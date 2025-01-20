Пенсия в Казахстане: какими были выплаты и что изменилось с 2025 года

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня рассказали, какими были пенсионные выплаты в 2024 году, и как изменился их размер в 2025-м, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 20 января релиза следует, что в 2024 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 752,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 1 трлн 182,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 569,8 млрд тенге.

"По состоянию на 1 января 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 451 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии в декабре 2024 года составил 131 356 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 88 819 тенге, базовой пенсии – 42 537 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве напомнили, что 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, по данным Минтруда, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

"С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ)", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

Так, как разъяснили в ведомстве, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

По данным Минтруда, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

"Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста. В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период". Пресс-служба МТСЗН РК

Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2024 года составил 131 556 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 88 967 тенге, базовой пенсии – 42 589 тенге.

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