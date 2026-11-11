Утверждена Концепция развития инноваций в Казахстане на 5 лет

Постановлением правительства от 19 октября 2026 года утверждена Концепция развития инноваций Республики Казахстан на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

По оценке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), на протяжении последних трех лет Казахстан в рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ) стабильно занимает 80 позицию.

Вместе с тем за последние годы уровень активности в области инноваций в республике вырос с 11,7% (2023 год) до 11,9% (2025 год).

Наиболее значительный рост уровня инновационной активности в 2025 году в сравнении с уровнем 2024 года наблюдается в Актюбинской области – 17,6%, городе Астане – 16,1%, городе Алматы – 15,1%, Кызылординской области – 14,8%, Карагандинской области – 14% и Северо-Казахстанской области – 13,7%.

Низкий уровень активности в области инноваций в Акмолинской области – 5,8%, Западно-Казахстанской области – 5,4%, городе Шымкенте – 5,1%, Мангистауской области – 4,3%, и Атырауской области – 4,1%.

В целом, тенденция свидетельствует о постепенном расширении вовлеченности предприятий в инновационные процессы, однако рост остается умеренным и характеризуется значительной межрегиональной неоднородностью.

По данным статистики, с 2023 по 2025 год отмечается снижение объема затрат на продуктовые инновации и инновации бизнес-процессов в промышленности в 1,1 раза.

При этом отмечаются значительные колебания в затратах на инновации в обрабатывающей промышленности. Так, в сравнении с 2023 годом объем затрат к 2025 году снизился в 1,5 раза (2023 год – 1358039,3 млн теңге, 2025 год – 939530,9 млн теңге). Такая динамика свидетельствует о высокой зависимости инновационных затрат от реализации отдельных крупных инвестиционных и технологических проектов в промышленности.

Наибольшее число инновационно-активных предприятий сосредоточено в городе Алматы – 251 предприятие, городе Астане – 105 предприятий, Карагандинской области – 52 предприятия и Восточно-Казахстанской области – 49 предприятий. Это отражает концентрацию промышленного и предпринимательского потенциала в крупнейших индустриальных и экономических центрах страны.

В основном предприятиями не осуществляется инновационная деятельность ввиду отсутствия необходимости в инновациях вследствие отсутствия спроса на них (48,4%).

Вторым по значимости фактором является недостаток собственных финансовых средств – 25,1%. Также предприятия указывают на отсутствие необходимости во внедрении новых инноваций вследствие ранее реализованных инноваций – 8,5 %, высокую стоимость инновационных затрат – 6%, а также неопределенность спроса на инновационные товары и услуги – 4,7%.

Менее значимыми, но сохраняющими влияние барьерами являются: нехватка компетентного персонала – 2,2 %, отсутствие информации о технологиях – 1,4%, недостаток финансовых средств из внешних источников – 1,3%, сложность поиска партнеров для инноваций – 1,3%, отсутствие информации о рынках – 0,7%, а также доминирование существующих предприятий на рынке – 0,5%.

В целом структура причин показывает, что низкая инновационная активность предприятий обусловлена не только дефицитом финансирования, но и слабым рыночным спросом на инновационные товары и услуги, недостаточной мотивацией бизнеса к технологическому обновлению, а также кадровыми и информационными ограничениями.

Что предлагается?

Основные принципы:

развитие науки через инновации – точкой входа является реальная технологическая задача экономики, региона, предприятия или общества;

полный TRL-цикл – инновационная политика охватывает весь маршрут технологической готовности с особым акцентом на TRL 4 – 6;

ориентация инновационной политики на практический, экономический, технологический и общественный результат;

интеграция региональной науки, бизнеса и образования для системного роста инноваций;

региональная специализация – регионы развивают инновации через "умную специализацию" (smart specialization), технологические приоритеты, региональные ОВПО, научно-технические советы и якорные проекты.

Представлено несколько направлений развития:

Направление 1. Развитие кадрового потенциала, инфраструктуры и механизмов поддержки инноваций и науки.

Направление 2. Расширение участия Республики Казахстан в международных научно-технологических программах и инициативах.

Направление 3. Обеспечение роста эффективности прикладной науки для развития инноваций, формирование технологического спроса бизнеса и коммерциализация.

Направление 4. Развитие региональных научно-инновационных систем.

Ожидается, что к 2030 году в Казахстане будет сформирована инновационная система, ориентированная на результат, обеспечивающая устойчивую связь между наукой, бизнесом, государством и регионами, а также доведение научных и технологических разработок до внедрения, масштабирования и измеримого экономического, технологического или общественного эффекта.

Система будет ориентирована на повышение международной конкурентоспособности Республики Казахстан, расширение участия отечественных организаций в международных научно-технологических программах, включая программу Европейского Союза" "Horizon Europe" ", и привлечение внешнего финансирования, экспертизы и партнерских связей. Развитие системы будет способствовать расширению участия отечественных организаций в глобальных сетях исследований и разработок (Research and Development, далее – R&D) и международных рынках.

Ключевым принципом целевой модели станет внедрение сквозного механизма "technology push – market pull", обеспечивающего доведение перспективных научных и технологических разработок до рынка и формирование технологического спроса со стороны государства, квазигосударственного сектора и бизнеса с обязательной ориентацией на внедрение, софинансирование и подтвержденный эффект. Таким образом, будет поддержан подход, при котором государство финансирует результат, а не процесс.

Оценка деятельности научных организаций и исследователей будет увязана с практическими результатами научной и научно-технической деятельности, включая заключенные лицензионные соглашения и контракты с бизнесом, внедренные технологии, доходы от коммерциализации, а также достигнутый экономический эффект.

Наряду с поддержкой перспективных казахстанских разработок будут приняты меры по развитию трансфера технологий и ускоренной технологической адаптации зарубежных технологий, включая внедрение в приоритетных отраслях единого механизма формирования и верификации национального технологического спроса, создание технологических карт отраслей, проведение глобального технологического мониторинга, технико-экономической экспертизы, отбор, пилотную адаптацию, локализацию и коммерциализацию передовых технологий и инноваций с последующим масштабированием и экспортом апробированных технологий.

Ожидаемые результаты:

доля обновленного оборудования лабораторий научных организаций и ОВПО составит в 2026 году 25%, 2027 году – 30%, 2028 году – 35%, 2029 году – 40%, 2030 году – 45%;

доля коммерциализированных инновационных проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ составит в 2026 году 2,27%, 2030 году – 2,7%;

рост количества заявок на участие в международных научно-инновационных и R&D-инициативах составит в 2026 году 1 единицу, 2030 году – 5 единиц;

степень удовлетворенности научного сообщества, бизнеса и других стейкхолдеров государственным администрированием науки (социологический опрос) составит в 2026 году 62%, 2030 году – 72%;

доля реализованных МИО научных и научно-технических проектов от общего количества ежегодно реализуемых проектов составит в 2026 году 2%, 2030 году – 6%.

В результате реализации Концепции будут обеспечены следующие ожидаемые результаты:

72-е место Республики Казахстан в ГИИ;

23,4% – уровень активности в области инноваций;

1% – доля внутренних затрат на НИОКР от ВВП;

3% – доля инновационной продукции (товары, услуги) к ВВП;

25-е место РК в ГИИ по индикатору "НИОКР, финансируемые бизнесом".

Также разработан План действий по реализации Концепции развития инноваций Республики Казахстан на 2026-2030 годы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.