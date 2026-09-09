Установлены новые сроки маркировки для БАДов, одежды, продуктов и других товаров

Приказом министра торговли и интеграции от 4 сентября 2026 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции перечня маркировка вводится:

С 1 сентября 2026 года – БАДы и широкий круг смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. В частности, в перечень входят моторные и другие смазочные масла, тормозные жидкости, антифризы и антиобледенительные жидкости.

Для отдельных позиций предусмотрен переходный порядок:

моторные масла маркируются с 1 февраля 2026 года, а иные товары из соответствующих групп – с 1 сентября 2026 года.

С 1 декабря 2026 года маркировке подлежат отдельные товары легкой промышленности: одежда из кожи, искусственный мех, отдельные виды одежды и текстиля.

маркировке подлежат отдельные товары легкой промышленности: одежда из кожи, искусственный мех, отдельные виды одежды и текстиля. С 1 марта 2027 года – дополнительные виды одежды, включая рубашки, блузки, свитеры, пальто, куртки, шарфы и галстуки.

– дополнительные виды одежды, включая рубашки, блузки, свитеры, пальто, куртки, шарфы и галстуки. С 1 октября 2027 года – трикотажные и спортивные костюмы, рубашки, мужские и женские костюмы, брюки, платья и другие изделия.

– трикотажные и спортивные костюмы, рубашки, мужские и женские костюмы, брюки, платья и другие изделия. С 1 апреля 2027 года – отдельные растительные масла и масложировая продукция.

– отдельные растительные масла и масложировая продукция. С 1 сентября 2027 года – отдельные кондитерские изделия.

– отдельные кондитерские изделия. С 1 февраля 2028 года – отдельные игрушки и игры для детей.

Кроме того, запланирована маркировка:

с 1 июня 2028 года – растворимых и завариваемых напитков;

– растворимых и завариваемых напитков; с 1 декабря 2028 года – косметической продукции, средств личной гигиены и бытовой химии;

– косметической продукции, средств личной гигиены и бытовой химии; с 1 сентября 2028 года и с 1 мая 2029 года – отдельных видов пищевой продукции.

С 1 апреля 2029 года отдельный блок составит консервированная продукция.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.