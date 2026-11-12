Правила назначения АСП: что изменится с 1 января 2027 года

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 3 ноября 2026 года внес поправки в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили понятие:

государственная адресная социальная помощь (адресная социальная помощь) – помощь, предоставляемая государством физическим лицам (семьям) с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, установленной в столице, областях, городах республиканского значения.

Адресная социальная помощь (АСП) предоставляется лицу или семье со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности, установленную в столице, областях, городах республиканского значения, в виде безусловной или обусловленной денежной помощи.

Для назначения АСП определяется состав семьи.

Правила дополнены новым пунктом, согласно которому аким района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа выявляет малообеспеченных лиц.

По результатам консультирования лицо или семья (заявитель) подает заявление на назначение АСП через услугодателя, портал, абонентское устройство сотовой связи.

При этом необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности (паспорт) гражданина РК, вид на жительство иностранного гражданина, постоянно проживающего в РК, удостоверение лица без гражданства, удостоверение беженца), удостоверение кандаса на бумажном носителе либо взамен электронный документ при наличии его в сервисе цифровых документов – для идентификации.

Лица (семьи), домохозяйство, претендующие на АСП, а также повторно обратившиеся за ее предоставлением, дают согласие на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, а также сведения о сумме долга по кредитам, периодическом (ежемесячном) платеже по кредитам, просроченной или остаточной сумме задолженности по кредитам из кредитного бюро с государственным участием.

Дополнительно к заявлению от совместно проживающих трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости, прилагается заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу.

От имени лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, представляется письменное заявление в произвольной форме одного из родителей или законных представителей о согласии на осуществление трудовой деятельности.

Заявитель обращается через портал для назначения АСП.

Также говорится, что предоставление заявления о назначении АСП не требуется при ее назначении посредством проактивной услуги.

Согласие семьи на проведение участковой комиссией обследования материального положения является основанием для рассмотрения назначения АСП в проактивном формате.

Днем обращения за назначением АСП посредством проактивной услуги считается день получения участковой комиссией согласия на проведение обследования материального положения.

В период чрезвычайных ситуаций АСП текущему получателю, назначенная посредством автоматизированной цифровой системой уполномоченного государственного органа, в последний день квартала автоматически продлевается на следующий квартал без заявления.

Аким или карьерный центр безотлагательно вручает расписку об отказе в приеме заявления на назначение АСП в случае наличия в цифровых системах сведений, подтверждающих факт назначения, выплаты или подачи заявления на назначение АСП.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или сведениях, необходимых для оказания государственной услуги, заявление принимают посредством цифрового листа ожидания, а оказание госуслуги приостанавливают. Поданные документы при этом возвращаются.

На устранение недостатков устанавливается срок в 5 рабочих дней. В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение госуслуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Карьерный центр на основании сведений, полученных из цифровых систем госорганов, документов в бумажном виде из соответствующих государственных органов, документов, представленных заявителем в связи с отсутствием сведений в соответствующих цифровых системах, либо пакета документов от акима и заключения участковой комиссии в течение трех рабочих дней со дня их получения:

определяет вид оказываемой адресной социальной помощи: безусловная или обусловленная денежная помощь;

исчисляет совокупный доход семьи за квартал, предшествующий кварталу обращения за АСП, в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода семьи.

Размер АСП рассчитывается в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности, установленной в столице, областях, городах республиканского значения, на каждого члена семьи. На детей в возрасте от одного года до шести лет включительно на период назначения АСП выплачивается ежемесячная дополнительная выплата в размере 1,5 МРП на каждого ребенка.

При необходимости местные исполнительные органы учетом особенностей регионов определяют домашний скот, птицу и земельный участок как не приносящие доход;

подготавливает электронный проект решения о назначении АСП (изменении размера выплаты, приостановлении выплаты, прекращении выплаты, отказе в назначении), который подписывается посредством ЭЦП специалистом карьерного центра, непосредственно осуществляющим формирование ЭМД, руководителем структурного подразделения карьерного центра и руководителем карьерного центра;

осуществляет регистрацию электронного проекта решения в электронном журнале регистрации заявлений на назначение АСП;

передает в уполномоченный орган ЭМД и пакет документов.

