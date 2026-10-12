В Казахстане обновили стандарт оказания челюстно-лицевой хирургической помощи

Министр здравоохранения приказом от 6 октября 2026 года утвердил стандарт организации оказания челюстно-лицевой хирургической помощи населению в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Челюстно-лицевую хирургическую помощь взрослому и детскому населению оказывают профильные специалисты с высшим, послевузовским или с техническим и профессиональным медицинским образованием по специальности "Хирургическая стоматология", "Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская)", "Ортодонтия", "Ортопедическая стоматология", "Пластическая хирургия (взрослая, детская)" или имеющих специализации "Травматология-ортопедия (детская)", "Пластическая хирургия (детская)", "Стоматология ортопедическая".

Оказание челюстно-лицевой хирургической помощи населению осуществляется согласно рекомендациям клинического протокола (КП), при его отсутствии согласно международным клиническим рекомендациям (руководствам), имеющим доказательную базу.

Челюстно-лицевая хирургическая помощь оказывается в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в экстренной и плановой формах, организациями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Челюстно-лицевая хирургическая помощь осуществляется в следующих структурных подразделениях организаций здравоохранения:

в кабинетах челюстно-лицевого хирурга (взрослый, детский) в структуре поликлиники (городская, районная), консультативно-диагностических центрах при многопрофильной городской или областной больнице, консультативно-диагностических центрах, стоматологических поликлиниках;

на койках в структуре районных больниц или номерных районных больниц, многопрофильных центральных районных больниц;

в отделениях челюстно-лицевой хирургии в структуре многопрофильных городских и областных больниц;

в кабинетах челюстно-лицевого протезирования (челюстно-лицевая ортопедия (детская)) с зуботехнической лабораторией и 3D компьютерного моделирования на базе организаций здравоохранения, проводящих реконструктивные хирургические операции.

Основными задачами и направлениями деятельности организаций здравоохранения, оказывающих челюстно-лицевую хирургическую помощь взрослому и детскому населению, являются:

организация и проведение мероприятий по профилактике и ранней диагностике патологии и травм челюстно-лицевой области, формирование здорового образа жизни;

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области, с применением современных технологий и методов диагностики и лечения в соответствии с КП, основаннии на принципах доказательной медицины, с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи;

ведение наблюдения в послеоперационном периоде за пациентами, выписанными из стационара;

ортодонтическая реабилитация детей с патологией челюстно-лицевой области;

динамическое наблюдение за пациентами с челюстно-лицевой патологией;

взаимодействие с организациями здравоохранения и соблюдения преемственности в вопросах организации и оказания медицинской помощи пациентам с челюстно-лицевой патологией на различных уровнях оказания медицинской помощи;

оказание консультативной, организационно-методической помощи медицинским организациям в регионе с учетом уровня оказания медицинской помощи (районный, городской, областной).

Предусмотрено, что на первичном уровне специалисты (фельдшер, врачи общей практики, участковый терапевт или педиатр) первичной медико-санитарной помощи при подозрении или обращении пациента с челюстно-лицевой хирургической патологией, в том числе аномалии и деформации челюстно-лицевой области, воспалительные заболевания мягких и твердых тканей лица и шеи, травмы мягких тканей и костей челюстно-лицевой области и их осложнения, доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области, врожденные и приобретенные дефекты и деформации лицевого отдела головы, шеи, челюстей, твердых и мягких тканей полости рта и челюстно-лицевой области, парезы и параличи мимической мускулатуры, осуществляют осмотр и направляет его на консультацию к челюстно-лицевому хирургу (врач ЧЛХ) (взрослый, детский).

В случае выявления или подозрения у пациента симптомов онкологического заболевания медицинская помощь осуществляется по маршруту онкологического пациента по зеленому коридору.

В случае отсутствия врача ЧЛХ пациента врач-терапевт направляют к стоматологу-хирургу или хирургу (взрослый, детский), а при необходимости оказания экстренной помощи организуют доставку пациента в стационар посредством службы скорой медицинской помощи.

Показания для экстренной госпитализации:

воспалительные заболевания челюстно-лицевой области:

абсцесс и флегмона челюстно-лицевой области различной этиологии и локализации;

обострения одонтогенного верхнечелюстного синусита с ороантральным свищем и без такового;

фурункул и карбункул лица;

острый и обострение хронического остеомиелита различной этиологии и локализации;

травмы челюстно-лицевой области:

вывихи нижней челюсти: острые и привычные;

переломы верхней и нижней челюстей;

переломы костей скулоглазничного комплекса;

переломы костей носа;

ранения мягких и костных тканей челюстно-лицевой области различной этиологии;

сочетанные и комбинированные травмы челюстно-лицевой области;

воспалительные заболевания и повреждения слюнных желез.

Челюстно-лицевая хирургическая помощь в амбулаторных условиях осуществляется в кабинете врача ЧЛХ. В кабинете предусмотрены: смотровой кабинет и процедурный кабинет (для манипуляций).

В стандарте подробно расписаны обязанности врачей ГЛХ и рекомендуемый штат работников челюстно-лицевой хирургической помощи населению.

Приказ вводится в действие с 20 октября 2026 года.

При этом ранее действовавший Стандарт организации оказания челюстно-лицевой хирургической помощи в РК утрачивает силу.