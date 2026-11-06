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Право

Услуги для лиц с инвалидностью: что изменилось

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:31 Фото: freepik
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 31 октября 2026 года внесены изменения в Методику определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и услуг, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, сообщает Zakon.kz.

Так, в Методике определения гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и услуг, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг, уточняется, что:

Гарантированная сумма на услуги индивидуального помощника определяется исходя из расчета 54,56% размера месячного расчетного показателя (МРП).

Из гарантированной суммы удерживаются расходы на уплату обязательных пенсионных взносов и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Правила возмещения стоимости товаров и услуг, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси из средств государственного бюджета при реализации их лицам с инвалидностью через портал социальных услуг дополнены пунктом следующего содержания:

Возмещение стоимости ТСР поставщику осуществляется уполномоченным органом на основании документа, подтверждающего доставку ТСР лицам с инвалидностью либо их получение путем самовывоза, в сроки, предусмотренные пунктами 15, 18, 21, 25 и 28 Правил.

Уполномоченный орган по результатам сверки сведений в цифровой системе уполномоченного государственного органа по труду производит оплату поставщику товаров и услуг посредством цифровой системы уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных пенсионных платежей в бюджет.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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