В случае определения обусловленной денежной помощи карьерный центр на основании сведений, полученных из цифровых систем, документов в бумажном виде из соответствующих госорганов, а также документов, представленных заявителем в связи с отсутствием сведений в соответствующих цифровых системах, либо пакета документов от акима и заключения участковой комиссии, в течение одного рабочего дня со дня их получения:

определяет количество незанятых трудоспособных членов семьи;

регистрирует совместно проживающих незанятых трудоспособных членов, входящих в состав семьи, в качестве лиц, ищущих работу;

передает полученные сведения и документы районной (городской) или региональной комиссии по вопросам занятости населения для согласования единовременной выплаты обусловленной денежной помощи, а также для согласования назначения обусловленной денежной помощи при предоставлении активных мер содействия занятости и мер социальной адаптации, решение о предоставлении которых выходит за пределы компетенции уполномоченного органа по назначению адресной социальной помощи.

Решения районной (городской) или региональной комиссии оформляются протоколом в течение одного рабочего дня после получения заключения участковой комиссии и направляются в карьерный центр региона в течение двух рабочих дней со дня их принятия.

В течение трех рабочих дней после получения заключения участковой комиссии либо документов от акима с заключением участковой комиссии, а также при необходимости рекомендаций районной (городской) или региональной комиссии по вопросам занятости населения карьерный центр составляет индивидуальный план, включающий меры занятости и социальной адаптации, и заключает социальный контракт.

Социальный контракт с получателями обусловленной денежной помощи заключается на период назначения обусловленной денежной помощи.

Социальный контракт с получателями обусловленной денежной помощи расторгается при невыполнении в полном объеме малообеспеченным лицом (семьей) условий социального контракта и мероприятий индивидуального плана, в том числе мероприятий по участию в мерах содействия занятости и трудоустройству, а также при представлении ложных сведений или недостоверных документов, повлекших незаконное назначение и выплату обусловленной денежной помощи.

Расторжение социального контракта является основанием для прекращения выплаты обусловленной денежной помощи.

В социальном контракте прописываются обязательства сторон по исполнению мер содействия занятости и социальной адаптации и принимаемые меры в случае их неисполнения.

Карьерный центр в течение одного рабочего дня со дня заключения социального контракта направляет:

в уполномоченный орган для назначения АСП электронный проект решения с приложением ЭМД, включая рекомендации районной (городской) или региональной комиссии по вопросам занятости населения, а также социальный контракт, подписанный сторонами;

заявителю уведомление о предварительном решении о назначении либо отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению в соответствии с АППК РК.

Карьерный центр принимает возражение заявителя на предварительное решение в течение 2 рабочих дней со дня его направления.

Правила дополнены новым пунктом, в котором сказано:

Назначение АСП осуществляется уполномоченным органом в пределах сумм, предусмотренных соответствующим бюджетом на оказание АСП.

Обусловленная денежная помощь оказывается в форме ежемесячных денежных выплат одиноким и одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного члена, в том числе физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, при условии его участия в мерах содействия занятости или при необходимости социальной адаптации.

Обусловленная денежная помощь назначается на текущий квартал с месяца обращения и выплачивается ежемесячно.

Помимо этого в правила добавили основания для прекращения выплаты АСП:

смерть заявителя;

выезд заявителя на постоянное место жительства в другой город республиканского либо областного значения, в другой район или за пределы РК;

расторжение социального контракта в связи с невыполнением в полном объеме условий социального контракта и мероприятий индивидуального плана, в том числе по участию в мерах содействия занятости и трудоустройству;

представление ложных сведений или недостоверных документов, повлекших за собой незаконные назначение и выплату АСП.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.