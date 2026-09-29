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Право

Правительство уточнило функции Министерства просвещения

Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 10:39 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 25 сентября 2026 года внесены изменения в Положение о Министерстве просвещения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Минпросвещения.

"Если Министерству законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан", – говорится в документе.

В новой редакции изложены некоторые функции министерства:

  • формирование государственной политики в области защиты прав детей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  • разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации проектов нормативных правовых актов об определении лицензиаров, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии;
  • разработка и утверждение правил предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;
  • согласование квалификационных требований к административным государственным должностям первых руководителей органов управления образования столицы, областей, городов республиканского значения;
  • разработка и утверждение распределения функций между органами управления образования (управления образования столицы, областей, городов республиканского значения, а также подотчетные и подконтрольные им отделы образования, располагаемые в районах, городах), применяемого при формировании схем управления административно-территориальной единицей;
  • осуществление государственного контроля за обеспечением соответствия деятельности органов управления образования столицы, областей, городов республиканского значения, районов (городов областного значения), организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, независимо от типа, формы собственности и ведомственной подчиненности требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты прав ребенка;
  • осуществление контроля за детьми, переданными на усыновление иностранным гражданам.

А также:

Выдача лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление:

  • дошкольного воспитания и обучения (вводится в действие с 1 января 2027 года);
  • начального образования;
  • основного среднего образования;
  • общего среднего образования;
  • технического и профессионального образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;
  • послесреднего образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;
  • духовного образования;
  • образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним;
  • специальной психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями (вводится в действие с 1 января 2028 года).

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда абзацев.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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