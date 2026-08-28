Обновлены правила маркировки моторных масел

Министр энергетики приказом от 24 августа 2026 года внес изменения в приказ в Правила маркировки и прослеживаемости моторных масел, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила маркировки и прослеживаемости отдельных видов смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

Сами правила изложены в новой редакции.

Предусмотрено, что производитель осуществляет маркировку смазочных материалов, произведенных на территории РК, средством идентификации до первичной возмездной или безвозмездной его передачи новому собственнику или иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая делает его доступным для распространения или использования.

Импортер обеспечивает маркировку смазочных материалов, произведенных за пределами территории республики, средством идентификации до ввоза на территорию РК или до его помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

В случае утраты или повреждения средства идентификации участник оборота смазочных материалов, осуществляющий оптовую или розничную реализацию смазочных материалов, обеспечивает повторное нанесение средства идентификации на потребительскую упаковку смазочных материалов или на этикетку, располагаемую непосредственно на упаковке товара смазочных материалов.

Указывается, что требования к маркировке смазочных материалов средствами идентификации не распространяются на случаи, указанные в статье 8 Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года, ратифицированного законом от 1 марта 2019 года.

Регистрация смазочных материалов в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров осуществляется:

при производстве смазочных материалов на территории РК – производителем (включая смазочные материалы, производимые в рамках контрактного производства или из иностранного сырья, помещенного под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или под таможенную процедуру свободного склада);

при производстве смазочных материалов за пределами территории РК – импортером (до ввоза на территорию республики).

Для регистрации смазочных материалов участник оборота смазочных материалов указывает в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров следующие сведения:

индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер участника оборота смазочных материалов;

полное наименование товара;

сведения о сроках хранения;

сведения о товарном знаке, знаке обращения и соответствия;

сведения о производителе и изготовителе товара;

код товара GTIN;

код классификатор продукции по видам экономической деятельности;

код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС;

код GPC;

марка продукции;

функциональное назначение;

сведения о декларации о соответствии смазочных материалов требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

класс вязкости по стандарту SAE J300 (для моторных масел);

сведения об объеме продукции и единице измерения (масса нетто);

вид товара;

состав;

тип упаковки;

материал упаковки;

изображение товара.

При повторном нанесении средства идентификации на потребительскую упаковку смазочных материалов в случае утраты или повреждения ранее нанесенного средства идентификации участник оборота смазочных материалов, осуществляющий оптовую или розничную реализацию смазочных материалов, указывает в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров следующие сведения:

полное наименование товара;

марка продукции;

сведения об объеме продукции и единице измерения (масса нетто);

код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС;

страна производства;

наименование производителя.

По результатам регистрации смазочных материалов Оператор в течение трех рабочих дней со дня ввода в цифровую систему маркировки и прослеживаемости товаров сведений о смазочных материалах включает представленные сведения в реестр товаров цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров и направляет участнику оборота смазочных материалов информацию о регистрации указанного товара в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров.

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Приказ вводится в действие с 28 октября 2026 года.