Как изменят размер декретных выплат в Казахстане

Размер социальных выплат в связи с беременностью и родами предлагают ограничить, запретив социальные отчисления задним числом и введя верхний лимит. Поправки представлены в законопроекте, разработанном Минтруда и соцзащиты населения, и поступившем на рассмотрение депутатов, пишет Zakon.kz.

Речь о трех предлагаемых поправках в статью 78 Социального кодекса, в которой регламентируется порядок исчисления социальной выплаты в связи с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка.



Тем самым завершается своего рода "декретная реформа", которая наблюдается последние годы. И цель которой – прекратить практику разного рода сомнительных схем для получения социальных выплат в максимальном (четкого предела нет) размере. В частности, декретных.

Для чего, во-первых, хотят ограничить размер выплаты в связи с беременностью и родами. Во-вторых – не учитывать число плательщиков социальных отчислений за женщин-работниц в ГФСС (Государственный фонд социального страхования), поскольку прежний порядок позволял увеличивать сумму порой на порядок. В-третьих, игнорировать отчисления, уплаченные задним числом, после "наступления даты социального риска".

Уточним, дата наступления социального риска – это день, когда женщине выдан лист о временной нетрудоспособности в связи с беременностью, когда у нее и возникает право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам.

Право возникает, как многим известно, на 30-ю неделю, согласно пункту 57 Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности. Продолжительность отпуска по общему правилу составляет 4,2 месяца: 70 дней – до и 56 – после (статья 99 Трудового кодекса).

В чем заключаются декретные аферы? Подчеркиваем – в отношении государства. Поскольку, хотя отпуск работницы, как следует из пункта 4 статьи 99 ТК, и оплачивает работодатель, но лишь поверх социальной выплаты, которую перечисляет ГФСС – повторяем, государственный фонд. А действующие правила (упомянутая статья 78 СК) таковы, что социальная выплата равняется отпускным – т.е. сохраненной зарплате.

Или, точнее, вычисляемой по формуле: среднемесячный размер дохода (за 12 месяцев) умножается на коэффициент количества дней нетрудоспособности.

Приведем тот же пример, что и авторы законопроекта в сравнительной таблице к нему. Некая гражданка Т. получает право на декретный отпуск и, соответственно, выплату из ГФСС, скажем, 4 июля. За последней, однако, она обращается лишь 21 августа. А в промежутке между этими датами, 14 июля она осуществляет максимальные социальные отчисления – и не от одного плательщика-работодателя, а от нескольких, и сразу за 12 месяцев!

В итоге назначенная выплата составила (это, повторимся, факт) 4 066 161 тенге. А если бы, по логике, учитывались только отчисления, которые произведены до наступления даты риска, сумма была бы чуть не втрое меньше – 1 516 411 тенге. Мы говорим "по логике", ибо таков сам смысл страхования: выплата на порядки превышает взнос, но именно потому, что тот внесен до наступления страхового случая, который ведь может и не наступить! В противном случае это и есть афера вроде той, когда ставки на результаты соревнований делаются чуточку после того, как определен победитель – и о каковой афере снят одноименный фильм...

Вот только о беременности можно узнать значительно раньше 30-й недели. А, узнав, так сказать, "сделать ставку" – и снять куш.

И приведенный случай – понятно, не единичный. Только по итогам 2023 года таких получателей декретных набралось 15,5 тысяч человек или 7% от общего числа получателей со средним размером назначенной выплаты 1,4 миллиона тенге. Мало того:

"В социальных сетях ведется активная "консультационная работа" по способам получения социальных выплат из ГФСС в максимальном размере, в частности, рекламируется заключение "формальных" трудовых договоров между субъектами предпринимательства и лицами, планирующими выход в декретный отпуск. Зачастую недобросовестные заявители имеют социальные отчисления от 10-ти и более работодателей за один месяц, в отдельных случаях их число достигает порядка 40 плательщиков". Консультативный документ регуляторной политики к законопроекту "О внесении изменений и дополнений в Социальный кодекс РК по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения"

А все потому, что "в действующем законодательстве нет нормы, ограничивающей подобные манипуляции, и недобросовестные получатели активно используют это для получения выплаты в завышенном размере".

Итак, каковы конкретные поправки, которые предлагают внести в статью 78 Социального кодекса?

Во-первых, пункт 1 статьи 78 СК дополнить второй частью следующего содержания:

"Максимальный размер социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) не может превышать произведение 7-кратного минимального размера заработной платы... на соответствующий коэффициент количества дней нетрудоспособности".

В 2026 году 7 МЗП – это 595 тысяч тенге. Именно такого размера доход надо умножить на коэффициент (максимум – 6,1, но при нормальных родах – 4,2), чтобы узнать предел декретной выплаты. По общему правилу, т.о., этот максимум не будет превышать 2,5 миллиона (2 499 000 тенге). Величина, которая существенно уменьшает пространство для схем. По мнению инициаторов поправок, во всяком случае.

Между прочим, такое ограничение и сейчас прописано, только не в Социальном кодексе, а в подзаконных Правилах (пункт 47), в которые данная поправка была внесена еще 18.03.2025. Противоречие, которое на практике могло создавать трудности (ведь очевидный приоритет у кодекса), таким образом, должно быть устранено.

Другой момент касается количества плательщиков (нередко по "формальным", как выразились авторы законопроекта, договорам). Поправка предлагает исходить из того, что независимо от их числа среднемесячный доход, от которого исчисляют социальные взносы, а затем декретные выплаты, опять-таки не может превышать 7 МЗП. До сих пор такого ограничения не было, что и позволяло их завышать.

Ну и, наконец, тот самый "рисковый" вопрос. Т.е. нельзя будет (если поправку примут) в целях увеличения декретной выплаты производить отчисления задним числом, а именно после даты наступления социального риска (на пресловутую 30-ю неделю, когда и возникает право на отпуск).

"Социальные отчисления, уплаченные после дня возникновения права на социальную выплату, не подлежат учету при определении среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за исключением социальных отчислений, уплаченных за месяц, предшествующий месяцу, в котором возникло данное право". Предлагаемое дополнение в пункт 2 статьи 78 СК

Еще раз подчеркнем, что речь идет о законопроекте, а не о вступившем в силу законе. В ходе обсуждения возможно исключение одних поправок, появление новых. Но ведь интересна, помимо результата, дискуссия, которую мы вскоре будем наблюдать.