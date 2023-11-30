Пособие по безработице в Казахстане: кто и как может получить и на сколько рассчитывать

От потери работы никто не защищен, но может быть застрахован. Такая подушка безопасности предусмотрена во многих странах мира, и Казахстан – не исключение. На какую сумму и срок выплаты пособия по безработице могут рассчитывать казахстанские и иностранные граждане в РК, выяснял Zakon.kz.

Если коротко, максимальный срок, в течение которого безработный может рассчитывать на выплаты – 2 года, размер зависит от стажа и прежнего дохода. Но все это – "средняя температура по стране", считать же надо индивидуально, поэтому обратим внимание на детали.

Для начала скажем, что пособия по безработице в Казахстане были не всегда. В 2004 году Правительство РК своим Постановлением создало АО "Государственный фонд социального страхования", а с 1 января 2005 года введен в действие Закон РК "Об обязательном социальном страховании". С этого момента в стране и заработала новая, капиталистическая система соцзащиты, в рамках которой ее участники имеют право на социальные выплаты по случаю потери работы. Именно так официально именуется в РК пособие по безработице.

Сейчас тот закон уже утратил силу, а вместо него в Казахстане действует Социальный кодекс, но Фонд и сама система соцстрахования, по существу, осталась прежней. Во всяком случае, в той части, которая касается выплат из-за потери работы.

Все, кто официально заняты, делают отчисления в Фонд социального страхования. Либо самостоятельно (как, например, ИП), либо за них это делает налоговый агент. Таковым является работодатель для трудящихся по трудовому договору или контрагент по гражданско-правовому договору – например, заказчик для подрядчика по договору выполнения работ.

Взамен отдаваемых денег такой участник системы обязательного социального страхования может рассчитывать на выплаты в случае потери работы. Итак, каков порядок, сроки и размер пособия по безработице в РК?

Как зарегистрироваться безработным и получить пособие

Потерять работу мало, надо еще зарегистрироваться в качестве безработного (пункт 1 статьи 113 Социального кодекса). Правила регистрации регламентированы приказом заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения РК во исполнение норм статьи 99 СК.

Если коротко, способов три:

через карьерный центр по месту жительства;

через веб-портал "электронного правительства" – egov.kz

посредством "электронной биржи труда" – портала enbek.kz.

Затем, в зависимости от выбранного способа, в течение дня или двух (если действуете через электронные порталы) обратившегося сначала регистрируют в качестве ищущего работу в АИС "Рынок труда" и предлагают варианты подходящей работы. Что это такое, формулируется статьей 101 СК. А в случае мотивированного отказа, то есть если предлагаемая работа – как раз не подходящая (несоответствие квалификации, отдаленность от места жительства и т.п.), в течение двух дней регистрируют уже в качестве безработного.

После чего официальный безработный подает заявку на получение выплаты (через упомянутые выше шлюзы), и в случае положительного решения электронный макет дела (ЕМД) получателя выплаты формируется в еще одном АИС – "Е-макет". Поскольку речь идет о деньгах, а деньги любят счет и прочую верификацию, на это уйдет время: опять день-два на прием заявки, четыре дня на рассмотрение, три дня на проверку в госорганах и т.д. (читайте пункты 17-21 уже других Правил - исчисления размеров, назначения, осуществления… социальной выплаты по случаю потери работы). Однако весь срок проверки не должен превышать одного месяца с даты направления филиалом Фонда ЭМД на проверку (пункт 22).

Это значит: месяц на проверку, 5-6 дней на прием и рассмотрение заявки, 3-4 дня на регистрацию в качестве безработного. Всего, стало быть, месяц и 10 дней с момента возникновения такой мысли – о получении пособия – до собственно его получения. Но могут дать и раньше.

А могут и отказать. Имеется несколько обстоятельств, которые препятствуют такой регистрации. Помимо собственно занятых, то есть получающих официальные доходы (что легко проверяется), не могут быть зарегистрированными как безработные:

лица до 16 лет;

пенсионеры;

обманщики – то есть лица, представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие недостоверные сведения;

студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ;

осужденные по решению суда, если наказание не назначено условно.

Все остальные претендовать на пособие по безработице могут. Причем на выплаты имеют право и граждане РК, и иностранные подданные, и лица без гражданства, и кандасы. Главное, повторимся, быть официальным безработным, то есть искать работу и быть к ней готовым, как формулирует закон (пп.67) статьи 1 СК), а затем отказаться, поскольку работа – не подходящая . И чтобы обо всем этом была отметка в соответствующих упомянутых базах.

Стоит ли хоть игра свеч? На какую сумму пособия могут рассчитывать казахстанские безработные?

