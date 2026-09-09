#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.46
527.72
5.25
Право

Установлены новые сроки маркировки для БАДов, одежды, продуктов и других товаров

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 16:09 Фото: Zakon.kz
Приказом министра торговли и интеграции от 4 сентября 2026 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции перечня маркировка вводится:

  • С 1 сентября 2026 года – БАДы и широкий круг смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. В частности, в перечень входят моторные и другие смазочные масла, тормозные жидкости, антифризы и антиобледенительные жидкости.

Для отдельных позиций предусмотрен переходный порядок:

моторные масла маркируются с 1 февраля 2026 года, а иные товары из соответствующих групп – с 1 сентября 2026 года.

  • С 1 декабря 2026 года маркировке подлежат отдельные товары легкой промышленности: одежда из кожи, искусственный мех, отдельные виды одежды и текстиля.
  • С 1 марта 2027 года – дополнительные виды одежды, включая рубашки, блузки, свитеры, пальто, куртки, шарфы и галстуки.
  • С 1 октября 2027 года – трикотажные и спортивные костюмы, рубашки, мужские и женские костюмы, брюки, платья и другие изделия.
  • С 1 апреля 2027 года – отдельные растительные масла и масложировая продукция.
  • С 1 сентября 2027 года – отдельные кондитерские изделия.
  • С 1 февраля 2028 года – отдельные игрушки и игры для детей.

Кроме того, запланирована маркировка:

  • с 1 июня 2028 года – растворимых и завариваемых напитков;
  • с 1 декабря 2028 года – косметической продукции, средств личной гигиены и бытовой химии;
  • с 1 сентября 2028 года и с 1 мая 2029 года – отдельных видов пищевой продукции.

С 1 апреля 2029 года отдельный блок составит консервированная продукция.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
пустые пивные бутылки
09:49, 13 марта 2026
Определены сроки введения маркировки на пиво и пивные напитки
товары для маркировки
10:03, 05 июня 2026
В Казахстане утвердили перечень товаров, подлежащих маркировке, и ее сроки
Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки
16:20, 25 февраля 2026
В Казахстане частично перенесут сроки введения маркировки пива
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Глава судейского корпуса КФФ Каштру в КФФ
16:19, Сегодня
Глава судейского корпуса КФФ Каштру назначен инспектором матча ЛЧ "Наполи" – "Арсенал"
Сагындык Тогамбай
16:03, Сегодня
Разгромно проигравший молодому узбекскому боксёру Тогамбай объяснил отсутствие на Азиаде
Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах
15:43, Сегодня
Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах
Футболисты &quot;Астаны&quot; празднуют забитый гол
15:31, Сегодня
Блогер заподозрил "Астану" в странном поведении перед матчем с "Ордабасы"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: