Страхование: что изменилось и для кого

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 27 июля 2026 года внесены изменения в части регулирования и развития финансового рынка по вопросам страховой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, в Требованиях к осуществлению страховой организацией, филиалом страховой организации-нерезидента РК страховой деятельности, в том числе во взаимоотношениях с участниками страхового рынка, к договору поручения, заключаемому между страховой организацией и страховым агентом, и полномочиям страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке, а также минимальной программе обучения страховых агентов и требований к порядку проведения обучения, уточняется:

Организация процесса заключения страховой организацией или страховым агентом (по добровольным видам страхования) договора страхования со страхователем включает следующие этапы:

ознакомление с правилами страхования и предоставление достоверной и полной информации по следующим условиям договора страхования:

размеры страховых тарифов и страховой суммы;

сроки уплаты страховых премий;

срок вступления в силу договора страхования;

страховые случаи, в том числе описание видов страховых случаев и порядка уведомления о наступлении страхового события или страхового случая;

права и обязанности страхователя, в том числе при наступлении страхового события и (или) страхового случая;

порядок внесения изменений в условия договора;

последствия досрочного прекращения договора страхования;

наличие льгот с указанием перечня лиц, которым предоставляются льготы;

иные существенные условия, характерные для вида страхования;

Также включает следующие этапы:

если договор страхования заключен в форме договора присоединения – предоставление копии правил страхования на бумажном носителе либо направление страхователю электронной (сканированной) копии правил страхования или ссылки на публикации правил страхования на интернет-ресурсе страховой организации или интернет-ресурсе партнера страховой организации (по выбору страхователя);

получение информации и документов (копий документов), необходимых для заключения договора страхования;

заполнение заявления, на основании которого заключается договор страхования (при наличии требований в правилах страхования или в законах "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций", "Об обязательном страховании туриста", "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам", "Об обязательном экологическом страховании", в том числе содержащего отметку об ознакомлении страхователя с условиями страхования;

осмотр и оценка объекта страхования (медицинское освидетельствование по договорам личного страхования), в том числе с привлечением специалистов для ее проведения (при необходимости). При проведении осмотра объекта страхования составляется соответствующий акт по форме, предусмотренной внутренними документами страховщика;

определение условий страхового покрытия по страховым рискам, принимаемым на страхование;

принятие решения о возможности заключения договора страхования, за исключением договоров обязательного страхования, виды, условия и порядок которых устанавливаются отдельными законами республики, регулирующими обязательные виды страхования, путем осуществления проверки сообщаемых страхователем сведений и документов, касающихся объекта страхования, для оценки степени риска в срок, установленный внутренними правилами страховой организации;

определение страхового тарифа по объекту страхования и рискам, принимаемым на страхование;

согласование страховой суммы и расчет страховой премии;

страховая премия (страховой взнос), которая подлежит уплате страхователем:

в кассу страховщика с получением фискального чека;

страховому агенту – физическому лицу, с получением подтверждающего документа об оплате страховой премии;

страховому агенту – юридическому лицу, с получением фискального чека;

безналичным путем;

оформление страхового полиса (заключение договора присоединения) либо составление отдельного договора страхования с учетом требований законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности с указанием информации о страховом агенте;

отражение в аналитическом учете и программном обеспечении страховой организации информации о договоре страхования (перестрахования), которая предусмотрена приложением к Требованиям.

Страховая организация обеспечивает внесение информации в течение одного рабочего дня с момента получения данной информации.

Договор страхования со страхователем заключается после принятия страховой организацией мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Страховая организация обеспечивает соблюдение требований по надлежащей проверке клиента страховыми агентами, с которыми заключены договоры поручения.

Организация процесса исполнения страховой организацией договора страхования включает следующие этапы:

фиксирование сведения о страховом событии и (или) страховом случае ответственным работником страховой организации в журнале учета убытков, при уведомлении страхователем страховщика о страховом событии или страховом случае, если данная обязанность предусмотрена договором страхования (правилами страхования);

принятие заявления об осуществлении страховой выплаты в письменной или цифровой форме с приложением документов, предусмотренных отдельными законами РК, регулирующими обязательные виды страхования, либо договором страхования (правилами страхования), от заявителя (страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя либо их представителей).

