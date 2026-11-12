Обновлен перечень видов орудий рыболовства
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Приказом министра сельского хозяйства от 4 ноября 2026 года внесены изменения в Перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции.
Промысловые орудия рыболовства
- Сеть ставная жаберная.
- Сеть сплавная жаберная.
- Сеть дрифтерная.
- Сеть обкидная.
- Сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей и прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,2 миллиметра и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров), – действует до 31 декабря 2030 года.
- Тралы.
- Невода закидные.
- Донный невод.
- Обкидной невод.
- Кошельковый невод.
- Бредень, волокуша.
- Бортовые подхваты, конусные сети.
- Ставные невода, вентеря.
- Раколовки.
- Специализированное орудие для лова сома.
- Судовая рыбонасосная установка.
- Эрлифтерная судовая установка.
- Конусные сети и орудия для сбора цист артемии (сачки, черпаки).
Непромысловые орудия рыболовства
- Удочка поплавочная.
- Удочка нахлыстовая.
- Удочка донная.
- Удочка закидная.
- Удочка кивковая.
- Раколовки – количество раколовок не должно превышать трех штук на одного рыболова.
- Воблеры.
- Жерлицы.
- Кружки.
- Блесна – ориентирована в основном на хищную рыбу.
- Мормышка.
- Троллы.
- Ружье для подводной охоты.
Приказ вводится в действие с 21 ноября 2026 года.
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