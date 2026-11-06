Оказание и сбор благотворительной помощи: утвержден порядок

Министр культуры и информации приказом от 30 октября 2026 года утвердил Порядок оказания благотворительной помощи посредством государственной платформы благотворительности, сообщает Zakon.kz.

Ссылка на платформу размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Для получения благотворительной помощи пользователь или его законный представитель авторизуется на платформе посредством ЭЦП.

После прохождения авторизации на платформе формируется личный кабинет пользователя или его законного представителя.

Пользователь или его законный представитель посредством личного кабинета формирует электронную заявку на получение благотворительной помощи с приложением документов.

С момента поступления заявки ЦРТР в течение одного рабочего дня проверяет по государственным цифровым системам сведения, указанные в заявке, и документы, подтверждающие необходимость в оказании благотворительной помощи.

По результатам проверки заявке присваивается статус "проверено платформой".

По каждой зарегистрированной заявке на платформе в открытом доступе размещается уникальный номер заявки, информация о ее статусе, сведения о целях, сроках сбора и требуемой суммы, а также краткое описание необходимой благотворительной помощи.

В случае отсутствия подтверждающих сведений в государственных цифровых системах уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента получения результатов проверки сведений о пользователе направляет посредством электронного документооборота запросы в государственные органы или организации, в компетенцию которых входит подтверждение соответствующих сведений.

Сведения о доходах, социальных выплатах, имуществе, о лицах пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера и иных обстоятельствах в течение трех рабочих дней с момента поступления запроса уполномоченного орган подтверждаются государственными органами или организациями, в компетенцию которых входит подтверждение соответствующих сведений, а также Центрами поддержки семьи с учетом требований законодательства Республики Казахстан в сфере персональных данных и их защите.

После подтверждения сведений, указанных в заявке и документов, подтверждающих необходимость в оказании благотворительной помощи, заявке присуждается статус "подтверждено документами".

В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса уполномоченного органа Центры поддержки семьи в пределах своей компетенции проводят первичную оценку пользователя для определения трудной жизненной ситуации и информирует уполномоченный орган.

Результаты работы Центра поддержки семьи направляются в уполномоченный орган.

Предусмотрено, что волонтер благотворительности или благотворительная организация осуществляет сбор средств в пользу пользователя на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о благотворительности РК.

Не допускается одновременное размещение пользователем или его законным представителем нескольких заявок по одному и тому же случаю.

Повторное размещение сбора средств по одному и тому же случаю допускается не ранее чем через шесть месяцев после завершения предыдущего сбора средств.

Указывается, что благотворительная организация или волонтер благотворительности могут осуществлять сбор средств одновременно в пользу нескольких пользователей.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения проверенных сведений государственных цифровых систем, центров поддержки семьи и государственных органов или организаций, в компетенцию которых входит подтверждение соответствующих сведений принимает решение об отказе в размещении заявки на оказание благотворительной помощи на платформе.

Основанием для отказа является:

установление недостоверности сведений, указанных в заявке или документах, представленных пользователем или его законным представителем;

противоречия целей сбора средств законодательству республики.

На основании решения уполномоченного органа об отказе в размещении на платформе заявки ЦРТР направляет в электронном виде уведомление в личный кабинет пользователя или его законного представителя с указанием причин отказа.

Решение уполномоченного органа об отказе в регистрации заявки может быть обжаловано.

На платформе благотворительная помощь оказывается:

безналичным способом через поставщиков платежных услуг, в том числе посредством платежных карточек, QR-кодов, мобильных платежных сервисов и терминалов поставщиков платежных услуг;

безвозмездной передачей наличных денег или иного имущества.

Пользователь или законный представитель пользователя вправе по мере поступления благотворительных средств направлять средства по целевому назначению до достижения требуемой суммы.

При недостижении требуемой суммы, на основании повторно поданного пользователем или его законным представителем заявления срок сбора может быть продлен до двух месяцев.

При оказании благотворительной помощи безналичным способом собранные средства направляются:

на банковские счета национальных или зарубежных медицинских учреждений, оказавшим медицинские услуги пользователю при наличии документов, подтверждающих факт оказываемой или оказанной услуги;

на банковские счета пользователя или его законного представителя.

При безвозмездной передаче наличных денег или иного имущества пользователь или его законный представитель подтверждают факт получения благотворительной помощи или целевого использования собранных средств посредством прикрепления на платформе через личный кабинет подтверждающих документов.

К подтверждающим документам относятся:

платежные документы (счет-фактура, накладная, кассовый чек или иные платежные документы);

акт приема передачи или акт оказываемых, оказанных услуг, подписанный между пользователем или его законным представителем, благотворительной организацией, волонтером благотворительности и благотворителем;

фото- или видеофиксация оказания благотворительной помощи.

Сбор средств считается завершенным при:

направлении собранных средств на банковские счета национальных или зарубежных медицинских учреждений или пользователя, или его законного представителя;

истечении установленного срока сбора;

при безвозмездной передаче денег или иного имущества пользователю или его законному представителю;

в случае смерти пользователя.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.