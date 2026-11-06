Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов

Министр энергетики подписал приказ от 30 октября 2026 года о некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза:

автомобильным транспортом:

бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, не более одного раза в сутки, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК;

железнодорожным транспортом:

нефтепродуктов, за исключением вывоза бензина согласно планам поставки, утверждаемым в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Также вводится запрет сроком на шесть месяцев на период с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов сроком на шесть месяцев, на период с 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года. До этого запрет продлялся неоднократно.