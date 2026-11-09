Кого похоронят в Пантеоне: произошли изменения

Постановлением правительства от 4 ноября 2026 года внесены изменения в Положение о Национальном пантеоне, сообщает Zakon.kz.

В частности в новой редакции изложен пункт, предусматривающий должности умерших или погибших, которые подлежат погребению на территории Пантеона.

К ним в том числе относятся:

вице-президенты РК, премьер-министры РК и их заместители, председатели Курултая РК и их заместители, председатели Қазақстан Халық Кеңесі и их заместители , председатели палат Парламента РК и их заместители, государственные секретари, государственные советники РК, руководители Администрации Президента РК, председатели Конституционного Совета РК, Конституционного Суда РК, Верховного Суда РК и Национального Банка РК, заместители Председателя Совета Безопасности РК;

, председатели палат Парламента РК и их заместители, государственные секретари, государственные советники РК, руководители Администрации Президента РК, председатели Конституционного Совета РК, Конституционного Суда РК, Верховного Суда РК и Национального Банка РК, заместители Председателя Совета Безопасности РК; министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, акимы столицы, областей и городов республиканского значения;

другие граждане РК по особому решению президента РК.

Также уточняется, что организация захоронения умерших (погибших) лиц, указанных выше, производится местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения по инициативе супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего (погибшего).

Местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения для погребения тела в Пантеоне осуществляется организация следующих мероприятий:

оформление документов для погребения;

предоставление необходимых атрибутов, используемых для погребения умершего (погибшего);

перевозка тела умершего (погибшего) в Пантеон;

погребение.

В Пантеоне ведется книга регистрации погребений, содержащая следующие сведения об умерших (погибших) лицах:

фамилия, имя и отчество (при его наличии);

дата поступления умершего (погибшего) в Пантеон и погребения тела;

биография;

заслуги перед Республикой Казахстан;

иные сведения.

Постановление вводится в действие с 17 ноября 2026 года.