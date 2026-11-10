Регистрация залога автомобиля: утверждены правила

Приказом министра внутренних дел от 3 ноября 2026 года утверждены Правила регистрации залога, изменений, дополнений и прекращения зарегистрированного залога транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Регистрация залога транспортных средств, внесение изменений и дополнений в зарегистрированный залог и прекращение зарегистрированного залога осуществляются территориальными органами полиции.

Регистрация залога производится в отношении транспортных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством РК.

Для регистрации залога транспортных средств заявитель либо его представитель обращается в территориальные органы полиции путем подачи заявления в электронной форме посредством цифровых объектов залогодержателя, являющегося банком второго уровня или организацией, осуществляющей финансовую деятельность.

Требование каких-либо иных документов и сведений, кроме предусмотренных Законом "О регистрации залога движимого имущества", не допускается.

После поступления заявления в ЕЦС проверяется:

полнота заполнения сведений о залоге и предмете залога, предусмотренных формой электронного заявления;

корректность внесенных данных и их соответствие сведениям государственных цифровых систем;

наличие запретов и ограничений (обременений) на совершение регистрационных действий.

В случае успешного прохождения проверки осуществляется регистрация залога транспортного средства.

Регистрация залога транспортного средства удостоверяется свидетельством о регистрации и вносится в реестр залога транспортных средств.

Регистрация залога транспортного средства действует до прекращения залога.

Внесение изменений и дополнений в зарегистрированный залог осуществляется на основании заявления заявителя либо его представителя, поданного в регистрирующий орган на бумажном носителе либо направленного в электронной форме.

Регистрирующий орган проверяет сведения, содержащиеся в заявлении, на соответствие сведениям о первоначально зарегистрированном залоге и по результатам рассмотрения вносит соответствующие изменения или дополнения в сведения, содержащиеся в реестре залога и формирует новое свидетельство о регистрации залога транспортного средства с учетом внесенных изменений или дополнений.

Прекращение зарегистрированного залога транспортного средства осуществляется при наличии волеизъявления залогодержателя на прекращение залога либо иных оснований прекращения залога.

Заявление о прекращении зарегистрированного залога направляется в электронной форме посредством цифровых объектов залогодержателя, являющегося банком второго уровня или организацией, осуществляющей финансовую деятельность.

В случае если заявление о прекращении зарегистрированного залога подписано залогодателем и залогодержателем посредством ЭЦП, представление отдельного согласия залогодержателя не требуется.

Залогодержатель может самостоятельно подать заявление о прекращении зарегистрированного залога.

Заинтересованное лицо на основании решения суда о признании недействительным залога или его регистрации имеет право подать заявление в регистрирующий орган об аннулировании регистрации залога.

Информация о проведенной регистрации залога, изменениях, дополнениях и прекращении зарегистрированного залога транспортных средств хранится в цифровых системах залогодержателя и в ЕЦС и не требует документального подтверждения.

Прием и обработка электронных запросов, а также формирование и передача результатов их обработки осуществляются посредством сервисов интеграционного взаимодействия ЕЦС.

Использование сервисов интеграционного взаимодействия в рамках оказания государственной услуги цифровыми объектами, в том числе банков второго уровня и организаций, осуществляющих финансовую деятельность, осуществляется на платной основе.

Указанная плата не является платой за оказание государственной услуги и с услугополучателя не взимается.

Прейскурант цен на услуги по обработке данных и предоставлению результатов обработки данных посредством сервисов интеграционного взаимодействия утверждается республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению правительства РК, по согласованию с уполномоченным органом.

Поступающие средства перечисляются в доход республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, обеспечивающего обработку данных и предоставление результатов обработки по государственной услуге.

Прием заявления и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются в зависимости от подвида государственной услуги:

при регистрации залога транспортного средства и регистрации прекращения залога транспортного средства – в электронной форме посредством ЕЦС через сервисы интеграционного взаимодействия с цифровыми объектами, в том числе банков второго уровня и организаций, осуществляющих финансовую деятельность;

при регистрации изменений и дополнений залога в результате изменения условий договора – регистрирующим органом в бумажной форме или в электронной форме посредством ЕЦС через сервисы интеграционного взаимодействия с цифровыми объектами, в том числе банков второго уровня и организаций, осуществляющих финансовую деятельность.

Для получения госуслуги услугополучатель представляет необходимые документы.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) транспортного средства регистрирующий орган получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления заявителем неполного пакета документов, регистрирующий орган принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом заявителю устанавливается срок 1 (один) рабочий день для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги, установленный пунктом 5 Перечня, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и (или) документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок регистрирующий орган отказывает в приеме заявления и документов.

При отказе в оказании государственной услуги регистрирующий орган направляет заявителю ответ с указанием причин отказа.

Сведения об отказе в оказании государственной услуги направляются заявителю и в цифровую систему залогодержателя (если заявление подано посредством цифровых объектов залогодержателя, являющегося банком второго уровня или организацией, осуществляющей финансовую деятельность) в электронном виде через ЕЦС.

При предоставлении полного пакета документов, услугодатель осуществляет регистрацию залога транспортного средства.

По результатам оказания государственной услуги выдаются:

при регистрации залога транспортного средства – свидетельство о регистрации залога транспортного средства;

при регистрации изменений залога в результате изменения условий договора – новое свидетельство о регистрации залога транспортного средства;

при регистрации прекращения залога транспортного средства – уведомление о снятии с регистрации залога транспортного средства.

Результат оказания государственной услуги предоставляется заявителю в зависимости от способа подачи заявления.

В случае подачи заявления посредством цифровых объектов залогодержателя, являющегося банком второго уровня или организацией, осуществляющей финансовую деятельность, результат направляется в цифровую систему залогодержателя.

В случае подачи заявления в бумажной форме в регистрирующий орган результат оказания государственной услуги предоставляется заявителю на бумажном носителе.

Исправление технических ошибок, допущенных при регистрации залога транспортного средства, производится путем корректировки существующей записи с сохранением регистрационного номера и истории операций, по обращению заинтересованного лица при наличии согласия залогодержателя.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2026 года.