В Казахстане уточнили порядок маркировки икры осетровых рыб

Министр сельского хозяйства приказом от 4 ноября 2026 года внес изменения в Правила маркирования икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем и внешнем рынках и формы марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внешнем рынке, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что лица, осуществляющие торговлю икрой, для получения марки икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем рынке подают в Комитет рыбного хозяйства через портал заявление на получение марки икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем рынке.

Работник канцелярии Комитета рыбного хозяйства в день поступления документов осуществляет их регистрацию и передает в ответственное структурное подразделение Комитета рыбного хозяйства.

Ответственное структурное подразделение Комитета рыбного хозяйства в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

В случае поступления заявления за два часа до окончания рабочего дня Комитета рыбного хозяйства, государственная услуга оказывается следующим рабочим днем.

Правила дополнены новыми пунктами.

Так, говорится, что приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления услугополучателю уведомления Комитетом рыбного хозяйства о приостановлении процесса оказания государственной услуги. Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня вынесения решения Комитетом рыбного хозяйства о возобновлении процесса оказания государственной услуги.

Комитет рыбного хозяйства приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законами РК порядке;

невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами, судом или в ином порядке;

обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в течение одного рабочего дня с момента приостановления процесса оказания государственной услуги.

Комитет рыбного хозяйства по ходатайству услугополучателя или по своей инициативе приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказанию услуги. Под действиями непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

нахождения услугополучателя в служебной командировке, в медицинской организации на стационарном лечении, превышающих срок оказания государственной услуги, за исключением случаев получения услуги его законными представителями.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов, Комитет рыбного хозяйства принимает заявление посредством цифрового листа ожидания.

Для устранения выявленных недостатков предусматривается один рабочий день, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в течение одного рабочего дня с момента приостановления процесса государственной услуги Комитет рыбного хозяйства отказывает в приеме заявления и документов.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2026 года.