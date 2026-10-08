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Право

Регистрация поставщиков на портале социальных услуг: что изменилось

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:32 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 30 сентября 2026 года внес поправки в Правила регистрации поставщиков товаров и услуг, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси на портале социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

К сведениям, поступившим из цифровых систем государственных органов, поставщик самостоятельно вносит следующие данные:

  • о поставщике (номер контактного телефона, адрес регистрации и электронной почты, адрес сайта при его наличии), а также об их изменениях;
  • банковские реквизиты поставщика;
  • сведения о товаре и услуге, включая соответствующее Классификатору наименование, характеристику товара (торговое наименование, артикул (при наличии), изготовитель товара, вес, габариты);
  • адрес предоставления услуг и реализации товаров с приложением сведений о государственной регистрации права собственности или права аренды на недвижимое имущество;
  • сведения о количестве товара на складе с приложением документов, подтверждающих их закуп, с указанием места и условий хранения, с приложением подтверждающих документов;
  • общее количество мест в санаторно-курортных организациях, в том числе мест, предоставляемых для лиц с инвалидностью и сопровождающих, в объеме не менее 10% от общего количества койко-мест ежемесячно;
  • сведения о доступности объекта поставщика для маломобильных групп населения (при оказании санаторно-курортного лечения, слухопротезной и протезно-ортопедической помощи, услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси) с прикреплением фотографий, о предоставлении лицам с инвалидностью услуг сопровождения;
  • сведения о наличии оборудования (при оказании санаторно-курортного лечения, протезно-ортопедической помощи, слухопротезной помощи с обеспечением слуховым аппаратом, услуг по замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту) с прикреплением подтверждающих документов, в том числе и о факте приобретения;
  • сведения об образовании, квалификации и опыте работы поставщика и (или) специалистов поставщика, оказывающих услуги, с приложением подтверждающих документов (дипломы, сертификаты, трудовые договоры);
  • копия медицинской справки формы № 075/у (при оказании услуг индивидуального помощника физическими лицами);
  • действующий договор с оператором информационно-диспетчерской службы такси, обеспечивающим возможность вызова такси через мобильное приложение с возможностью фиксации маршрута поездки, формирования информации о маршруте оказания услуг инватакси через портал и акта выполненных работ (оказанных услуг);
  • договор о страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • сведения о наличии не менее десяти автотранспортных средств для перевозки лиц с инвалидностью;
  • сведения о наличии на каждые десять автотранспортных средств не менее одного инватакси, приспособленного для перевозки лиц с инвалидностью на креслах-колясках, с прикреплением подтверждающих документов (при оказании услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси);
  • сведения по обеспечению перевозки лиц с инвалидностью водителями со стажем управления автотранспортными средствами не менее трех лет, прошедших обучение по вопросам предоставления помощи в ходе оказания услуги по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси;
  • сведения о наличии диспетчерской службы, предназначенной для приема заказов от лиц с инвалидностью, оснащенной не менее двумя телефонными номерами для приема заявок, оборудованных устройством, обеспечивающим возможность записи телефонных переговоров для контроля качества и количества оказываемых услуг, включая сотовую связь и посредством сети Интернет для приема заявок;
  • сведения о расположении диспетчерской службы в населенном пункте, где осуществляется перевозка инватакси, а также за которым закрепляются автотранспортные средства поставщика, оказывающего услуги инватакси.

Подтверждающие документы прикрепляются в цифровом виде в модуле "Кабинет поставщика" на портале.

Комиссия рассматривает заявление на регистрацию, в том числе сведения, внесенные поставщиком и поступившие из цифровых систем государственных органов, в течение 7 рабочих дней со дня их поступления.

Добавлено новое основание для снятия поставщика с учета:

  • исключение из государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений.

При поступлении соответствующих сведений из цифровых систем государственных органов автоматически блокируется подача заявлений поставщиком, а также заказов товаров и услуг у данных поставщиков лицами с инвалидностью, с возможностью исполнения поставщиком договорных отношений. Данные из цифровых систем государственных органов обновляются еженедельно.

Лицо с инвалидностью не позднее 14 календарных дней со дня, когда ему стало известно о неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком договорных отношений, размещает на портале соответствующую информацию.

Информация о ненадлежащем исполнении либо неисполнении обязательств поставщиком в течение 10 рабочих дней со дня размещения рассматривается Комиссией, которая принимает решение о снятии товара или услуг с портала, определяет наличие или отсутствие нарушений со стороны поставщика.

Комиссия по месту юридического адреса поставщика в случае подачи поставщиком заявления, принимает решение о снятии с регистрации поставщика на портале и подписывает посредством ЭЦП сформированный в электронном формате протокол на портале в течение 2 рабочих дней.

