Как получить марки икры осетровых для торговли на внутреннем рынке РК

Министр сельского хозяйства приказом от 2 июля 2026 года внес изменения в Правила маркирования икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем и внешнем рынке, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственная услуга оказывается Комитетом рыбного хозяйства в течение двух рабочих дней бесплатно.

Госуслуга оказывается через веб-портал "цифрового правительства" egov.kz.

Выдача готовых марок икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем рынке РК осуществляется через канцелярию услугодателя.

Необходимо представить следующие документы:

заявление на получение марки икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем рынке;

если заявленная икра:

естественная – электронная копия договора купли-продажи;

– электронная копия договора купли-продажи; конфискованная – электронная копия документа, подтверждающего приобретение у организаций, уполномоченных и судебного акта о конфискации;

– электронная копия документа, подтверждающего приобретение у организаций, уполномоченных и судебного акта о конфискации; искусственная – электронная копия информации о получении икры осетровых видов рыб по форме согласно приложению к Перечню;

Также предоставляется:

справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о документах, удостоверяющих личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов, о происхождении вылова рыбы, о начале или прекращении осуществления деятельности по искусственному разведению животных (рыб и других водных животных), виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, разрешении на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт с территории РК видов рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, услугодатель получает из соответствующих государственных систем через шлюз "цифрового правительства".

Услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, а также извещение с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Услугодатели получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "цифрового правительства" абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на извещение веб-портала "цифрового правительства".

Ответственное структурное подразделение Комитета рыбного хозяйства в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги ответственное структурное подразделение Комитета рыбного хозяйства готовит марку икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем рынке РК по форме и направляет извещение о готовности результата оказания государственной услуги в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица Комитета рыбного хозяйства, в "личный кабинет" лица, осуществляющего торговлю икрой.

Процесс оказания государственной услуги приостанавливается по ходатайству услугополучателя по следующим основаниям:

реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателя на получения результата государственной услуги допускает правопреемство;

невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых в судебном порядке либо до вступления в силу судебного акта;

действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуг. Под действием непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

В случае, предусмотренном подпунктом 3 части третей настоящего пункта, по ходатайству услугодателя процесс оказания государственной услуги приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Срок оказания государственной услуги возобновляется после устранения обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги ответственное структурное подразделение Комитета рыбного хозяйства оформляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги и направляет его в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица Комитета рыбного хозяйства, в "личный кабинет" лица, осуществляющего торговлю икрой.

Указывается, что срок рассмотрения жалобы Комитетом рыбного хозяйства, уполномоченным органом, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг продлевается не более чем на 10 рабочих дней в случаях необходимости.

Приказ вводится в действие 12 июля 2026 года.