Полицейские в ВКО починили велосипед туристу из Марокко

В Восточно-Казахстанской области полицейские оказали помощь иностранному туристу, который, путешествуя на велосипеде, оказался в затруднительном положении, сообщает Zakon.kz.

Гражданин Марокко Адиль Бумлик путешествует на велосипеде. Он прибыл в район Самар через Усть-Каменогорск. На перевале Умыш у него сломался транспорт, из-за чего его кругосветка чуть не сорвалась.

"Первыми на помощь путешественнику пришли сотрудники полиции. Они не только обеспечили его безопасность, но и отремонтировали велосипед. Благодаря чему уже на следующий день турист смог продолжить свой путь", – рассказали полицейские.

В настоящее время путешественник отправился в сторону Катон-Карагайского района и района Алтай. Он пробудет в Казахстане около месяца.

С 29 марта по 5 апреля для туристов сделали бесплатным вход в три главных музея Абу-Даби.