения договора страхования.

Раскрываемая информация о страховом продукте, об особенностях, условиях и рисках страхового продукта излагается в достоверной форме, содержит четкий и не подлежащий различному толкованию смысл.

До заключения со страхователем договора страхования страховая организация и страховые агенты предоставляют страхователю в письменной форме следующие документы:

ключевой информационный документ, содержащий в краткой и доступной форме основную информацию о страховом продукте, включая информацию об особенностях, условиях и рисках страхового продукта;

проект договора страхования – по желанию страхователя.

Ознакомление страхователя с указанными документами подтверждается его подписью и при заключении договора страхования приобщается к страховому досье страхователя по данному договору страхования.

При заключении договора страхования в цифровой форме ознакомление страхователя с документами, предусмотренными настоящим пунктом, подтверждается проставлением страхователем соответствующей отметки в цифровой форме, позволяющей идентифицировать страхователя, а также дату и время такого ознакомления.

При взаимодействии со страхователем без его личного присутствия, посредством интернет-ресурса страховой организации, мобильного приложения, личного кабинета, раскрытие информации осуществляется в объеме и формате, сопоставимом с личным взаимодействием.

Страховая организация обеспечивает адаптацию способов раскрытия информации с учетом возможностей и уровня понимания страхователей.

Раскрытие информации для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения осуществляется с учетом их потребностей и особенностей и включает доведение до их сведения, помимо информации, предусмотренной настоящим пунктом, сведений о доступных каналах обслуживания и порядке их использования, наличии и режиме работы адаптированных офисов обслуживания и устройств самообслуживания, форматах получения документов и информации, возможности ограничения или отключения отдельных каналов обслуживания по заявлению страхователя либо его представителя, ограничениях при обслуживании посредством интернет-ресурса страховой организации, мобильного приложения, личного кабинета и порядке их установления, а также о способах подписания документов, подтверждения волеизъявления страхователя и получения консультаций работников страховой организации при обслуживании посредством интернет-ресурса страховой организации, мобильного приложения, личного кабинета.

Страховая организация обеспечивает постоянный и свободный доступ страхователей к общей информации о страховых продуктах в офисах, на интернет-ресурсе и мобильном приложении страховой организации.

Организация процесса заключения страховой организацией или страховым агентом (по добровольным видам страхования) договора страхования со страхователем включает следующие этапы:

ознакомление с правилами страхования и предоставление достоверной и полной информации по следующим условиям договора страхования:

размерами страховых тарифов и страховой суммы;

размерами комиссионного вознаграждения страхового агента с указанием суммы комиссионного вознаграждения в теңге, а также его размера в процентах от страховой премии;

сроками уплаты страховых премий;

сроками вступления в силу договора страхования;

страховыми случаями, в том числе описанием видов страховых случаев и порядка уведомления о наступлении страхового события и (или) страхового случая;

правами и обязанностями страхователя, в том числе при наступлении страхового события и (или) страхового случая;

порядком внесения изменений в условия договора;

последствиями досрочного прекращения договора страхования;

наличием льгот с указанием перечня лиц, которым предоставляются льготы;

иными существенными условиями, характерными для вида страхования.

В Требованиях к содержанию и порядку оформления страховых полисов уточняется, что какие сведения содержится страховой полис.

Страховой полис содержит следующие сведения:

наименование, место нахождения, номер телефона и банковские реквизиты страховщика;

фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, код сектора экономики, признак резидентства (резидент РК или нерезидент РК, юридический адрес или место жительства страхователя (для физических лиц);

наименование, бизнес-идентификационный номер, код сектора экономики, признак резидентства (резидент РК или нерезидент РК), место нахождения и фактический адрес, банковские реквизиты страхователя (для юридических лиц);

фамилию, имя, отчество, номер телефона, индивидуальный идентификационный номер страхового агента (если им является физическое лицо-резидент РК) или наименование, место нахождения и фактический адрес, номер телефона и бизнес-идентификационный номер страхового агента (если им является юридическое лицо-резидент РК);

указание объекта страхования;

указание страхового случая;

размеры страховой суммы, вид валюты, порядок и сроки осуществления страховой выплаты;

размер страховой премии (страхового взноса, если оплата производится в рассрочку), общая сумма страховой премии и сумма страховой премии с учетом льготы (при наличии) по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, общая сумма страховой премии и сумма страховой премии с учетом предоставляемой страховщиком скидки (при наличии), вид валюты, порядок и сроки уплаты страховой премии;

размер комиссионного вознаграждения, причитающегося страховому агенту с указанием суммы и размера процентов от страховой премии;

дата заключения и срок действия страхового полиса;

указание идентификационного номера, признака резидентства и сектора экономики застрахованного (выгодоприобретателя), если он не является страхователем по страховому полису, в случае указания застрахованного (выгодоприобретателя) в страховом полисе;

номер страхового полиса (в случае оформления страхового полиса в бумажной форме на бланке страховщика) или уникальный номер страхового полиса, присвоенный организацией по формированию и ведению базы данных (при оформлении страхового полиса в электронной форме);

сроки уведомления страхователя или застрахованного о недостающих документах, необходимых для осуществления страховой выплаты;

вид экономической деятельности (для юридических лиц);

указание территории действия страхового полиса;

подпись страховщика (в случае оформления страхового полиса в бумажной форме на бланке страховщика);

сведения в соответствии с законодательством РК о страховании и страховой деятельности.

В подтверждение заключения страхового полиса по обязательному страхованию туриста страховщик оформляет страхователю страховой сертификат в цифровой форме, свидетельствующий о наличии действующей страховой защиты в отношении застрахованного.

Страховые полисы по договорам обязательного страхования, виды, условия и порядок которых устанавливаются отдельными законами РК, регулирующими обязательные виды страхования, оформляются в цифровой форме и не подлежат печати на бланке страхового полиса.

Страховые полисы по договорам вмененного и добровольного страхования оформляются в бумажной форме на бланке страховщика или в цифровой форме.

В Правилах осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда или добровольных накопительных пенсионных фондов говорится, что Единый накопительный пенсионный фонд за счет собственных активов не участвует в создании и деятельности юридических лиц как на территории РК, так и за ее пределами, за исключением создания:

страховых организаций, осуществляющих деятельность в отрасли "страхование жизни";

управляющих инвестиционным портфелем;

организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность;

юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями, осуществляющих консалтинговую деятельность;

юридических лиц, осуществляющих организацию проведения актуарных расчетов в области пенсионного обеспечения и страховой (перестраховочной) деятельности, предоставление информационных и консультационных услуг, связанных со страховой деятельностью и пенсионным обеспечением, организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации специалистов в области актуарной деятельности.

Постановление вводится в действие с 16 ноября 2026 года.