Однако снятие с регистрации на портале не освобождает поставщика от исполнения договорных обязательств на дату снятия с регистрации.

При снятии поставщика с регистрации на портале по основанию, предусмотренному:

  • в случаях включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок и ненадежных потенциальных поставщиков, последующая регистрация на портале осуществляется после исключения сведений о нем из соответствующего реестра;
  • в случае вынесения Комиссией решения о снятии с регистрации на портале, последующая регистрация его на портале осуществляется не ранее чем через год со дня снятия с регистрации;
  • в случае исключения из государственного цифрового реестра разрешений и уведомлений, повторная регистрация поставщика допускается в случае его внесения в государственный цифровой реестр разрешений и уведомлений в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях.

В правила добавили новую норму, в которой говорится:

На портале формируется и хранится информация о деятельности поставщика, включающая сведения о регистрации и изменении его статуса, результатах проведенного мониторинга, выявленных нарушениях и принятых по ним мерам реагирования.

Допуск товаров и услуг на портал осуществляется на основании данных о товарах или услугах, представленных поставщиком. При формировании поставщиком заявления на допуск товара и услуг на портал в цифровых системах государственных органов проверяются сведения о поставщиках.

Комиссия для допуска товаров и услуг на портал рассматривает:

  • соответствие товаров, услуг и их характеристик требованиям Классификатора:
  • наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии на поставляемые товары;
  • наличие регистрационного удостоверения при поставке технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, относящихся к медицинским изделиям, подлежащим государственной регистрации и перерегистрации;
  • наличие документов, подтверждающих происхождение, характеристики и цену для реализации товаров и (или) оказания услуг.

Товары и услуги, реализуемые на портале, должны соответствовать или быть выше характеристик, указанных в Классификаторе;

  • доступность санаторно-курортных организаций для лиц с инвалидностью на основании данных, представленных поставщиком;
  • наличие в сведениях об услуге, о товаре и его изображении информации, не относящейся к его характеристикам – установление дополнительных условий предоставления товаров и услуг, не предусмотренных Правилами, в том числе размещение рекламы, акций, а также дополнительных товаров и денежных вознаграждений;
  • наличие действующей (опубликованной) заявки на данную модель товара данного поставщика;
  • соответствие поставщика услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси требованиям и государственным стандартам, регулирующим деятельность такси;
  • сведения о штате персонала поставщиков на основе заключенных трудовых договоров и социальных платежей;
  • сведения о движении товаров в цифровой системе электронных счет-фактур.

По результатам рассмотрения Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления на допуск товаров и услуг, принимает решение и члены Комиссии подписывают решение ЭЦП.

На основании решения членов Комиссии в модуле "Рабочее место сотрудника государственного органа" в течение 1 рабочего дня в электронном формате формируется протокол по форме согласно приложению к типовому положению о Комиссии.

После вынесения решения Комиссии в модуле "Кабинет поставщика" отражается статус заявления на допуск товаров и услуг: "Одобрено" с допуском товара на реализацию в течение 2 лет с даты вынесения решения или услуги без ограничения срока ее оказания.

Также может быть "Отказано" с указанием причин отказа:

  • несоответствие товаров, услуг и их характеристик требованиям Классификатора:
  • отсутствие сертификата соответствия или декларации о соответствии на поставляемый товар;
  • отсутствие регистрационного удостоверения при поставке технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, относящихся к медицинским изделиям, подлежащим государственной регистрации и перерегистрации;
  • отсутствие документов, подтверждающих происхождение, характеристики и цену для реализации товаров и (или) оказания услуг;
  • недоступность санаторно-курортных организаций для лиц с инвалидностью или отсутствие данных о доступности санаторно-курортных организаций для лиц с инвалидностью;
  • отсутствие сведений о товаре или услуге, перечисленных в подпунктах 3) и 5) пункта 7 настоящих Правил;
  • отсутствие информативного текстового описания изображения (фотографии) товара, сопровождаемого краткой характеристикой (назначение, функционал, технические параметры);
  • отсутствие сведений о движении товаров в цифровой системе электронных счет-фактур;
  • в сведениях об услуге, о товаре и его изображении информации, не относящейся к их характеристикам – установление дополнительных условий предоставления товаров и (или) услуг, не предусмотренных настоящими Правилами, в том числе размещение рекламы, акций, а также дополнительных товаров и денежных вознаграждений;
  • наличие действующей заявки на данную модель товара данного поставщика;
  • отсутствие соответствующей лицензии на реализацию товаров и услуг;
  • несоответствие поставщика услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси требованиям и государственным стандартам, регулирующим деятельность такси.

Приказ вводится в действие с 18 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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