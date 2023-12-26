"Ликвидация" КСК, учет собак и кошек, правила для самокатов: какие еще законы приняты в 2023 году

Как новые законы поменяли в уходящем году жизнь казахстанцев? Какие появились в Казахстане новые правила и санкции? Упростили они решение проблем? А может, наоборот – затруднили? Zakon.kz подытожил топ правовых вопросов, которые вызвали наибольшую реакцию казахстанцев в 2023 году.

Начался год с роспуска Мажилиса Парламента и назначения внеочередных выборов депутатов. Заканчивается тревожными ожиданиями подавляющего большинства граждан, что с нового, 2024 года им придется сдавать декларации об активах и обязательствах (хотя ожидалось, что всеобщее декларирование стартует с 2025 года). Такова оправа.

Перечислим самые обсуждаемые публикой законодательные инициативы государства в 2023 году:

"ликвидация" КСК

закон об электросамокатах

переход с заявительного на выявительный порядок правонарушений в семье

обязательный учет домашних животных

ответственность за ложную информацию

новые трудовые и пенсионные правила, связанные с Социальным кодексом

возврат государству незаконно приобретенных активов

реформа коммунальной сферы, в частности, электроэнергетики

история с "отменой" транспортного налога и прочие налоговые идеи

выплаты детям из Нацфонда



Разумеется, различных юридических фактов и событий в уходящем году случилось много больше. Были приняты десятки законов (25 – только в рамках первой сессии Парламента), в числе которых, например, "О республиканском бюджете на 2024-2026 год", "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", "Об общественном контроле" и другие – не столь нашумевшие, но не менее важные. И сотни, если не тысячи разнообразных постановлений, приказов, правил и т.п. НПА.

А что-то, напротив, так и осталось неурегулированным. Несмотря на то, что темы много обсуждались – и публично, и кулуарно. Скажем, запрет электронных средств потребления табака – так называемых ЭСП/вейпов. Или законопроект "О теплоэнергетике", внезапно исчезнувший с радаров, хотя дело вроде споро шло к принятию. И много чего еще.

Все это – то необъятное, которое нет никакой возможности объять в одной статье (и даже в двух), или предмет будущих публикаций. Сейчас же сфокусируемся на том, что сделано и вызвало наибольший ажиотаж в обществе.

"Ликвидация" КСК

В кавычках пишем, потому что анонсируемая в рамках жилищной реформы ликвидация КСК так и не состоялась. Но шума анонс наделал немалый. Жители многоквартирных домов переживали и спорили на собраниях.

Напомним, в 2019 году в Казахстане запустили жилищную реформу, в результате которой КСК и другие виды потребительских кооперативов, объединяющих собственников квартир в многоквартирных домах, должны были заменить на ОСИ – объединения собственников имущества. С 1 июля 2023 года. Того требовала норма в Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" от 26 декабря 2019 года (пункт 5 статьи 2). Вот он, этот скандальный закон о КСК в Казахстане:





"Зарегистрированные и осуществляющие деятельность до введения в действие настоящего Закона кооперативы собственников помещений (квартир), потребительские кооперативы собственников квартир, нежилых помещений, потребительские кооперативы могут осуществлять деятельность по управлению многоквартирным жилым домом до 1 июля 2023 года".

Однако реформа провалилась, прямо названа ошибкой главой государства. А 29 июня 2023 года он подписал соответствующий закон, отменивший скандальную норму. Вот так, сухо: "пункт 5 статьи 2 исключить". Теперь собственники квартир могут выбрать следующие формы управления общедомовым имуществом: ПКСК, ПК, КСК, ОСИ, ПТ, а также непосредственное совместное управление всеми собственниками. В чем разница между формами, можно узнать в статье на Zakon.kz.

Новые старые правила действуют с 1 июля 2023 года.

Закон об электросамокатах

30 августа 2023 года электросамокаты в Казахстане были признаны официально. До этого момента они де-юре не существовали. Хотя де-факто заполонили тротуары, велодорожки и даже частенько вылезали на дороги. При этом нарушали ПДД, творили ДТП. Однако наказать за это самокатчиков как водителей не представлялось возможным. Формально они оставались пешеходами.

Чтобы прекратить этот театр абсурда (или самокатный цирк), 29 июня 2023 года и был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения". А 30 августа 2023 года вступили в силу нормы, которые определяют электросамокаты как транспортное средство и регламентируют правила эксплуатации.

Напомним основные (все перечислены в статье 57 Закона РК "О дорожном движении"):7

ограничение скорости на тротуарах в шесть километров в час,

запрет на перевозку грузов и пассажиров,

на пешеходных переходах обязательно спешиваться,

по проезжей части можно передвигаться лицам старше 18 лет, со шлемом и светоотражающим предметом, имеющим водительские права.

Вот только чтобы наказать нарушителя, прежде нужно доказать, что его ТС – электросамокат. Подробнее об этом Zakon.kz опубликовал статью, а здесь обрисуем ситуацию вкратце.

Дело в том, что согласно дефиниции, введенной в казахстанское законодательство, электрический самокат – это транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час.

То есть, если электросамокат имеет максимальную конструктивную скорость выше 25 км в час, то это уже не электросамокат, а… А что это, кстати? (очевидно, не мопед, потому хотя бы, что тот имеет сидение). Закон ответа не дает. А значит, водители таких ТС, как и раньше, остаются для закона неуязвимы.

