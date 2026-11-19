Пособие по безработице в РК (выплата по случаю потери работы) компенсирует от 31,5 до 58,5% потерянного дохода. Вот только максимального размера пособия в РК ранее не было. С 2027 года будет – 7 МЗП, или 346 500 тенге. А также сократят срок выплаты до 3 месяцев. Детали – в статье Zakon.kz.

Пособие по безработице – это не пожизненная рента от государства, а своего рода подушка безопасности для людей, временно потерявших работу. И в США, и в Европе, и в России она исчисляется в зависимости от уровня дохода, который человек утратил вместе с работой. Величины эти, понятно, весьма разнятся, тем не менее везде есть свои ограничения.

В государствах, где пособие по безработице предусмотрено законодательством, установлены также максимальный размер и предельная продолжительность выплаты.

Это логично. Как логично и то, что в Казахстане, где подобных ограничений до сих пор не было, они наконец появятся. Итак, принципиальных изменений два. Первое – устанавливается максимальный размер безработного пособия, которого, еще раз подчеркнем, ранее не было. Как и на чем это скажется?

В настоящий момент в РК порядок назначения выплаты по случаю потери работы, ее размер и прочие моменты регулируются статьями 113-119 Социального кодекса, а также Правилами исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) социальной выплаты по случаю потери работы. Zakon.kz ранее посвятил этой теме подробный отдельный материал, интересующиеся могут пройти по гиперссылке.

Тем не менее напомним, как определяется размер выплаты:

вычисляется средний доход за последние 24 месяца, для чего вся сумма месячных доходов, с которых производились социальные отчисления в течение 2 лет до момента потери работы, делится, как нетрудно догадаться, на 24;

затем частное умножается на так называемый коэффициент замещения дохода 0,45;

следующая операция – опять умножение, но теперь – на коэффициент стажа участия в системе соцстрахования: от 0,7 до 1,3;

и финальное арифметическое действие – вычитание из полученного произведения обязательных пенсионных отчислений (налоги не вычитываются); полученная на руки разница и есть искомая выплата на случай потери работы.

Т.е. в целом выплата в процентах от потерянного дохода может составлять в Казахстане от 31,5 до 58,5%.

Теперь приведем пример – представим хорошо обеспеченного казахстанского безработного, который ранее трудился долго и продуктивно. Человек в системе соцзащиты с самого ее основания – с 2005 года, т.е. отчисления в ГФСС (Государственный фонд социального страхования) производятся 21 год, а значит, коэффициент стажа максимальный – 1,3.

При этом зарабатывал он, для удобства подсчетов, миллион (до всех вычетов). Единицу – как иные ныне говорят. Умножаем единицу на 0,45, а далее на 1,3, т.е. вычисляем 58,5%: итого выходит 585 тысяч тенге (10% пенсионных отнимать не станем: это, в конце концов, его деньги, да и сравнение получится нагляднее).

Необходимое уточнение. Таковым будет размер его месячного пособия в первый месяц. Далее сумма будет с каждой выплатой сокращаться, поскольку тем самым уменьшается стаж – из расчета 12 к 1. Т.е. за каждый месяц, пока безработный получает пособие, он теряет год стажа участия в системе. Соответственно, снижается и коэффициент. Впрочем, размер выплаты будет уменьшаться не так уж резко.

А теперь сравним с установленным лимитом – согласно дополнению в пункт 2 статьи 118 СК:

"Максимальный размер социальной выплаты по случаю потери работы не должен превышать 45% от 7-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату".

В следующем году МЗП вырастет до 110 тысяч, соответственно абсолютный максимум – 346 500 тенге. Сравним с величиной пособия, на которую вышеупомянутый индивид с утраченным доходом "в единицу" мог рассчитывать до 1 января...

Понятно, что сама по себе такая зарплата, хотя и не единична, в то же время не очень характерный показатель. Но, отталкиваясь от этих подсчетов, нетрудно определить, до какого размера дохода установленный максимум никак не отразится на выплате. Ровно до 770 000 тенге в месяц (опять же "грязными"). Все, что выше, – получается, "сверхдоходы", которые при определении пособия в случае потери работы не будут учитываться.

Другая поправка касается периода времени, в течение которого безработный может рассчитывать на выплату. Сейчас максимальный срок составляет 2 года. Поскольку, напомним, размер дохода вычисляется за последние 24 месяца. По истечении этого срока в графе "среднемесячный размер дохода" будет стоять нуль, на который сколько не умножай коэффициенты, все одно будет нуль.

Правда, одномоментно на такое двухлетнее пособие рассчитывать не приходится. Согласно сетке, приведенной в пункте 1 статьи 118 СК, социальная выплата назначается продолжительностью от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия. На срок 6 месяцев – если отчисления в ГФСС производились 60 и более месяцев.

Но, разумеется, стаж может и превышать эти 5 лет. В таком случае, получив пособие в течение полугода, можно немедля подать заявление вторично (величина пособия, повторимся, при этом будет ниже, поскольку коэффициент стажа участия уменьшается с каждым месяцем выплаты, но тем не менее). А затем еще раз – пока, наконец, безработный не "проест" весь свой накопленный стаж. Но, повторимся, в течение не более 2 лет.

Таков существующий порядок, а изменят его следующим образом. Общий срок в 2 года останется в силе. Но, во-первых, максимальную продолжительность назначаемой выплаты снизят с 6 до 3 месяцев. Кроме того, нельзя будет сразу после того, как истекли 6 месяцев, в течение которых безработный получал пособие, обратиться с новым заявлением. Даже если стаж позволяет. Цитируем дополнение в пункт 5 статьи 118 СК (выделено):

"Социальная выплата по случаю потери работы при последующем обращении назначается по истечении двенадцати календарных месяцев, следующих за месяцем последнего получения социальной выплаты".

Т.е. с повторным заявлением о назначении пособия по безработице можно будет обращаться, только следуя следующему алгоритму. Три месяца получаешь пособие, затем целый год не получаешь, даже если на новую работу не устроился. И лишь после истечения этих 12 месяцев опять имеешь право на выплату. Времени хватит и на повторное пособие.

А затем подойдет к концу общий срок в 2 года. С учетом того, что надо ведь еще получить статус безработного, а на это тоже требуется время... Для чего приняты поправки? Как сформулировано их авторами (разработчик – Министерство труда и социальной защиты населения) в сравнительной таблице:

"Принятие данной поправки направлено на уменьшение проявлений иждивенчества... таким образом стимулируя участников системы обязательного социального страхования к поиску работы и трудоустройству".

Причем соответствующие нормы провели в законодательство весьма оперативно. Изначально поправки предлагались в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения". Но затем тот был переработан, и в том варианте, который в ноябре 2026 года внесен в Курултай, их уже не оказалось.

В то время, когда этот проект только поступил на рассмотрение, нормы относительно максимума (в деньгах и по продолжительности) пособия по безработице перенесли в другой закон с изменениями и дополнениями, который принят еще летом, а интересующие нас новеллы, которых выше шла речь, будут введены в действие с 1 января 2027 года.