Правила регистрации автомобилей изменили в Казахстане

Министр внутренних дел приказом от 5 октября 2026 года внес поправки в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, сообщает Zakon.kz.

Для регистрации транспортных средств, за исключением мопедов, их владельцы представляют:

документ, удостоверяющий личность, в бумажной или электронной форме посредством сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных Налоговым кодексом.

При этом сбор за первичную государственную регистрацию механического транспортного средства для личного пользования, принадлежащего физическому лицу, уплачивается:

- в отношении транспортного средства, ввозимого в РК из стран, не входящих в ЕАЭС, – до выпуска таможенным органом такого транспортного средства в свободное обращение;

- в отношении транспортного средства, ввозимого в РК из стран ЕАЭС, – до его первичной государственной регистрации в РК.

От уплаты сбора за первичную регистрацию освобождаются дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в Республике Казахстан, а также их сотрудники и члены их семей;

сертификат о внесении утилизационного платежа (при первичной регистрации транспортного средства) выданный в соответствии с Правилами реализации расширенных обязательств производителей (импортеров).

От предоставления сертификата о внесении утилизационного платежа (при первичной регистрации транспортного средства) освобождаются дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в Республике Казахстан, а также их сотрудники и члены их семей;

электронный паспорт транспортного средства (при первичной регистрации транспортного средства) физического лица, посредством цифровой системы национального оператора системы электронных паспортов.

От предоставления электронного паспорта транспортного средства освобождаются дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в РК, а также их сотрудники и члены их семей;

электронный паспорт транспортного средства (при первичной регистрации транспортного средства) юридического лица, посредством цифровой системы национального оператора системы электронных паспортов.

От предоставления электронного паспорта транспортного средства (при первичной регистрации) освобождаются дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в РК, а также транспортные средства Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК и на транспортные средства специальных государственных органов РК;

прежние СРТС и ГРНЗ (при их наличии);

приказ юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому либо физическому лицу, заверенный печатью юридического лица (за исключением субъектов частного предпринимательства), если прежним владельцем транспортного средства являлось юридическое лицо;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, удостоверенный нотариусом РК либо ЭЦП прежнего и нового владельцев в случае совершения регистрационных действий посредством ПЦП или цифровых объектов, либо договор купли-продажи, заключенный по результатам реализации арестованного имущества, или постановление судебного исполнителя о передаче взыскателю движимого имущества в натуре без реализации;

таможенная декларация, таможенный приходный ордер (при первичной регистрации транспортного средства, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС);

свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, если в конструкцию транспортного средства внесены изменения до его регистрации;

акт осмотра транспортного средства (при первичной регистрации транспортного средства).

Правила дополнены новым пунктом, который устанавливает перечень документов для регистрации прицепа.

Для регистрации прицепа, являющегося результатом индивидуального технического творчества, их владельцы представляют:

документ, удостоверяющий личность, в бумажной или электронной форме посредством сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных Налоговым кодексом;

протокол испытаний, выданный аккредитованной испытательной лабораторией согласно ТР ТС 018/2011;

документ о присвоении идентификационного номера транспортного средства, выданный Комитетом административной полиции МВД РК;

свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

Также говорится, что для идентификации транспортного средства проводится его обязательный осмотр.

Осмотр транспортного средства осуществляется при:

первичной регистрации, за исключением случаев первичной регистрации новых транспортных средств, произведенных на территории РК или ввезенных официальными дилерами изготовителей транспортных средств;

замене кузова, шасси, рамы транспортного средства;

изменении цвета транспортного средства;

исправлении несоответствия или ошибки в указании марки, модели, идентификационного номера или номера шасси (кузова, рамы), года выпуска, цвета, объема, мощности двигателя, количества посадочных мест транспортного средства.

На транспортные средства, принадлежащие иностранным участникам дорожного движения, выдаются ГРНЗ следующих серий:

"D" - на служебные и личные транспортные средства сотрудников аккредитованных в РК дипломатических представительств, международных организаций и/или их представительств, консульских учреждений, зарегистрированных в РК;

- на служебные и личные транспортные средства сотрудников аккредитованных в РК дипломатических представительств, международных организаций и/или их представительств, консульских учреждений, зарегистрированных в РК; "Т" - на служебные и личные транспортные средства административно-технического персонала аккредитованных в РК дипломатических представительств, международных организаций и их представительств, консульских учреждений, зарегистрированных в РК;

- на служебные и личные транспортные средства административно-технического персонала аккредитованных в РК дипломатических представительств, международных организаций и их представительств, консульских учреждений, зарегистрированных в РК; "НС" - на служебные и личные транспортные средства консульских учреждений, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами;

