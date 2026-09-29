Правительство уточнило функции Министерства просвещения

Постановлением правительства от 25 сентября 2026 года внесены изменения в Положение о Министерстве просвещения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Минпросвещения.

"Если Министерству законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан", – говорится в документе.

В новой редакции изложены некоторые функции министерства:

формирование государственной политики в области защиты прав детей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации проектов нормативных правовых актов об определении лицензиаров, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии;

разработка и утверждение правил предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

согласование квалификационных требований к административным государственным должностям первых руководителей органов управления образования столицы, областей, городов республиканского значения;

разработка и утверждение распределения функций между органами управления образования (управления образования столицы, областей, городов республиканского значения, а также подотчетные и подконтрольные им отделы образования, располагаемые в районах, городах), применяемого при формировании схем управления административно-территориальной единицей;

осуществление государственного контроля за обеспечением соответствия деятельности органов управления образования столицы, областей, городов республиканского значения, районов (городов областного значения), организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, независимо от типа, формы собственности и ведомственной подчиненности требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты прав ребенка;

осуществление контроля за детьми, переданными на усыновление иностранным гражданам.

А также:

Выдача лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление:

дошкольного воспитания и обучения ( вводится в действие с 1 января 2027 года );

); начального образования;

основного среднего образования;

общего среднего образования;

технического и профессионального образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

послесреднего образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

духовного образования;

образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним;

специальной психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями (вводится в действие с 1 января 2028 года).

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда абзацев.