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Право

Договор пенсионного аннуитета: что изменилось и для кого

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 28 сентября внесены изменения в типовой договор пенсионного аннуитета, установлении Методики расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что по договору страхователь обязуется передать страховщику сумму страховой премии, а страховщик обязуется осуществлять страховые выплаты в пользу застрахованного пожизненно.

Страхователь одновременно является застрахованным по договору.

Также устанавливается размер страховой премии страхователя цифрами и прописью в тенге и состоит из выкупной суммы из другой страховой организации, пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда, собственных средств страхователя.

Уточняется, что в случае смерти страхователя или застрахованного страховщик осуществляет страховую выплату (выплаты) в виде единовременной выплаты на погребение семье либо лицу, осуществившему погребение, в размере ________ (цифрами и прописью) тенге, но не менее 35-кратного размера МРП каждому страхователю (при наличии второго страхователя).

Также говорится, что в случае смерти страхователя или застрахованного, лицо, указанное в договоре, а при отсутствии такового наследники страхователя или застрахованного, вправе получить гарантированные страховые выплаты в объеме, предусмотренном договором, единовременно или ежемесячно по выбору получателя, если страхователь или застрахованный получили их не в полном объеме либо не получали при жизни.

При выборе единовременной выплаты ее размер определяется с учетом ставки индексации и эффективной годовой процентной ставки доходности, примененных при расчете размера страховой премии по договору пенсионного аннуитета.

В случае смерти страхователя или застрахованного до получения первой ежемесячной страховой выплаты по договору лицо, указанное в договоре, а при отсутствии такового наследники страхователя или застрахованного получают единовременно выкупную сумму, соответствующую периоду накопления на момент смерти страхователя, рассчитанную в соответствии с Правилами выдачи страховой организацией, осуществляющей деятельность по накопительному страхованию, займов своим страхователям и расчета выкупной суммы, а также порядком и условиями предоставления услуг филиалом страховой (перестраховочной) организации – нерезидента РК.

Также говорится, что страхователь обязан:

  • при привлечении собственных средств для оплаты недостающей части страховой премии при заключении договора со страховщиком или внесении изменений или дополнений в действующий договор внести собственные средства единовременно в полном объеме;
  • при изменении персональных данных или банковских реквизитов, по которым страховщик осуществляет ежемесячные страховые выплаты, сообщить об этом страховщику в течение 10 календарных дней со дня такого изменения. Неуведомление страховщика об изменении банковских реквизитов освобождает страховщика от осуществления ежемесячных страховых выплат до предоставления верных банковских реквизитов.

Страховщик обязан:

  • ознакомить страхователя с расчетами размера страховых выплат;
  • оформить договор в порядке, предусмотренном Кодексом и нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  • в течение 10 рабочих дней с даты получения сведений из организации по формированию и ведению базы данных по страхованию о заключении договора пенсионного аннуитета с новой страховой организацией перевести выкупную сумму в новую страховую организацию;
  • при несвоевременном осуществлении страховых выплат, предусмотренных Договором, уплатить страхователю или застрахованному пеню в размере 1,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от неоплаченной суммы;
  • уведомить страхователя о поступлении суммы страховой премии по договору в течение 5 рабочих дней со дня ее зачисления на счет страховщика письменно или иным способом, определенным соглашением сторон договора, с указанием суммы переведенных пенсионных накоплений;
  • в случае смерти страхователя или застрахованного осуществить страховую выплату в виде единовременной выплаты на погребение семье либо лицу, осуществившему погребение, в размере, установленном пунктом 10 Договора;
  • в течение 20 календарных дней с момента получения заявления об изменении условий договора в части уменьшения размера страховых выплат и возврате денег в Единый накопительный пенсионный фонд перевести в Единый накопительный пенсионный фонд сумму денег, подлежащую возврату, в размере, предусмотренном пунктом 26 Договора.

Указывается, что все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются сторонами.

При внесении в Договор изменений, связанных с заменой выгодоприобретателя, не являющегося застрахованным, изменением личных данных страхователя, выгодоприобретателя периодические страховые выплаты осуществляются в размере, определенном в соответствии с пунктом 2 статьи 225 Кодекса.

Постановление вводится в действие с 16 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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