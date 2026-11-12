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Право

Обновлен перечень видов орудий рыболовства

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 10:49 Фото: unsplash
Приказом министра сельского хозяйства от 4 ноября 2026 года внесены изменения в Перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

Промысловые орудия рыболовства

  • Сеть ставная жаберная.
  • Сеть сплавная жаберная.
  • Сеть дрифтерная.
  • Сеть обкидная.
  • Сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей и прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,2 миллиметра и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров), – действует до 31 декабря 2030 года.
  • Тралы.
  • Невода закидные.
  • Донный невод.
  • Обкидной невод.
  • Кошельковый невод.
  • Бредень, волокуша.
  • Бортовые подхваты, конусные сети.
  • Ставные невода, вентеря.
  • Раколовки.
  • Специализированное орудие для лова сома.
  • Судовая рыбонасосная установка.
  • Эрлифтерная судовая установка.
  • Конусные сети и орудия для сбора цист артемии (сачки, черпаки).

Непромысловые орудия рыболовства

  • Удочка поплавочная.
  • Удочка нахлыстовая.
  • Удочка донная.
  • Удочка закидная.
  • Удочка кивковая.
  • Раколовки – количество раколовок не должно превышать трех штук на одного рыболова.
  • Воблеры.
  • Жерлицы.
  • Кружки.
  • Блесна – ориентирована в основном на хищную рыбу.
  • Мормышка.
  • Троллы.
  • Ружье для подводной охоты.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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