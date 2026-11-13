Как попавшим в трудную ситуацию туристам в чужой стране защитить свои права

У казахстанских туристов, которые оказались в затруднительном положении за рубежом, появится еще один способ для решения проблем. За них заступятся профессиональные защитники, которые смогут представлять туриста в отношениях с туроператорами и госорганами, а также в суде, пишет Zakon.kz.

Жизнь туриста чревата неприятными осложнениями, особенно выездного. Проблемы в отеле или со страховкой в случае болезни либо травмы, в обратный рейс не прилетел самолет – да мало ли что может случиться, но в чужой стране это отягощено не такой уж простой защитой нарушенных прав.

Кому жаловаться?!

В принципе, механизм законом предусмотрен. А именно – механизм защиты прав граждан РК в сфере выездного туризма предусмотрен статьей 27-4 закона "О туристской деятельности в РК". Что можно сделать, если гражданина РК во время заграничного отдыха "кинули", т.е. тем или другим способом нарушили его законные права и интересы:

турист лично или объединение туристов могут обратиться к администратору Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма – КФ "Туристик Камкор";

по фактам нарушения законодательства к администратору могут обратиться государственные органы РК;

администратор должен сам (по согласованию с уполномоченным органом) принять решение, если узнал о фактах нарушений из обращений СМИ и других источников; в последнем случае – если есть угроза жизни и здоровью граждан.

Так что вроде бы варианты есть. Но недостаточны. Главный момент: скорость и эффективность решения проблемы зависят от действий ответственных лиц, но никак не от самих пострадавших туристов. Последние могут лишь подать SOS – и ждать.

Но ведь, во-первых, спор-то зачастую гражданско-правовой. И хотя турист в чужой стране объективно ограничен в возможностях, существует институт представительства.

Мало того, спор потребительский. А даже далекий от совершенства действующий пока Закон РК "О защите прав потребителей" позволяет потребителю защищать себя не лично, а через адвокатов, юридических консультантов и, что важно, общественные объединения потребителей (ООП) и их ассоциации (статья 42-2).

О чем вспомнили, и вот какая в связи с этим предлагается поправка в закон "О туристской деятельности в РК" (новая редакция пп. 3) пункта 1 статьи 27-4):

По факту нарушений прав туристов к упомянутому администратору смогут обращаться не только сами туристы, но также общественные объединения потребителей и омбудсмен по вопросам защиты прав потребителей.

Как это меняет ситуацию? Дело в том, что ООП не просто обратится к функционерам (на что те обязаны отреагировать), но и будет вести кейс – при желании клиента, конечно – на всех последующих стадиях: претензия продавцу (в данном случае, туроператору, туроператору-фрахтователю, турагенту), затем переписка с госорганами и, наконец, суд.

Допустив ООП в схему защиты прав выездных туристов, последним тем самым дали дополнительные возможности: не только уповать на инициативность чиновников, но и самим – через профессиональных юристов-представителей (ООП, в сущности, выступают в роли адвокатов) – влиять на качество механизма защиты.

Если защитник туриста – общественное объединение потребителей – подключается к делу с самого начала, для клиента это означает больше возможностей оперативно решить проблему, поскольку, если спор дойдет до суда, проигрыш в нем обойдется для тех же оплошавших операторов дороже. Ведь судебные расходы в итоге придется оплачивать им.

Впрочем, это в идеале, конечно. Кроме того, уточним, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей", в рамках которого предлагается поправка, пока лишь находится на рассмотрении в Курултае. Он не является принятым и вступившим в силу законом.