- на служебные и личные транспортные средства консульских учреждений, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами; "М" – на транспортные средства филиалов и представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных на территории РК;

– на транспортные средства филиалов и представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных на территории РК; "Н", "С", "L", "P", "J", "K", "S" и "Y" – на транспортные средства юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных на территории Республики Казахстан;

– на транспортные средства юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных на территории Республики Казахстан; "F", "T", "A", "G", "I", "N" и "R" – на транспортные средства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Для участия в дорожном движении транспортного средства с ГРНЗ серии "D", "T", "HC" необходимо наличие стикера, выдаваемого организацией по работе с дипломатическим корпусом.

Срок действия ГРНЗ серии "D", "T", "HC" равен сроку действия стикера.

При личном обращении услугополучателя в Госкорпорацию для регистрации транспортного средства в течение 20 минут осуществляются:

идентификация личности услугополучателя;

проверка полноты, а также достоверности представленных документов и данных, содержащихся в них;

проверка сведений об оплате сборов и государственных пошлин, внесении утилизационного платежа (при первичной регистрации транспортного средства) через соответствующие цифровые системы государственных органов.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении и документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю устанавливается 60 минут для устранения выявленных недостатков.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник Госкорпорации отказывает в приеме заявления и документов.

При устранении выявленных недостатков и предоставлении полного пакета документов, формируют электронное заявление сканируют представленные документы и заверяют их ЭЦП, а далее выдают расписку о принятии документов.

Далее указанные документы режиме онлайн поступают в цифровую систему на утверждение, а в случаях первичной регистрации и регистрации транспортного средства на ограниченный срок – в цифровую систему услугодателя на пункт осмотра Госкорпорации.

В пункте осмотра Госкорпорации уполномоченный сотрудник ОВД в течение 20 минут осуществляет осмотр и сверку соответствия номерных агрегатов, ГРНЗ учетным данным, указанным в регистрационных документах, а также проверяет их подлинность.

В случае выявления подделки, сокрытия, изменения или уничтожения маркировки номерных агрегатов, нанесенных изготовителем транспортного средства, соответствующая информация незамедлительно передается в дежурную часть территориального подразделения полиции.

По результатам осмотра транспортного средства в течение 5 минут формируется электронный акт, который утверждается ЭЦП и средствами биометрической идентификации, и направляется вместе с электронными фотоизображениями транспортного средства и его идентификационного номера в цифровую систему.

С момента поступления в электронном виде заявления, акта осмотра транспортного средства (при первичной регистрации и регистрации транспортного средства на ограниченный срок) и необходимого пакета документов в течение 15 минут:

проверяют полноту, а также достоверность представленных документов и данных, содержащихся в них, сверяют их с электронным заявлением на правильность его заполнения;

проверяют данные услугополучателя юи транспортного средства на предмет нахождения их в базе розыска;

проверяют наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий;

принимают решение об утверждении регистрации транспортного средства или отказывают в оказании государственной услуги, подтверждая свои действия с использованием ЭЦП и средств биометрической идентификации.

После утверждения регистрации транспортного средства заявление автоматически направляется на принтер для производства СРТС и в течение 5 минут осуществляется его изготовление.

Изготовленное СРТС в течение 5 минут передается поставщиком работнику Государственной корпорации в сектор выдачи документов, где работник Государственной корпорации в течение 10 минут принимает от услугополучателя прежние СРТС, ГРНЗ (в случае, если осуществляется замена ГРНЗ) и выдает ему новые СРТС, ГРНЗ (в случае, если осуществляется замена ГРНЗ).

При выдаче готовых документов, личность владельцев транспортных средств либо их представителей идентифицируется на основании документа, удостоверяющего личность, с использованием сверки биометрических данных физического лица с информацией, содержащейся в государственных цифровых системах.

После выполнения указанных действий государственная услуга считается завершенной.

СРТС в электронном виде формируется и отображается в сервисе цифровых документов после его фактической выдачи.

При обращении услугополучателя через ПЦП или цифровые объекты для получения государственной услуги по регистрации транспортного средства (за исключением первичной регистрации либо регистрации транспортного средства на ограниченный срок), оказание госуслуги осуществляется путем снятия с учета транспортного средства прежним владельцем и регистрации транспортного средства новым владельцем на основании одного заявления.

Помимо этого, поправками уточнены процедуры корректировки сведений о регистрации, учете и снятии с учета отдельных видов транспортных средств, выдачи транзитных номеров.

Приказ введен в действие с 9 октября.