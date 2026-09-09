Установлены новые сроки маркировки для БАДов, одежды, продуктов и других товаров
Фото: Zakon.kz
Приказом министра торговли и интеграции от 4 сентября 2026 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения, сообщает Zakon.kz.
Так, в новой редакции перечня маркировка вводится:
- С 1 сентября 2026 года – БАДы и широкий круг смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. В частности, в перечень входят моторные и другие смазочные масла, тормозные жидкости, антифризы и антиобледенительные жидкости.
Для отдельных позиций предусмотрен переходный порядок:
моторные масла маркируются с 1 февраля 2026 года, а иные товары из соответствующих групп – с 1 сентября 2026 года.
- С 1 декабря 2026 года маркировке подлежат отдельные товары легкой промышленности: одежда из кожи, искусственный мех, отдельные виды одежды и текстиля.
- С 1 марта 2027 года – дополнительные виды одежды, включая рубашки, блузки, свитеры, пальто, куртки, шарфы и галстуки.
- С 1 октября 2027 года – трикотажные и спортивные костюмы, рубашки, мужские и женские костюмы, брюки, платья и другие изделия.
- С 1 апреля 2027 года – отдельные растительные масла и масложировая продукция.
- С 1 сентября 2027 года – отдельные кондитерские изделия.
- С 1 февраля 2028 года – отдельные игрушки и игры для детей.
Кроме того, запланирована маркировка:
- с 1 июня 2028 года – растворимых и завариваемых напитков;
- с 1 декабря 2028 года – косметической продукции, средств личной гигиены и бытовой химии;
- с 1 сентября 2028 года и с 1 мая 2029 года – отдельных видов пищевой продукции.
С 1 апреля 2029 года отдельный блок составит консервированная продукция.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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