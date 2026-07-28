Единовременная выплата по беременности и родам в Казахстане: назван максимальный размер

Средний и максимальный размеры единовременной социальной выплаты по беременности и родам назвала заместитель директора филиала АО "Государственный фонд социального страхования" (ГФСС) по Алматы Балгын Сатбекқызы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в Алматы более 94 тыс. человек получили социальные выплаты из ГФСС за первое полугодие 2026 года. На поддержку жителей направили 48,5 млрд тенге, большая часть которых пришлась на декретные выплаты и пособия по уходу за ребенком.

"За первое полугодие 2026 года средний размер назначенной социальной выплаты по беременности и родам составил порядка 1,4 млн тенге. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года средний размер назначенной выплаты составил 1,6 млн тенге. Таким образом, по сравнению с первым полугодием прошлого года средний размер выплаты снизился на 254,9 тыс. тенге, или на 15,5%", – уточнила Балгын Сатбеккызы на пресс-конференции в РСК сегодня, 28 июля.

По ее словам, снижение произошло в связи с внесением изменений в законодательство по установлению максимального размера среднемесячного дохода на уровне 7-кратного размера минимальной заработной платы, то есть на уровне 595 тыс. тенге. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от среднемесячного дохода, с которого за последние 12 месяцев производились социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, а также от продолжительности отпуска по беременности и родам.

"На сегодняшний день максимальный размер социальной выплаты по беременности и родам не превышает 2 млн 499 тыс. тенге", – подчеркнула Балгын Сатбеккызы.

6 марта 2026 года в АО "Национальные информационные технологии" рассказали о социальной выплате по беременности и родам, а также показали, как претендующим на нее подать заявление через портал электронного правительства.