Заявление об осуществлении страховой выплаты содержит следующие сведения о выгодоприобретателе:

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

место жительства;

контактные телефоны;

порядок получения страховой выплаты – наличными деньгами либо путем перечисления на банковский счет;

банковские реквизиты (при необходимости);

сведения, предусмотренные отдельными законами РК, регулирующими обязательные виды страхования, либо внутренними правилами страховой организации;

Кроме того, предусмотрено:

проверка документов, представленных заявителем (страхователем, застрахованным, выгодоприобретателем либо их представителями) на получение страховой выплаты, на соответствие требованиям договора страхования (правил страхования) либо отдельных законов РК, регулирующих обязательные виды страхования, в том числе на наличие полного пакета документов;

проверка наличия дебиторской задолженности страхователя по уплате страховой премии (страховых взносов);

осмотр поврежденного имущества в случае, если данное право предусмотрено договором страхования (правилами страхования) или отдельными законами республики, регулирующими обязательные виды страхования;

выяснение причин и обстоятельств наступления страхового события, а также подтверждение причинной связи между страховым событием и страховым случаем на основании документов, представленных заявителем, а также получение от заявителя достоверных сведений, имеющих значение для определения страхового случая;

организация либо определение размера причиненного вреда в порядке и сроки, установленные договором страхования (правилами страхования) или отдельными законами РК, регулирующими обязательные виды страхования;

принятие решения об осуществлении страховой выплаты либо отказе в ее осуществлении полностью или частично по основаниям, предусмотренным договором страхования (правилами страхования) либо гражданским законодательством республики;

направление в письменной или цифровой форме заявителю в сроки, установленные договором страхования (правилами страхования) либо отдельными законами РК, регулирующими обязательные виды страхования, соответствующего решения о полном или частичном отказе в страховой выплате с мотивированным обоснованием причин отказа;

осуществление страховой выплаты в размере, порядке и сроки, установленные договором страхования (правилами страхования) либо отдельными законами РК, регулирующими обязательные виды страхования, наличными деньгами либо путем перечисления на банковский счет согласно заявлению об осуществлении страховой выплаты;

возмещение страхователю (застрахованному) или иному лицу расходов, понесенных им в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае, если такие расходы были необходимы или проводились для выполнения указаний страховой организации.

После заключения договора поручения со страховым агентом страховая организация:

включает информацию о страховом агенте в реестр страховых агентов, ведение которого осуществляется ответственным работником страховой организации в цифровой форме;

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения договора поручения, направляет в цифровой форме информацию о страховом агенте, включенном в реестр страховых агентов, в организацию по формированию и ведению базы данных с государственным участием;

следующего за днем заключения договора поручения, направляет в цифровой форме информацию о страховом агенте, включенном в реестр страховых агентов, в организацию по формированию и ведению базы данных с государственным участием; размещает информацию о страховом агенте в месте, доступном для обозрения и ознакомления (включая интернет-ресурсы) потребителями страховых услуг;

обеспечивает организацию обучения страхового агента по минимальной программе обучения страховых агентов, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

организует прохождение профессиональной переподготовки страхового агента не реже одного раза в три года после его включения в реестр страховых агентов.

При расторжении договора поручения со страховым агентом страховая организация не позднее одного рабочего дня, следующего за днем расторжения договора поручения, направляет соответствующую информацию в цифровой форме в организацию по формированию и ведению базы данных с государственным участием.

Порядок документирования, управления документацией и хранения документов страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами и страховыми агентами – юридическими лицами, актуариями и страховыми агентами – физическими лицами определяется в соответствии с постановлением правления Национального банка от 8 августа 2016 года "Об утверждении Правил хранения документов, подлежащих обязательному хранению профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и Перечней документов, подлежащих обязательному хранению, и сроков их хранения профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность".

Хранение документов, подлежащих обязательному хранению профессиональными участниками страхового рынка, страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, осуществляется в бумажной или цифровой форме.

Постановление вводится в действие с 16 августа 2026 года.