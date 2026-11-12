Обновлен перечень видов орудий рыболовства

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Приказом министра сельского хозяйства от 4 ноября 2026 года внесены изменения в Перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции. Промысловые орудия рыболовства Сеть ставная жаберная.

Сеть сплавная жаберная.

Сеть дрифтерная.

Сеть обкидная.

Сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей и прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,2 миллиметра и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров), – действует до 31 декабря 2030 года .

. Тралы.

Невода закидные.

Донный невод.

Обкидной невод.

Кошельковый невод.

Бредень, волокуша.

Бортовые подхваты, конусные сети.

Ставные невода, вентеря.

Раколовки.

Специализированное орудие для лова сома.

Судовая рыбонасосная установка.

Эрлифтерная судовая установка.

Конусные сети и орудия для сбора цист артемии (сачки, черпаки). Непромысловые орудия рыболовства Удочка поплавочная.

Удочка нахлыстовая.

Удочка донная.

Удочка закидная.

Удочка кивковая.

Раколовки – количество раколовок не должно превышать трех штук на одного рыболова.

Воблеры.

Жерлицы.

Кружки.

Блесна – ориентирована в основном на хищную рыбу.

Мормышка.

Троллы.

Ружье для подводной охоты. Приказ вводится в действие с 21 ноября 2026 года.

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