Средний доход, коэффициент замещения и коэффициент стажа участия

Размер выплаты определяется с использованием всех четырех действий арифметики следующим образом:

вычисляется средний доход за последние 24 месяцы, для чего вся сумма месячных доходов, с которых производились социальные отчисления в течение 2 лет до момента потери работы, делится, как нетрудно догадаться, на двадцать четыре; затем частное (вспоминаем 1 класс) умножается на так называемый коэффициент замещения дохода, который в настоящий момент равен 0,45; следующая операция – опять умножение, но теперь – на коэффициент стажа участия в системе соцстрахования: от 0,7 до 1,3; и финальное арифметическое действие – вычитание из полученного произведения обязательных пенсионных отчислений (налоги не вычитываются) ; полученная на руки разница и есть искомая выплата на случай потери работы.

Теперь приведем пример – представим безработного, который в прошлой жизни трудился долго и продуктивно и зарабатывал среднеарифметическую заработную плату – 365 тысяч тенге.

Итак, человек в системе с самого ее основания – с 2005 года. Следовательно, стаж почти 19 лет. В пункте 3 статье 118 СК приводится сетка коэффициент стажа участия в зависимости от проработанных лет. Так, он составляет:

от шести до двенадцати месяцев – 0,7;

от двенадцати до двадцати четырех месяцев – 0,75;

от двадцати четырех до тридцати шести месяцев – 0,85;

от тридцати шести до сорока восьми месяцев – 0,9;

от сорока восьми до шестидесяти месяцев – 0,95;

от шестидесяти до семидесяти двух месяцев – 1,0;

от шестидесяти и более месяцев – к 1,0 прибавляется 0,02 за каждые двенадцать месяцев стажа участия в системе обязательного социального страхования, но не более 1,3.

В данном случае коэффициент будет почти максимальный – 1,28. Умножаем согласно алгоритму миллион на сначала на 0,45 (коэффициент замещения), затем – на 1,28. Из этой цифры отнимаем 10 процентов пенсионных отчислений и получаем около 190 тысяч тенге. На эти деньги в месяц и может рассчитывать среднестатистический казахстанский безработный.

Но есть еще один аспект: в течение какого времени он сможет получать свое пособие?

На этот счет тоже имеется сетка (в пункте 1 статьи 118 СК). Социальная выплата назначается продолжительностью:

на один месяц – в случае, когда производились социальные отчисления от шести до двенадцати месяцев;

на два месяца – от двенадцати до двадцати четырех месяцев;

на три месяца – от двадцати четырех до тридцати шести месяцев;

на четыре месяца – от тридцати шести до сорока восьми месяцев;

на пять месяцев – от сорока восьми до шестидесяти месяцев;

на шесть месяцев – от шестидесяти и более месяцев.

То есть за год работы – месячное пособие. Но, как видим, не более шести месяцев. Затем, если новой работы так и не нашел, можно обратиться еще раз. И еще. В зависимости от стажа. Однако после каждого цикла из стажа вычитается время, за которое человек уже получил пособие. В той самой пропорции: двенадцать к одному (пункт 5 статьи 118).

В нашем случае человек, получавший 6 месяцев пособие по безработице, потерял 6 лет участия в системе соцстрахования. Осталось, стало быть, 13. Можно смело рассчитывать на новое полугодовое пособие, но уже на меньшую сумму, поскольку уменьшился коэффициент стажа участия: был 1,28, а стал 1,16. А главное, сократился и среднемесячный размер дохода, поскольку из 24 последних месяцев 6, в течение которых человек получал пособие, доходы равнялись нулю.

И так дальше: чем дольше получаешь пособие, тем меньше его размер. Наконец, кто-то утратит право на выплату, потому что "проест" весь свой накопленный стаж. Но в любом случае, даже в случае максимального стажа (если состоишь в системе соцстрахования с момента ее основания) больше двух лет пособие получать не сможешь. По истечении этого срока в графе "среднемесячный размер дохода" будет стоять нуль, на который сколько не умножай коэффициенты, толку не будет. Поэтому, собственно, Фонд и откажет удовлетворить заявку, а само правило сформулировано в пп.6) пункта 1 статьи 115 СК:

"Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение социальной выплаты по случаю потери работы являются… отсутствие уплаты социальных отчислений за участника системы обязательного социального страхования за последние двадцать четыре месяца, предшествующие месяцу возникновения социального риска по случаю потери работы".

Впрочем, гораздо реальнее еще раньше потерять статус безработного и таким образом лишиться пособия. Для этого достаточно отказаться от трех предложенных АИС "Рынок труда" вариантов подходящей работы. Причем решать, насколько эта работа подходящая, в данном случае будет не человек.

В смысле – не сам человек. Хотя не исключено, что и не человек вовсе.