Министр сельского хозяйства приказом от 16 ноября 2026 года утвердил Правила маркировки и прослеживаемости отдельных видов растительных масел и масложировой продукции средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок маркировки и прослеживаемости отдельных видов растительных масел и масложировой продукции средствами идентификации на территории Казахстана.

Предусмотрено, что немаркированные отдельные виды растительных масел и масложировой продукции, произведенные до даты введения обязательной маркировки отдельных видов растительных масел и масложировой продукции согласно Перечню, реализуются участниками оборота товаров до истечения срока годности.

Согласно правилам производитель осуществляет маркировку отдельных видов растительных масел и масложировой продукции, произведенных на территории РК, средствами идентификации до их первичной возмездной или безвозмездной передачи новому собственнику либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации.

Импортер также обеспечивает маркировку отдельных видов растительных масел и масложировой продукции, произведенных за пределами территории РК, средствами идентификации до их ввоза на территорию республики Казахстан либо до их помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Для осуществления маркировки и прослеживаемости отдельных видов растительных масел и масложировой продукции средствами идентификации участник оборота товаров обеспечивает наличие АПК, подключенного по каналам связи к ЦС МПТ.

АПК, подключенный к ЦС МПТ, обеспечивает автоматизированную передачу Оператору данных о получении кодов маркировки, направлении сведений об использовании кодов маркировки с последующим направлением в ЦС МПТ сведений о нанесении, отбраковке (при наличии), агрегировании средств идентификации (в случае применения агрегирования), а также сведений о вводе в оборот, обороте и (или) выводе из оборота товара в ЦС МПТ, в соответствии с условиями интерфейса электронного взаимодействия, опубликованными на интернет-ресурсе Оператора.

При отсутствии АПК либо его интеграции с ЦС МПТ участник оборота товаров направляет сведения Оператору посредством личного кабинета.

Для обеспечения маркировки и прослеживаемости отдельных видов растительных масел и масложировой продукции средствами идентификации участник оборота товаров направляет Оператору посредством ЦС МПТ запрос на получение кодов маркировки.

С момента регистрации запроса в ЦС МПТ Оператор в течение четырех часов:

осуществляет эмиссию (генерирует) указанного в запросе количества кодов маркировки с применением алгоритмов криптографической защиты на основании данных, полученных от участника оборота товаров;

включает соответствующие коды идентификации в реестр средств идентификации;

предоставляет участнику оборота товаров сведения о составе эмитированных кодов маркировки.

Отказ в выдаче кода маркировки осуществляется в следующих случаях:

участник оборота товаров не зарегистрирован в ЦС МПТ;

представленный код идентификации ранее зарегистрирован в ЦС МПТ;

код товара GTIN не зарегистрирован в реестре товаров и (или) не подлежит использованию участником оборота товаров, его заявившим;

код товара GTIN не соответствует товарной группе "Отдельные виды растительных масел и масложировой продукции".

Участник оборота товаров не позднее одного года со дня получения кода маркировки:

формирует средство идентификации с использованием полученного кода маркировки;

обеспечивает нанесение средства идентификации на потребительскую или групповую упаковку отдельных видов растительных масел и масложировой продукции;

передает в ЦС МПТ сведения о нанесении средств идентификации.

В случае непредставления участником оборота товаров в ЦС МПТ сведений о нанесении средств идентификации в срок, установленный настоящим пунктом, коды маркировки аннулируются.

Услуга по предоставлению кода маркировки оплачивается участником оборота товаров до внесения в ЦС МПТ сведений о нанесении средства идентификации на отдельные виды растительных масел и масложировой продукции, преобразованного из соответствующего кода маркировки, на основании договора, заключенного с Оператором.

Услуга по предоставлению кода маркировки признается оказанной Оператором в момент регистрации в ЦС МПТ сведений, содержащихся в информации о нанесении средств идентификации на отдельные виды растительных масел и масложировой продукции, переданных в ЦС МПТ.

Нанесение средства идентификации на потребительскую и групповую упаковку осуществляется в следующих случаях:

при обороте отдельных видов растительных масел и масложировой продукции на территории РК – в местах производства или хранения такой продукции;

при ввозе отдельных видов растительных масел и масложировой продукции – до фактического пересечения государственной границы Республики Казахстан либо до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Нанесение средства идентификации либо материального носителя, содержащего средство идентификации, на потребительскую упаковку или групповую упаковку осуществляется способом, не допускающим отделения средства идентификации без его повреждения.

Оборот маркированных товаров, произведенных на территории Республики Казахстан или ввезенных на территорию республики, после даты введения прослеживаемости отдельных видов растительных масел и масложировой продукции средствами идентификации в Республике Казахстан осуществляется с передачей сведений об их обороте в ЦС МПТ.

При возмездной или безвозмездной передаче отдельных видов растительных масел и масложировой продукции новому собственнику, а также при их перемещении участник оборота товаров вносит соответствующие сведения в ЦС МПТ не позднее дня передачи или перемещения продукции.

Приемка отдельных видов растительных масел и масложировой продукции осуществляется участником оборота товаров путем подтверждения сведений об обороте указанных товаров в течение 15 рабочих дней с даты регистрации сведений об их обороте в ЦС МПТ.

Сведения об обороте отдельных видов растительных масел и масложировой продукции вносятся в электронной форме, за исключением случая, когда участник оборота товаров оформляет такие сведения об обороте на бумажном носителе при подтверждении информации на интернет-ресурсе Оператора о невозможности внесения сведений об обороте в ЦС МПТ в связи с техническими ошибками в ЦС МПТ.

Вывод из оборота, маркированных отдельных видов растительных масел и масложировой продукции при розничной продаже осуществляется на основании сведений, полученных от ОФД.

При выводе маркированного товара из оборота по основаниям, не связанным с его реализацией в розницу, участник оборота товаров не позднее трех рабочих дней, следующих за днем вывода из оборота, представляет в ЦС МПТ информацию о выводе из оборота маркированного товара с указанием соответствующей причины.

При возврате потребителем маркированного товара участник оборота товаров осуществляет повторный ввод такой продукции в оборот для ее дальнейшей реализации или передачи.

При возврате потребителем отдельных видов растительных масел и масложировой продукции, участник оборота товаров направляет в ОФД информацию по каждой восстанавливаемой единице для последующего направления информации в ЦС МПТ.

Предусмотрено, что при вводе в оборот, обороте и выводе из оборота маркированных товаров представление сведений в ЦС МПТ осуществляется участником оборота товаров последовательно.

Все документы и сведения, направляемые участником оборота товаров в ЦС МПТ в соответствии с интерфейсом электронного взаимодействия и полученные Оператором, подлежат отражению в ЦС МПТ.

Датой представления сведений в ЦС МПТ признается дата, зафиксированная в личном кабинете.

Для проведения мониторинга оборота маркированных товаров Оператор обеспечивает наличие в ЦС МПТ следующих сведений:

об участнике оборота товаров;

об отдельных видах растительных масел и масложировой продукции, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

о кодах идентификации, переданных участниками оборота товаров;

об обороте маркированных товаров и их выводе из оборота.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2027 года.

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