Борьба с "кухонными боксерами"

В уходящем году, наконец, правоохранительные органы перешли от заявительного на выявительный порядок регистрации правонарушений в семейно-бытовой сфере. Нормы, согласно которым для возбуждения административного дела относительно легкого вреда здоровью и побоев в семейно-бытовых отношениях не требуется заявления потерпевшего, введены в действие с 1 июля 2023 года. Для этого были внесены поправки в КоАП – а именно, в статью 64, регламентирующую порядок возбуждения дел об административных правонарушениях, в том числе по статьям 73-1 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 73-2 ("Побои").

По общему правилу, такие дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. Однако введенными поправками в отношении легкого вреда здоровью (часть 1-1 статьи 73-1) и побоев (часть 1-1 статьи 73-2) именно в семье сделано исключение.

Это же относится и к таким действиям как "нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие" (часть 1 статьи 73).

Вопрос, правда, в том, как администрирование будет осуществляться на практике. Есть мнение, что правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений настолько специфичны, что одними мерами уголовного и административного характера тут не обойтись. Специалисты говорят о латентности таких правонарушений: прежде чем в семье случится трагедия, порой проходят годы психологической подготовки к тому – скандалы, угрозы, побои. Однако за домашними стенами этого не видят не общество, ни полиция.

Нужен, короче, особый подход: профилактика и упреждение. А для этого, в свою очередь, нужен отдельный закон – в дополнение к УК и КоАП. Собственно, такой закон в государстве есть – Закон РК "О профилактике бытового насилия". Однако он якобы устарел. Поэтому еще в 2020 году был подготовлен законопроект ему на замену – "О противодействии семейно-бытовому насилию". Но и он, даже еще не став законом, разочаровал депутатов, и в 2021 году документ из парламента был отозван. А значит, по-прежнему действуют нормы старого закона, принятого еще в 2009 году и объявленного устаревшим.

Так вот, в действующем Законе РК "О профилактике бытового насилия" органы внутренних дел (согласно пп.6) статьи 10) обязаны рассматривать заявления и сообщения о фактах бытового насилия или об угрозе их совершения с выездом на место. В отозванном же законопроекте полиция "при поступлении сообщения о факте семейно-бытового насилия обязаны незамедлительно явиться на место происшествия независимо от того, кто обратился в органы полиции – потерпевший, свидетель насилия или другое физическое либо юридическое лицо" (пп.10) статьи 10).

Согласитесь, отозванная норма гораздо более конкретна и инструментальна. Поэтому логично внести поправки и в действующий закон "О профилактике бытового насилия". Возможно, это не сделано потому, что сейчас что идут разговоры о возвращении всего отозванного законопроекта. Однако это уже совсем другая история и другая повестка (больше политика, нежели право). Подробнее читайте в статье, опубликованной на Zakon.kz.

Число зверя

С 1 сентября 2023 года вступили в силу правила учета домашних животных в РК. Причем регистрация обязательна – иначе хозяевам грозит штраф. Вообще закон "Об ответственном обращении с животными" был принят еще 30 декабря 2021 года. Тогда же утвердили в Казахстане правила учета домашних животных, однако посвященные им нормы, а также сопутствующие НПА введены в действие именно с 1 сентября 2023 года.

Речь, в частности, идет о статье 11 Закона, посвященной обязательному учету домашних животных. А также о приказе Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Об утверждении Правил учета домашних животных – во исполнение закона. И, наконец, о поправках в Кодекс РК об административных нарушениях, устанавливающих ответственность за нарушение правил учета.

Смысл новелл: владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в едином национальном реестре, собак и кошек – в обязательном порядке, остальных животных, входящих в перечень – по желанию. Перечень исчерпывающий и помимо собак и кошек в него входят морская свинка, шиншилла, хорек, декоративная крыса, черепаха, хомяк, карликовая свинья и некоторые виды обезьян.

Схема постановки на учет домашнего животного такая: владелец животного обращается в ветеринарную клинику, где питомцу и присваивают число зверя – ИНЖ, индивидуальный номер животного из 15 символов. Собаку или кошку в обязательном порядке нужно доставить в ветлечебницу, поскольку именно здесь ему произведут так называемое мечение – то есть сам физический процесс идентификации путем нанесения средств учета.

В пункте 12 Правил учета домашних животных говорится, что это может быть сделано с использованием:

болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного;

чипов посредством их подкожного введения;

браслетов или ошейников либо шлейки;

электронной метки;

бирки по центру уха домашнего животного, не задев при этом вены;

татуировки.

А если владелец животного не зарегистрирует животное, то, в соответствии с пп.2) пункта 1 статьи 407-2 КоАП, нарушителю грозит штраф: физическим лицам – в размере десяти, должностным лицам – в размере двадцати, юридическим лицам – в размере тридцати МРП.

Обязательный учет домашних животных и вообще Закон РК "Об ответственном обращении с животными" был задуман, напомним, с целью защитить животных от жестокого обращения, а людей, в свою очередь, приучить относиться к братьям нашим меньшим более гуманно и ответственно.

Вот только многие владельцы собак и кошек восприняли инициативу, мягко выражаясь, без энтузиазма. А прямо говоря – в штыки. Усматривая, к слову, еще и корыстный интерес во внедрении этой практики частных лиц и организаций. Подробнее можно узнать из статьи на Zakon.kz.

В результате, как это часто у нас бывает, правила попросту не работают. Ветеринарные клиники оказывают услуги в прежнем порядке, не требуя от обратившихся хозяев ничего кроме клички питомца и денег.

Окончание следует.